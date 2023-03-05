ways of seeing：大師童趣見自由：米羅回顧展 取材日常乜都玩

為1933年《繪畫》（上圖）所做的拼貼草圖（下圖），草圖上有各種生活用品，在畫中可找到這些用品的影子，米羅說「我並非複製這些拼貼，只是讓它們為我提供不同形狀的靈感」。（馮凱鍵攝）

【明報專訊】看着一個載糕餅的大圓盒，戳兩個洞，不就是有眼睛的臉？一張板櫈四隻腳，反一反兼豎放，駁上圓盒，就是身體：不如加一頂玩具警衛帽，再拿塊石頭放上面……西班牙藝術家米羅（Joan Miró，1893–1983）把這個組合製成雕塑，命名為《女人和鳥》。「西班牙現代藝術三傑」中，他也許是畢加索、達利以外，香港人比較陌生的大師，香港藝術館大型展覽「米羅的詩想日常」展出橫跨其多年創作生涯的94件作品，這件雕塑就成為宣傳海報主角。走入展場會感受到藝術家紙皮盒、麻繩、枯葉乜都玩，但看照片卻發現，米羅其實好少笑，唔通佢表面陽光內心黑暗？西班牙與香港兩地組成的策展團隊在訪問中不這麼看，也別錯過特別為香港而設的「彩蛋」，從中透視米羅走過的動盪時代，與他心中認為藝術能展現的價值。

《女人、鳥》（1973）

展覽將米羅作品分五大部分：物件、詩歌與物質、民間藝術、海報藝術、公共藝術。許多展品是巴塞隆拿胡安‧米羅基金會（Fundació Joan Miró）的收藏，這次展覽亦是基金會與香港藝術館合作的項目，基金會總館長Marko Daniel在展覽預展當天親身受訪，先介紹入口處一幅大型畫作，「這幅畫上可見到許多元素」。看米羅的畫，會發現很多經常出現的符號，如米字形星星、藍色圓形是月亮，女人、鳥、怪獸……「對米羅來說，詩就是一個看世界的方法，各種複雜意義與層次可用非常簡單的符號來呈現」，而且不只一種解讀，有人看到星星月亮，有人看到怪獸。香港藝術館館長（學習及國際項目）羅欣欣指指上方像是一雙眼，「下面就是鼻、嘴，有人認為這是米羅的自畫像」。

《繪畫》（1933）

《繪畫》與一幅拼貼畫並置，就在入口一側，繽紛顏色與圖形驟看很抽象，旁邊一張拼貼畫或許可當作說明書，上面貼着米羅從報章雜誌剪來林林總總的日常家具與器具，杯杯碟碟、刀、鉗、輪椅，再看《繪畫》，輪椅仍在右上角，不過餘下兩個漂浮的轆；一排碟又成了一列紅白圓圈。Daniel說不需將拼貼畫與《繪畫》當成一對的作品，而是從對照中感受米羅的跳躍想像，「他以普通物件為靈感，在這作品上讓它們活起來，這邊的碟會跳舞、那邊一把刀又長出臉龐，他甚至只稱作品為《繪畫》，希望我們用自己的想像去尋找意思」。展品之「立雜」會令人覺得米羅什麼都會玩，甚至在磚頭上畫畫，而在另一組作品《月亮前的女人》及《風之時鐘》，又見他取材自裝帽的紙盒，米羅在前者看中紙盒攤開的倒T字形，正好在上面畫出如人張開雙手或鳥展開翅膀的圖案；後者加個木勺像個鐘，他把這個配搭製成青銅雕塑。

《人物》與《女人和鳥》（1967）

展場放着三個以日常物品「砌成」的趣怪雕塑，細看背後掛着兩張照片，是米羅將真實物件層層疊拍下的。展示《人物》原形的一張，他扶着最上方的長木叉，「可想像他的手一放開，全部東西就會塌下來」，Daniel說雕塑原是為國王、政治領袖、偉大人物所製，「米羅類似是在想，對我來說嘛，這些才是最重要的，因為這就是生活，誰要理會國王與首領？」

不過從照片見到藝術家神情嚴肅，Daniel指出他拍照時總是神情緊張靦腆。米羅一生經歷了西班牙內戰、二次世界大戰、佛朗哥獨裁統治，年輕時按父親意願讀商的他曾當會計，但仍醉心畫畫，後來染上傷寒遷居農莊養病，之後就走上藝術家之路。1920年代他前往巴黎，既與畢加索等藝術家相遇、舉辦個展，亦開始了超現實的創作，也嘗試在不同物料上繪畫。西班牙內戰爆發時，已回到巴塞隆拿的他帶着一批畫在纖維板上的畫往巴黎；二戰開始之際，住在法國海邊小鎮的他創作著名的《星座》系列，又因德軍侵法而回西班牙繼續完成作品，這次展覽可見到纖維板畫作，羅欣欣說特設一間星空房，就是源於《星座》，「他說過常夢見怪獸，醒來就畫下，畫至克服恐懼為止，所以我覺得他很正面。每個人心中都有怪獸，只是如何處理，他從大自然找到慰藉，逃避內心不安，亦是他重新得力的來源」。

Daniel則認為「當你看他的作品，確能感受他對自己所做的事極其認真」。翻看資料，Daniel加入基金會前，曾是2011及12年在倫敦Tate Modern及華盛頓National Gallery of Art舉行的大展Joan Miró: The Ladder of Escape的共同策展人。Daniel說是次展覽與該展覽呈現的面向各異，「那次是着眼米羅一生中與地緣政治及社會事件相關的重要時刻」，這次則是看米羅與詩意緊扣的創作如何豐富多元。「與很多偉大的藝術家一樣，他很關注創作與現實的關係，當我們談及這點時，要留意當中是包含不同元素。」他認為米羅強大的創作力與幽默感，跟其對待世界及藝術的認真並不相悖。

《詩歌（三）》（1968）與《煙火》（1974）

米羅的創作不斷與世界各種藝術思潮碰撞，既有作品回應美國興起的普普藝術，亦會因探索不同材質與工匠合作。Daniel推介的《詩歌（三）》則在抽象中見到他受亞洲文化影響，「這是他到訪日本後創作，他對亞洲的哲學、佛家禪的概念很有興趣」；另一幅巨型作品《煙火》，是基金會鮮有借出到外地展覽的收藏，亦見他對書法的興趣，「你可以想像米羅的人並沒有比畫高，他就站在下方，把顏色潑出」。

香港展覽獨家彩蛋：海報

米羅曾言：「我認為藝術家是當他人沉默時為人民發聲，他有義務確保他的說話不會白費，能服務眾人。」今次展覽共94件作品，羅欣欣透露策展過程中，「基金會與我們接觸時，提供幾個主題讓我們挑選」，香港團隊選了詩意日常的主題，近年上海、首爾、日本愛知縣都相繼舉辦米羅展，「而這主題在亞洲區未展出過，只於2017年在斯德哥爾摩做過」，當時有60項展品。她說與斯德哥爾摩比較，「那個展覽展出較晚期的作品，今次的覆蓋面則很廣。他們（基金會）亦特別給香港多一個部分，就是海報，相信是因加強（展覽的）生活性，海報這個媒介可以接觸好多人，亦是（呈現）米羅重視社會責任、藝術可以為人發聲的一面。」除了他在西班牙內戰時支持共和軍對抗佛朗哥軍隊所設計的郵票（最後未有發行），亦有國際特赦組織推廣「人權」的海報，以及為各個捍衛加泰隆尼亞文化的組織所作的設計。

今天巴塞隆拿繁忙大街、公園、機場等仍保留米羅四個巨型公共藝術作品，去過這城市的人都一定遇過。Daniel說「雖然在巴塞隆拿及加泰隆尼亞地區不只有米羅基金會，是有二十世紀四大藝術家，包括畢加索博物館、安東尼塔皮埃斯基金會、達利基金會」，但他私心認為，「米羅是最能表現加泰隆尼亞藝術與文化的藝術家」，那個變成雕塑臉孔的糕餅大圓盒，其實糕餅叫Ensaïmada，是西班牙一種如蝸牛殼般捲成一圈圈的傳統甜點。加泰文化（Catalan Culture）是什麼？Daniel以一個詞概括，「freedom」。「在米羅的作品裏會找到自由，我想這對他很重要，他亦想捍衛在他所來自之地，最獨特、最不可或缺的東西。」

米羅的詩想日常

地點：香港藝術館二樓專題廳

日期：即日至6月28日（周四休館）

網址：https://rb.gy/avo7rd

文˙ 曾曉玲

{ 圖 } 馮凱鍵

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 }利永倫

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