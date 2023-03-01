植入跑車元素 化身高性能SUV

【明報專訊】久久未有新車來港的德國汽車品牌福士（Volkswagen），近期終於引入了新型號：「小改款」版本的T-Roc，以及同車系中的頂級型號──T-Roc R。筆者測試了T-Roc R，發覺這款中小型SUV被注入了明顯的跑車元素後，添加了一點緊張刺激感覺，適合追求熱血駕駛感的家庭車用家。

在本地市場沉靜了一段不短的日子後，福士終於有新動作，再次發售經過了「小改款」（facelift）的中小型SUV T-Roc中配備1.5公升引擎的版本，着力在外形及車廂內裝上提升，務求繼續保持新鮮感，至於為車迷擁躉帶來真正驚喜的重任，就交給首次來港的T-Roc R── 一部最大馬力達到300匹的高性能四驅SUV。

R系列延續經典

福士車系中的高性能型號，最多人認識的首推早在1970年代後期首度推出的經典揭背車Golf GTI，後來經過多年發展，為符合熱血車迷愈來愈高的期望及應對市場對手追趕，大約於2002年再發展出輸出動力更加強勁的Golf R（當時稱為Golf R32），自此之後，以R標籤的福士型號就成為了該廠的頂級性能車款。除了最多人認識的Golf R外，目前被「R化」的車款還有今次測試的T-Roc R，以及未有來港的Tiguan R。

車身排氣喉座椅 提升跑車化設備

既然被列入「R系列」，T-Roc R的裏裏外外都比基本版本T-Roc有更多、更明顯的跑車化細節，例如車身前後會見到線條更細緻複雜的擾流組件，採用19吋規格合金輪圈配薄身跑車輪胎，來港發售型號更將本來需要付費追加的斯洛文尼亞品牌Akrapovič賽車排氣喉列為標準設備，前座椅升級至包圍感及承托效果更好的桶形座位……透過這些刻意營造的細節及提升了的設備，成功突出高性能型號的獨特身分。

觀感上的而且確帶來了高性能感，不過當真正坐上了T-Roc R的駕駛席，卻又發現它帶來的「R味」不如Golf R般明顯。誠然，它身懷的1984c.c.渦輪增壓引擎是貨真價實的300ps最大馬力及400Nm峰值扭力，輸出的動力數據已足夠列入跑車級數，而且Akrapovič賽車排氣喉發出的洪亮聲響也很能激起「想再開快一點」的熱血感覺，但或者始終是較高身的SUV，整體設定需要因應駕駛安全而傾向保守一點。在多彎的山路前進時，會感到車身動態不如較低矮的Golf R般靈活跳脫，而且加速的凌厲感似乎被刻意抑制了。

理性與任性之間達至平衡

以SUV標準來說，T-Roc R沒錯是性能很強悍，駕駛時也能夠令車內人感到興奮雀躍，但當再進一步與其他被標籤為高性能型號的房車、揭背車比較，它的快跑與動態表現又不如想像中那麼激烈。總括而言，T-Roc R是在實用型SUV安全限制下盡力製造得最貼近界限的快車，它一方面提供了跑車級性能，同時在車廂空間、實用程度方面比傳統揭背車優勝，在「理性與任性之間」已經算是取得很理想的平衡。●

Volkswagen T-Roc R規格

車型：5門5座位SUV

引擎：1984c.c.，直4渦輪增壓

馬力：300ps/5300-6500rpm

扭力：400Nm/2000-5200rpm

傳動：7前速自動波箱（DSG，附+/-轉檔功能）

驅動：四輪驅動

耗油：9.4L/100km（平均）

長闊高：4236×1819×1527mm

軸距：2594mm

加速：0-100km/h 4.9秒

極速：250km/h

售價：$489,800*

查詢：3698 9888

*同時供應1.5公升引擎T-Roc，車價$279,800

文：莊達民

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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