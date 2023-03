球迷奇遇時裝 窮風流創意 影響藝術時尚

足球文化--現正於利物浦Walker Art Gallery舉行的Art of the Terraces展覽,以利物浦的足球文化為主題,帶出影響至今的casual culture。(Josh Hill攝)

足球遊戲--Mark Wallinger的雕塑作品They Think It's All Over...It Is Now,以桌上足球遊戲Subbuteo及1966年世界盃英格蘭以4比2打贏西德一役為創作靈感。(Robin Clewley攝)

【明報專訊】剛在倫敦時裝周看了英國時裝設計師Patrick McDowell以家鄉利物浦為靈感的時裝設計,以Cinderella shall go to the Football作為主題,而現正於利物浦Walker Art Gallery舉行的Art of the Terraces展覽,亦以利物浦的足球文化為主題,展示足球如何影響時裝及藝術發展。

到訪利物浦時,正舉行英格蘭超級聯賽,就算不是球迷,也因為城巿熱烈氣氛而觀戰,讓人嘗試以另一角度融入英國文化。National Museums Liverpool與4個單位聯合策展的Art of the Terraces展覽,也能讓人了解英國近代文化。聯合策展人包括Terrace Culture品牌80s Casuals的主理人Dave Hewitson、曾跟adidas合作的插畫師Jens Wagner、與不少運動品牌合作的英國插畫師Peter O'Toole和品牌工作室Grammar Studio的主腦人Adam Gill,其經驗都與運動品牌相關。一如聯合策展人們的背景,主題Art of the Terraces所指的Terraces,並不是指真正的露台,而是球場中的觀眾席。

英國有不少影響全球流行文化的運動,如punk、搖滾及swinging sixties等,但在英格蘭地區的西北部如利物浦及曼徹斯特,則有casual culture青年文化,發揮着低調但長遠的文化影響力。

回帶到1970年代前,波衫波鞋只是波衫波鞋,大都是球隊制服。但隨着英國足球文化發展,特別是利物浦與曼聯的對壘,波衫波鞋演變成一種城巿象徵,亦代表一種對城巿或球隊的支持,慢慢演變成城巿層面的品牌。有別於倫敦,利物浦與曼徹斯特是以藍領為主的城巿,這種地下文化卻成為了兩個城巿的重要衣著風貌;時至今日,波衫炒賣依然,至於波鞋方面,更有潮流專家預言它將會超越手袋炒賣巿場。

地下文化走入時裝及藝術

但在Art of the Terraces展覽呈現的並非波衫波鞋,而是這種地下文化如何走入時裝及藝術。當中的關鍵,是這些品牌如何成為球迷的衣著,令球迷造型可以成為時尚經典。整個展覽分為10多個小主題,發掘運動文化與casual culture時裝之間的關係。如The influence of tennis便發掘adidas的Stan Smith及Fred Perry如何走入casual culture,而British heritage brands則網羅不同英國運動品牌如Pringle及Lyle & Scott如何進軍年輕人巿場。Feels Brand New探索運動品牌如何利用品牌效應鞏固地位,Where d'ya get yer trainees from?則聚焦adidas的多款波鞋如何深入年輕文化。Away Days和Going the Match部分帶出casual culture中的athleisure造型成型背後的「實用」理由,如何讓球迷能更舒適地搭火車穿城過市,到不同球場上觀戰。

呈現球迷聖地文化面貌

一如其他英國年輕文化運動,casual culture亦與藝術及音樂同樣息息相關。如展內會看到David Bowie 1977年唱片Low,封套以Football Casuals的髮型示人,亦有利物浦樂隊The Farm以當地的retro scally造型示人的照片、經典i-D雜誌圖片等,帶出casual culture對音樂人造型的影響力。但有趣的是casual culture與其他英國年輕流行文化不同,並無固定音樂種類。藝術作品方面則有英國藝術家Jamie Holman的織氈作品Who Are Ya'?、Peter O'Toole諷刺FIFA貪污的作品Sepp Blatter-ed等,多方面呈現這個球迷聖地文化的各種面貌。●

Art of the Terraces展覽

日期︰即日至3月12日

地址︰Walker Art Gallery William Brown St , Liverpool, L3 8EL

網址︰www.liverpoolmuseums.org.uk/walker-art-gallery

文:Dawn Hung

美術:謝偉豪

編輯:陳淑安

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com

[Feature]