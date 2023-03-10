掇拾自然碎片 歷史流變中體認存在

《排頭村》--窗戶貼上印有山頂風景的半透明膠片，地上鋪滿桂花，對照窗外的蘭桂坊。人造園景還加入藝術家從沙田排頭村舊工作室撿拾的舊木窗框，襯以樹枝和仿鳥等。裝置作品《排頭村》，交織個人和地方回憶。（嚴嘉栢攝）

【明報專訊】天地之間，人與自然萬物同是過客——香港一些常見的白鴿和馬騮，甚至港島的植被，皆是香港昔日的「新移民」。萬物在此落地生根，留下的記憶正是存在過的憑據。經歷種種變化，我們如何能體認自身的存在？藝術家謝淑婷從展覽地點雲咸街的前世今生出發，以一塊塊大自然的碎片，連結個人與地方的歷史，叩問心安之處。

「這種鳥是沒有腳的，牠們一出生就不停地飛……直到牠累的那一天，掉下來就是死的那一天，這個是我們聽《阿飛正傳》的故事。」藝術家謝淑婷在展覽盡頭的動物插圖裝置前，瞇起眼笑說原來真有其雀——極樂鳥——因新畿內亞人製作極樂鳥標本運往歐洲時會除去一雙鳥腳，歐洲人就誤會那是「無腳雀仔」。

很少人看過完整的極樂鳥標本，但19世紀澳門商人Thomas Beale卻有一頭活物在大宅，吸引很多人到他家觀鳥。他亦在大宅珍藏不少動植物，但後來他無故失蹤，終在1841年初被發現陳屍海岸。其動植物珍藏繼而移植到香港格林堤園（Green Bank）——原址亦於展覽地雲咸街的Wyndham Social附近。

外來物種落地生根

生死有命，Beale之死竟改變了香港自然生態。格林堤園在1860年代初拆卸後，那些外來物種卻在香港落地生根。謝淑婷便從雲咸街的歷史變遷出發，一系列作品交織着個人與地方的歷史變化，並由陳浩揚策展。展覽正中心展示格林堤園當時所種的外來植物品種圖畫，並擺放歷史文獻和檔案，爬梳Thomas Beale與格林堤園的故事。

回溯往事時，謝淑婷亦把視線投向自身。譬如其母校葵涌公立學校即將拆卸，她便重返校園，收集樹葉製成平面陶瓷作品《歲月如歌》，以樹葉記錄即將湮沒在時光的母校。她亦錄製一段錄像作品，在展場內的臨時客廳播放；觀眾觀看時被窗外街景包裹，個人與地方彷彿融為一體。

個人記憶連結地方歷史

另一端面向蘭桂坊的窗戶貼上印有山頂自然風景的半透明膠片，地上則鋪滿桂花，恰好對照窗外的蘭桂坊。謝淑婷提到，港島本是光禿山頭，在19世紀晚期才由植物學家開始植林——怎料山頂風光也來自外地？這個裝置作品《排頭村》還加入藝術家從沙田百年老村——排頭村的舊工作室所撿拾的舊木窗框，襯以樹枝、紅線和仿鳥，交纏着個人和地方的回憶。

走到展覽盡頭，牆壁掛有數個動物插圖裝置，只要按下畫作下方的按鈕，便可聽得其叫聲。除了上文提及的極樂鳥，亦有常見的白鴿、馬騮和野豬。香港常見的馬騮大多是20世紀初從印度引入的恆河猴，牠們在九龍水塘一帶以對人有毒、對猴無害的馬錢果實為食；而白鴿則因歐洲人帶來的賽鴿而蓬勃生長，2006年禁止散養家禽後，不少賽鴿流落街頭。唯獨野豬是香港原生動物，因其天敵老虎在1940年代於香港滅絕，及後港英政府下令禁獵，野豬數量才在香港急增。

整個藝術空間還包括木製投影 裝置作品《繪畫記憶——京城（首 爾）1920》、懸掛雕塑作品《航行》等。觀衆儼如置身於今昔、城郊的混雜空間，在時空激流衝擊下，不由得察覺自身的存在。●

生，存，在

日期︰即日至3月27日

時間：上午11:00至晚上9:00

地點︰中環雲咸街33號地下Wyndham Social

網址︰bit.ly/3ZcmXCE

文：嚴嘉栢

編輯：文顥孜