自2020年7月15日起實施的口罩令在今年3月1日正式取消，港人近3年養成佩戴口罩的習慣，似乎在一時三刻未見改變。（黃志東攝）

【明報專訊】口罩令取消，但街上袒露口鼻的人並不多，是習慣了也是小心為上。再觀望一下，再堅持多一下，到夏天來到再除下吧，的士司機T先生說。聽說中小學生全程蒙面多時如今便好生焦慮，要給予空間重新復健，其實不止香港，日本也是，而日本社會上下亦在試圖誠實面對、檢討和修正疫情期間做得不好的地方。

新聞室中小記小編多是爽快露出原來的樣子，有人開玩笑說口罩拿下要做表情管理，不可以再肆無忌憚地自如收放，倒過來說則是先前只靠雙眼難以讀心。網上便見有教演戲的老師如此總結：有了face contact然後就有heart contact，實在是久違了的課堂愉快呀。這一切，有點意想不到其實又不意外，「社交距離」本來就是要硬生生將人與人拉開，疫情退卻，法令斬釘截鐵，但人和社會卻不會像哈利波特揮一下魔術棒，可以一下子還原。口罩的戴與不戴，各有各原由，我們順便數算了因防疫之名而生的好些好習慣和好知識，有多少被內化或加以發展，帶來了多少社會進步。

無論如何也是值得高興的，今期朱安妮又影了一輯相，當成祝福送給大家。

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編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

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