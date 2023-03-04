LUMIX S5II 6.5級防震大師 根治對焦死穴

堅固耐用——機身使用鎂合金全壓鑄框架，堅固耐用，且防塵防濺水，即使在-10℃環境下都可拍攝。（品牌提供）

【明報專訊】多年來，Panasonic LUMIX S系列因防震表現出色，是很多拍片用家喜愛的機種，然而其對焦表現相對遜色，直至最新推出的LUMIX S5II新增了相位自動對焦技術，追焦表現終於大幅提升。

新機搭載全新的2420萬像素全片幅CMOS感光元件，延伸ISO可達204,800。新系列採用與LEICA合作研發的L2 Technology影像處理器，運算能力比上一代的S5快1倍，連拍性能大幅提升；更重要的是支援相位自動對焦，對焦十分準確，甚至-6 EV的低光環境下也能自動對焦。

機身Dual I.S. 2五軸混合防震系統亦得以加強，配合光學防震最高可達6.5級；而且加入Active I.S.防手震系統，可以在步行甚至跑動時手持拍攝出更穩定的影像，亦可以自動補償更大範圍的相機抖動，從而實現比上代S5高2倍的防震性能。S5II配備高解析度模式，能用慢快門拍攝9600萬像素的RAW或JPG相片；另一技術Live View Composite，能透過疊加多個影像來捕捉絢麗夜景。

疊加拍攝9600萬像素絢麗夜景

740克重的機身，配上3吋184萬點翻掀式LCD觸控顯示屏。轉盤、按鈕和屏幕的設計符合人體工學，用家可以根據自己的使用習慣來設定熟悉的配置。368萬像素OLED觀景器只有極微的0.005秒時差，讓用家更準確地捕捉快門時機。S5II的錄影規格最高為C4K/4K 60p/50p（4:2:2 10-bit），因此相機搭配了散熱風扇，即使長時間以高幀率拍攝，錄影時間都不會因過熱而受限制。

■Panasonic LUMIX S5II規格

感光元件：2420萬像素全片幅CMOS

屏幕：3吋184萬像素可反式觸控LCD

快門：30s - 1/16,000s

ISO：50-204,800

儲存：SD卡×2

其他：Wi-Fi、藍牙、6.5級五軸混合防震、電子觀景器、USB Type C、HDMI

體積／重量：134.3×102.3×90.1mm／740g（連記憶卡及電池）

售價：$18,900（淨機身）、$21,900 （連LUMIX S PRO 20-60mm F3.5-5.6鏡頭）

查詢：2833 0955（信興）