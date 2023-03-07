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News：珍罕釋迦牟尼唐卡搶先看
文章日期：2023年03月07日
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《極為珍罕之早期釋迦牟尼唐卡》——創作年份：約1200；估價：待詢；特色：此為亞洲藝術周焦點拍品。作品呈現釋迦牟尼坐在彩虹背光下、眾天人簇擁左右的意象（拍賣行提供）
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【明報專訊】紐約邦瀚斯將於3月20日開始舉行亞洲藝術周，當中焦點是一張極珍罕的早期釋迦牟尼唐卡。
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