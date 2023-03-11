TCL XR眼鏡煲劇打機 「130吋屏幕」隨身戴

磁吸鏡架——NXTWEAR S眼鏡（中）內側及前方均有磁石吸附，分別用作吸附跟機的專用磁吸鏡架（下）及太陽鏡片（上）。有近視的用家，可在磁吸鏡架配上合適度數的鏡片來使用。（楊柏賢攝）

有線連接——眼鏡沒有內置電池，必須有線連接手機等裝置來輸入影音資料及取電。跟機的專用線提供USB Type-C插頭，可直接連接支援DisplayPort Alternate Mode功能的裝置。（楊柏賢攝）

【明報專訊】香港家居一般狹窄，想在客廳放一部大電視都有難度；使用短投投影機來輸出大畫面，花費又不是每個家庭都願意負擔。想實惠地享受沉浸式影像體驗，最近市面上出現了延展實境（extended reality，簡稱XR）眼鏡，它們可說是眼鏡形狀的顯示屏，能不受地方限制下感受到猶如130吋大屏幕的觀賞體驗，最重要售價只需數千元，更容易入手。

淨重89克 支援全高清畫質

XR是什麼？它其實是一種由擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）及混合實境（MR）引伸出來的技術。用家透過頭戴式顯示器能看到實際環境或虛擬影像，甚至是兩者結合。隨着技術發展，頭戴式顯示器尺寸愈來愈輕巧，現時推出的XR裝置已與一副眼鏡無異。最近TCL便推出型號為NXTWEAR S的XR眼鏡，內置的半透明鏡片支援Micro OLED技術，能夠顯示相當於4米距離外看130吋的畫面。眼鏡重量為89克，雖然比一般眼鏡重，但仍可以接受。

XR眼鏡畫質如何？NXTWEAR S最高解像度為1080p，對比度100,000:1，並支援45度的可視範圍（FOV）。雖然解像度一般，但用來煲劇或是玩手遊效果都算不錯。XR眼鏡內側及前方有磁石吸附功能，本身需戴眼鏡的用家，可利用附設的專用磁吸鏡架，自行配上合適度數的矯視鏡片並吸附在眼鏡內；隨眼鏡附送的還有太陽鏡片，可吸附到NXTWEAR S前方，變成太陽眼鏡。

左右鏡臂藏揚聲器 輕語模式減漏聲

音效方面，NXTWEAR S的左右鏡臂上都內置揚聲器，設計近似某音響品牌內置揚聲器的藍牙眼鏡。廠方在NXTWEAR S內加入超線性單元，提供立體聲音效。左鏡臂有音量滾輪，用家只要用手摸滾輪便可調節音量，不用脫眼鏡。揚聲器採用開放式設計，廠方為了減少漏聲的問題，除了加入「相位消除」技術，還內置「輕語模式」，進一步減少眼鏡所發出的音頻傳出去。但若想身邊人完全聽不到聲響，建議配搭真無線耳機為佳。順帶一提，右側鏡臂有3D模式開關鍵，用家可用來切換3D顯示。

NXTWEAR S的接駁上，主要利用跟機的專用連接線，用家可透過USB Type-C插頭，連接支援DisplayPort Alternate Mode功能的手機、平板、電腦等裝置，也可連接DJI RC Pro遙控器來直接觀看航拍機拍攝的影像。專用連接線採用磁吸設計，毋須擔心走動時扯到連接線把手機等摔倒地上。由於眼鏡沒有內置電池，必須經由連接線取電，如接駁手機使用時便要留意手機的電量消耗狀况。如果想連接iPhone或家用遊戲機，用家也可另購MiraScreen便攜適配器（型號：SPQ01，售$799）來接駁，適配器內置4500mAh電池，讓NXTWEAR S可連續使用3.5小時。

2款可換鼻托 除眼鏡自動關屏

為了提升NXTWEAR S佩戴的舒適感，跟機有2款鼻托以供更換。另外，廠方宣稱NXTWEAR S獲得德國TÜV Rheinland萊茵護眼的低藍光、無頻閃及眼舒適3項認證，長時間使用可減低眼睛疲勞。而為了省電，眼鏡內側設有感測器，用家除下眼鏡後顯示功能便會關上。

■TCL NXTWEAR S規格

顯示類型：Micro OLED

解像度：1920×1080像素（2D）；3840×1080像素（3D）

對比度：100,000:1

體積：175×166×51mm（展開）；154×56×51mm（折疊）

重量：89g

售價：$3099

查詢：3106 3338

文：吳一鳴

編輯：梁小玲

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