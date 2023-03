沙發薯：電視遊戲與電視劇正式接軌

The Last of Us(網上圖片)

【明報專訊】10年前如果你跟我說一套電視劇是改編自電視遊戲的話,我想我第一個反應會是:「那一定很爛吧?」這非單是偏見,而是「歷史」告訴我們,遊戲改編或遊戲引伸出來的電視電影都盡是票房毒藥,通常本身是爛戲,又或是作品不忠於原作。總之,效果往往兩頭唔到岸,既讓普通觀眾提不起興趣,又讓遊戲本身的擁躉不滿,兩面不討好。

The Last of Us劇力萬鈞

不過,這魔咒在近年終於被打破。隨着電視遊戲普及,大眾對遊戲的態度開始改變,加上現在電腦特技的發達,所以大眾對電視遊戲的改編作品更加受落。家喻戶曉的比卡超及超音鼠的真人電影成功在大熒幕上取得商業成就及不錯口碑,造就到連最不可能成為電影的孖寶兄弟都會即將搬上大銀幕。電視箱上,League of Legends 2021年在Netflix的電視劇Arcane及上年的Halo,反應都不錯,證明遊戲與電視電影媒體已經直式接通。

上年Sony將遊戲廠牌Naughty Dog的遊戲系列Uncharted搬到大銀幕,反應還好;今年HBO再將同廠牌的另一大受歡迎遊戲系列The Last of Us改編成電視劇,亦火速爆紅,成為HBO最多人收看的電視劇之首。

The Last of Us由《切爾諾貝爾》(Chernobyl)的編劇Craig Mazin與Naughty Dog的主腦之一Neil Druckmann主理,將原本已是十分像電影的遊戲成功變成劇力萬鈞的電視劇。劇集有幾個地方特別破格:首先,喪屍劇卻不集中講打喪屍,而是着墨於主角的關係上,十分聰明;其次選角上亦有想法,不選典型的靚仔靚女,用兩個Game of Thrones(GoT)演員擔正,二人火花甚好,尤其是英國女演員Bella Ramsey繼GoT中的霸氣演繹後再次將一個「臭串」女生演得入型入格,很難不令人喜歡。最後,當然是劇集忠於原作的「覺醒(woke)」取向。

原版遊戲中,Ellies也是喜歡女生,但電視版就玩得更盡,用一整集講述遊戲中配角Bill與Frank的同性戀關係,這段關係比起原版更詳盡更多細節,是電視劇其中一個最大的改動。在電視上看到四五十歲沒有典型「同志」造型的同性戀關係仍算是罕見,估不到在一部末日喪屍片中可看到一段可歌可泣的LGBTQ故事,十分有種。

不過,「覺醒」也有反對派,近年愛唱反調、尤其恐同的人喜歡群起唱衰這些被視為大愛、前瞻、大受好評的電視電影,合力在評論平台給負評,希望藉此拉低劇集評價,這行為外國稱為review bomb。自然地,The Last of Us着力描述同性關係的集數亦被集體唱衰,很不意外。

Final Fantasy新作改編不易

小說、漫畫及舞台劇以外,現在電視製作人的眼界投放到電視遊戲上,不少受歡迎遊戲已確認會被改編成電視劇,包括真人演出的Pokémon及Final Fantasy XIV。倒是特別對Final Fantasy有興趣,因為遊戲系列本身的魔幻風格就特別難改編,第14集是MMORPG(大型多人網上角色扮演遊戲)就更棘手。所以很難想像最後成品會是怎樣,希望不會是踏上2001年Final Fantasy: The Spirits Within的悲劇命運,再次成為慘烈的商業失敗。

文:陳Damon(chandamon.com)