【明報專訊】Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》，以4個韓國邪教領袖為主題，分別是「攝理教」鄭明析、「五大洋」朴順子、「嬰兒花園」金己順及「萬民中央教會」李載祿。

紀錄片首3集，即攝理教的部分在香港深受關注，鄭明析於2000年代被捕並於2018年刑滿出獄，卻繼續涉性侵女教徒，站出來指證他的是香港女子葉萱，不少媒體以演員方力申女友稱呼她，但她才不只是誰的女友，她是勇敢的受害者。

紀錄片之初，可看到葉萱飛往韓國拍攝紀錄片前，在香港被自稱香港攝理教會會員跟蹤，家人亦受會員約見；而香港竟有攝理教會這樣的組織，招攬女性特別是學生「信教」，實在令人不寒而慄。鄭明析與香港的淵源，還有1990年代末，他被揭發性侵女教徒後曾逃往香港，紀錄片提到他在尖沙嘴金巴利道有辦公室，文件中夾雜女教徒的性感照片；他又在清水灣有一棟別墅，曾經邀請女教徒從韓國到香港見面，後來他在別墅後院被捕，卻成功保釋，並偷渡到內地。

為何信邪教？

邪教好像無處不在，卻又非常神秘，外人總不明白：為什麼看起來只是普通大叔的鄭明析，竟能獲得如此多信徒崇拜？為什麼鄭明析逃亡至國外及入獄期間，攝理教持續壯大，而他還能在監獄中看女教徒的性感照片？太多不符「常理」的現象勾起人的好奇心和探知慾，所以關於邪教的作品討論度總是高。

最重要是為何人會相信邪教？邪教領袖似乎有看透並迷惑人心的能力，筆者覺得不同邪教甚至組織操控人心的方法都很相似。鄭明析除了編好說辭，自稱彌賽亞，而性行為是「愛的教育」，更會「孤立」和「籠絡」受害者。「孤立」是要求受害者保守秘密，受害者只能獨自承受痛苦甚至怪責自己，無法與外界連結下更難抽離和反思；「籠絡」是讓受害者獲得特別權力地位，令他們成為加害者，他們便只能合理化自己受害和加害的行為，又因內疚感無法脫身。

苦難循環

相信邪教裏的人多數不是壞人，是落難的好人，希望自己的苦難得到解釋並獲得救贖，邪教領袖便以拯救者姿態操控他們，這種有毒關係也出現在不少人際關係之中，被拯救者在拯救者面前變得過於卑微，失去獨立思考的能力。紀錄片攝理教部分的結尾，受害者總怪責是自己軟弱致新受害者出現，卻正正是這種自責令他們難以走出陰影，真正的救贖只能靠接受和肯定自己才能完成。

文：劉螢