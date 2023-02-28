【明報專訊】1.點解衣服洗完有「噏」味？

可能是洗衣機出問題。呂慧然指，常見原因是洗衣機不乾淨，暗藏污垢；所以需定期清潔洗衣機，可用市面有售的洗衣槽清潔劑，亦可以將約500克梳打粉倒入洗衣機槽內，啟動一般清洗模式去除洗衣機內污垢，至於洗衣機膠邊的霉漬，則可用漂白水清理。

2.冷氣機可取代抽濕機？

不理想。雖然冷氣機也有抽濕效能，但大多無法設定相對濕度值，長期啟動可能過度抽乾家居濕氣。梁子超說，如相對濕度跌至40%以下，可能刺激上呼吸道組織上纖毛，增加過敏及感染風險。陳俊彥則說，相對濕度太低也可能導致濕疹發作，因此使用冷氣機抽濕只是權宜之計。梁說如要使用冷氣機，建議多買一個濕度計，有助控制家居濕度保持在40%至70%的合適水平。

3.開抽濕機時已經關好門窗，為何環境依然潮濕？

本地裝修配對平台好師傅（CoDECO）營運總監林子德（Ian）提醒，可能與門窗封邊不夠緊閉有關。曾有居於西貢村屋的客戶反映，因養狗需長期開啟抽濕機，在第一間村屋中，即使關好門窗並同時開啟3部抽濕機，抽滿儲水器也未能解決潮濕問題；但搬到新屋後，只需開動1部抽濕機，家居也能保持乾爽。原因或與舊居玻璃窗框封邊做得不好有關。如有相同情况，不妨找專業裝修公司檢查。

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