球迷奇遇時裝 窮風流創意 影響藝術時尚

足球遊戲--Mark Wallinger的雕塑作品They Think It's All Over...It Is Now，以桌上足球遊戲Subbuteo及1966年世界盃英格蘭以4比2打贏西德一役為創作靈感。（Robin Clewley攝）

【明報專訊】剛在倫敦時裝周看了英國時裝設計師Patrick McDowell以家鄉利物浦為靈感的時裝設計，以Cinderella shall go to the Football作為主題，而現正於利物浦Walker Art Gallery舉行的Art of the Terraces展覽，亦以利物浦的足球文化為主題，展示足球如何影響時裝及藝術發展。

到訪利物浦時，正舉行英格蘭超級聯賽，就算不是球迷，也因為城巿熱烈氣氛而觀戰，讓人嘗試以另一角度融入英國文化。National Museums Liverpool與4個單位聯合策展的Art of the Terraces展覽，也能讓人了解英國近代文化。聯合策展人包括Terrace Culture品牌80s Casuals的主理人Dave Hewitson、曾跟adidas合作的插畫師Jens Wagner、與不少運動品牌合作的英國插畫師Peter O'Toole和品牌工作室Grammar Studio的主腦人Adam Gill，其經驗都與運動品牌相關。一如聯合策展人們的背景，主題Art of the Terraces所指的Terraces，並不是指真正的露台，而是球場中的觀眾席。

英國有不少影響全球流行文化的運動，如punk、搖滾及swinging sixties等，但在英格蘭地區的西北部如利物浦及曼徹斯特，則有casual culture青年文化，發揮着低調但長遠的文化影響力。

回帶到1970年代前，波衫波鞋只是波衫波鞋，大都是球隊制服。但隨着英國足球文化發展，特別是利物浦與曼聯的對壘，波衫波鞋演變成一種城巿象徵，亦代表一種對城巿或球隊的支持，慢慢演變成城巿層面的品牌。有別於倫敦，利物浦與曼徹斯特是以藍領為主的城巿，這種地下文化卻成為了兩個城巿的重要衣著風貌；時至今日，波衫炒賣依然，至於波鞋方面，更有潮流專家預言它將會超越手袋炒賣巿場。

地下文化走入時裝及藝術

但在Art of the Terraces展覽呈現的並非波衫波鞋，而是這種地下文化如何走入時裝及藝術。當中的關鍵，是這些品牌如何成為球迷的衣著，令球迷造型可以成為時尚經典。整個展覽分為10多個小主題，發掘運動文化與casual culture時裝之間的關係。如The influence of tennis便發掘adidas的Stan Smith及Fred Perry如何走入casual culture，而British heritage brands則網羅不同英國運動品牌如Pringle及Lyle & Scott如何進軍年輕人巿場。Feels Brand New探索運動品牌如何利用品牌效應鞏固地位，Where d'ya get yer trainees from?則聚焦adidas的多款波鞋如何深入年輕文化。Away Days和Going the Match部分帶出casual culture中的athleisure造型成型背後的「實用」理由，如何讓球迷能更舒適地搭火車穿城過市，到不同球場上觀戰。

呈現球迷聖地文化面貌

一如其他英國年輕文化運動，casual culture亦與藝術及音樂同樣息息相關。如展內會看到David Bowie 1977年唱片Low，封套以Football Casuals的髮型示人，亦有利物浦樂隊The Farm以當地的retro scally造型示人的照片、經典i－D雜誌圖片等，帶出casual culture對音樂人造型的影響力。但有趣的是casual culture與其他英國年輕流行文化不同，並無固定音樂種類。藝術作品方面則有英國藝術家Jamie Holman的織氈作品Who Are Ya'?、Peter O'Toole諷刺FIFA貪污的作品Sepp Blatter-ed等，多方面呈現這個球迷聖地文化的各種面貌。●

Art of the Terraces展覽

日期︰即日至3月12日

地址︰Walker Art Gallery William Brown St , Liverpool, L3 8EL

網址︰www.liverpoolmuseums.org.uk/walker-art-gallery

文：Dawn Hung

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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