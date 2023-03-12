【明報專訊】未到3月，電郵已接續收到來自大小藝廊，宣傳各自於Art Basel期間場裏場外精心策劃的展覽項目。尤其今年緊接嚴厲的防疫解除，持份者都在觀望社會復常後，這個已在全球打響了名堂的3月藝術月，人流與銷售會否重新返晒嚟，內地買家還會不會像先前那般雀躍？正當大家奮力為社會熱身之際，時間上無比巧合地爆出垃圾堆中的美術館的熱話。

單看照片已叫人嘖嘖稱奇。輕易便可看出，那一整排撿拾回來的藝術品，是經過如何的精心編排和處理，締造賞心悅目的陪伴，甚至驚動一直鼓催藝術多元的何慶基老師也想要親自走一趟。未料這邊剛告「成名」，轉頭便遭管方無情之手抹個不留，眾口嘩然，或成永訣？到底是丟了還是沒丟？楊必興拍下了畫作被丟到垃圾桶的相片。

大眾固然關心畫的去向，但事件亦引人關注，清潔工的作息空間是否得到足夠的重視，當老舊地鐵站都紛紛往提升人民福祉方向加建公廁，一個細緻考慮工人需要的垃圾站設計如果能夠真正落實，也是社會的進步。

明天奧斯卡揭盅，最佳女主角獎項的爭奪尤其熱烈，「無名周記」今期寫TÁR片中描述有關權力與藝術的張力，並以講述尊尼事務所創辦人尊尼．喜多川的性侵事迹的BBC紀錄片作對照。

關於TÁR，坊間還有許多就音樂和藝術的後續討論，林康琪提我最新有「到底TÁR是不是伯恩斯坦的學生」！今期另有兩篇悼文寫音樂人關勁松，他的音樂志趣迥異，但從許惠琛、麥海珊及Billy的文字，可以一窺他的精彩與才情，對傳承indie廣東歌的一片赤誠。

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編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

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