意象引導 即場發揮 素人沉浸式參演 舞出真我

【明報專訊】素人與舞者共同表演舞蹈可行嗎？從法國而來的食蟻獸沉浸式藝術工作室（Tamanoir Immersive Studio）表示，兩者結合可以為觀衆帶來不一樣的觀舞體驗。表演時透過耳機即場下達指令，讓素人突破文化差異，以意象不知不覺間踏出第一步，與專業舞者共舞。通過沉浸式體驗，參加者不止觀賞表演，更成為表演一部分。

「我認為在合適的環境、合適的空間、合適的燈光下，你的身體真的可以與你交談，讓你了解自身及其與世界的關係。」食蟻獸沉浸式藝術工作室負責創意部分的Samuel Lepoil說。所以團隊所創作的《第一步》為參與舞蹈的參加者創造一個空間，「讓他們的身體以某種方式向其自身傳遞信息」。

有趣在於無法估計

每場除有30名參加者與舞者共演，另有250名觀衆列席觀賞。食蟻獸沉浸式藝術工作室負責製作部分的Rémi Large認為，觀衆不會看到如預期般平常的舞蹈表演，反而會看到參加者不同的一面。副編舞廖月敏亦覺得素人演出有趣在於無法預計，透過身體展現勇氣、恐懼等不同情緒，甚或參加者在40分鐘裏有何變化，「觀察變化都是其中一個可以得着的東西，我覺得觀察是最美的、最真實，反而有時候覺得跳舞不是很真實，因為你練了很多次」。

眾目睽睽下，參加者難免膽怯，所以《第一步》的指令必須讓參與者忘卻平常的生活枷鎖，勇敢踏出第一步，舒適體驗40分鐘的旅程。戲劇構作和廣東話改編聯合導演鄭得恩解釋，需要用意象引導參加者：「即是我說你自由轉個圈，或者我說你可不可以拿杯水走去前面轉個圈回來，那是很不同的處理方法。」

鄭得恩今次以戲劇構作身分參與，擔任藝術家和觀衆之間的橋樑，從第三身角度參與文本創作，另一方面又要從觀衆的角度看作品。「我們這次牽涉舞蹈，舞蹈其實如何可以令人們覺得合理呢？」甚至將作品放在歷史脈絡上，香港觀衆又如何理解這件作品？

法國文本 香港語境

因作品本身來自法國，所以鄭得恩另一職責就是要於香港語境內改編文本。「例如最開始的時候『Let the fear embody you』， 這些是不能夠譯出來的。就算你能夠譯成中文，因為我們這次的作品是要聽着，你不能重複，他一聽不懂、一聽不到，就會問『發生什麼事』？」或文化上，法國背靠阿爾卑斯山，法國觀衆容易理解雪山代表恐懼的意象，香港觀衆則未必。意象必須在香港觀衆前言之成理，他們才能跟隨指令，「改編不止是文字改編，而是內容改編」。他續補充：「改編的意思就是落回我們本地的位置。」

「空間限制了想像，空間決定了很多生活上的事物。不是文化差異，是本質上我們不同的地方就會產生不同的文化。」鄭得恩說。在法國可能很輕易就能叫人又跳又轉，雖香港不然，但他認為並非做到就是「開放」，無非是不同參與藝術的方式。「其實有些東西是universal的，每個人坐在這裏，都會知道身體在哪個位置。」

《第一步》經過數次測試，收集參加者的意見和感受，旨在讓參加者最終在舒適的環境下參與。對比香港和法國，Lepoil發現香港觀衆不太喜歡被指令操縱，反而想感受多一點自由，所以指令變得較自由、間接和抽象，動作較具暗示。Large也觀察到法國參加者可能害怕被人批評，但香港參加者卻害怕錯過指令、誤讀或做錯事。因此他認為需要給予參加者更多自由和信心，讓他們感覺到「他們所做的每一個動作都是好的動作，沒有對錯之分」。

舞者化身關顧者

因此，舞者在《第一步》的角色相當不同，廖月敏認為舞者在今次演出是協助參加者自由地表達、做動作，「這是一個supportive role，是陪着他們走這個self-searching的旅程，找到自己的聲音」。她覺得疫情的孤獨生活令到我們不太了解自己的身體，「了解自己身體，再跟其他人connect，這些invisible boundary是很重要的」。

她也不斷提到「care（關顧）」一詞，要讓參加者有足夠熱身，在舒適狀態下參與，舞者不止演出，更需關顧參加者的狀態。「Dancer的角色其實都要幫那些參與者，看看他們舒不舒服，有什麼位置不舒服，隨時可以停，無所謂的，不需要一起走這個journey。如果你比較慢，OK，你可以自己走自己的time、自己的speed，這個真的給你experience，我們這40分鐘是給你慢慢去feel。」

食蟻獸沉浸式藝術工作室從法國遠道而來， Lepoil和Large指法國文化機構不如香港開放， 因為法國本身擁有悠久的藝術、戲劇、舞蹈歷史，很多人反而不想改變表演藝術的傳統形式。香港或加拿大等地方更願意嘗試表演藝術的新形式，或是渴望接觸不同文化，所以他們在香港看到了新技術結合表演藝術的潛力。●

《第一步》

日期︰3月10至12日（晚上8:00）；3月11至12日（下午3:00）

地點︰西九文化區藝術公園自由空間大盒

票價：$240

網址︰bit.ly/41criqz

文：嚴嘉栢

編輯：文顥孜