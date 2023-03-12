【明報專訊】阿松：

第一次見你，就是在高山劇場看Adam Met Karl的經典演出，台下向你大叫「 紅衫仔，落嚟隻揪！」的那位大叔，正正就在我的前兩排。及後我參與大學年代學生社團活動，訪問香港「地下樂隊」，造就我認識你和Anson的機緣。

若不計算Adam Met Karl年代，AMK的生命只有短短幾年（1992至96年）， 於我，恍如良久。AMK的舊作，我remaster了兩次，每當聽到《叮噹》，我總是淚線失控。《叮噹》應該是我們三人同埸創作的最後一首歌。依稀記得，我提出要寫一首好像《跳飛機》般的民謠，Anson就說想以「叮噹」的法寶為主題，而你就要求男女對唱。當我彈了幾個結他和弦後，Anson就唱出了第一句「活像宇宙遊戲，在傳真鏡內」，之後就跳到副歌，你就一貫「好得戚」地衝口而出了一句「不要坐着靜看叮噹」……大家七嘴八舌， 左加右減，寫了七八成之後，Anson就回家自行完成作品。我不知道其他人合作寫歌的方法，但廣東歌曲詞同步出，還要是三兩同好一同創作，真是個magic moment， 我有幸經歷過。

《燦若繁星》應該是你於AMK年代最值得自豪的作品，文筆簡潔又不失細膩，indie kid有詩意又有文彩，「真係咪當我流嘅得㗎！」（你的一句口頭禪）

錄製AMK最後一張唱片《勁歌金曲大雀局》前，你已經提出解散樂隊，並已經跟幾位我好喜歡的年輕音樂人開始籌備新樂隊及寫新歌。陰差陽錯之下，部分新歌結果還是落在AMK手中，而我製作此唱片期間，沒有作詞，只專注作曲及編曲。當從你手中收到《她/他不是我的愛人》及《浪漫是你的本性》兩首歌時，覺得歌曲好到不得了，心想：「作品優秀，不要搞太多花臣，不要平白糟蹋這兩首歌。」沒有想太多，亦從未聽過原版的模樣，不管是他、是她、還是誰，你就是深情地，一本正經地唱着唱着， 簡單就是美。而《浪漫是你的本性》末段的鏗鏘結他獨奏是你在兩take錄音內完成的，應該是AMK年代你最後一次彈結他。

後AMK年代，「人頭馬」的Vince是跟你最匹配的結他手，我不清楚你們的合作方式，但當日見你們一上台就是一個gang，心想：「阿松，您終於找對了人！」可惜只是曇花一現。

之後你零星的作品水準仍高，各位音樂拍檔的製作亦見精良，但總是有點「衣不稱身」的感覺。直至「關勁松的Astrology」， 忽然生生猛猛活力充沛的indie rock上身，如為舞台而生， 聽着就想像到那位「紅衫仔」於大小舞台上再次成為焦點，可惜，大家都等不到這個機會。

去年年底，活躍於社交平台的你突然銷聲匿迹，心感不妙， 輾轉聯絡上你的新隊友，得悉健康狀况惡化，直到你的最後兩天，圈中好友紛紛趕至醫院見你最後一面，那你可安心跟另一早逝的好友亞里安早日天國重聚。

最後，願你安息，亦祝願你家人一切安好。

琛

2023年春

P.S.：特別想多謝幾位「Astro Boys」，在阿松人生最後階段照顧他、鼓舞他， 好讓他無味、無臭、無色的聲音，永存於世， 這是阿松的福分。

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阿松：

在你走之後，一直在打理AMK的social media，讀到好一些70/80甚至是90年代出生樂迷的文字，都寫到怎樣被你影響， 啟發他們對音樂和對生命的認知和經驗，真的很奇妙，這是我們期待卻又不能想像的。期待是因為這本來就是我們創作的原因和緣起，我們真的想改變世界（從改變人心開始），原來又真的做得到，雖然是一個小小小圈子，但這卻是我們不能想像的軌迹。創作本身可能就應該是這樣的吧！考量不考量，主流工業的運作，都真是不重要，不是扮清高的說：「鍾意做咩就做咩 」 ，而是人過五十再回頭一看，這些真的都不重要。在20周年出AMK Boxset的時候，維港唱片的朋友，跟我們做了一個詳盡的訪問（在AMK youtube channel內），當時你說：「AMK係一隊冇野心嘅樂隊， 淨係想寫歌啫，係好單純嘅。」是的，可以這樣單純的做音樂，有機會上紅館都拒絕，散咗band先繼續做最受歡迎的兩張大碟，就是AMK，單純的做音樂，就是了。

一個樂迷在臉書上分享了《請讓我回家》，寫着：「多謝你AMK。如果Erich Fromm本The Art of Loving是我人生重要的啟蒙書本，AMK那時候就是滋養了那個輕輕打開了的心」。這個星期都在經驗怎樣被你寫的歌，和樂迷朋友的文字所感動，而這種感動是很獨特的，因為很純粹，非常純粹，而這個年頭，純粹的（可以被）感動是如此難能可貴。

想起在大嶼山一齊夾租屋的時候，當時我大學還未畢業。你走了之後最初在腦海中出現的畫面，就是我們在銀礦灣沙灘傾偈傾通宵，然後到鄉事會路的舊茶樓飲早茶，還記得那個藍色時分海天一色的藍。我並不是一個很懂得談話的人，你卻總是滔滔不絕，跟任何人也可以友善地傾談。也許，健談又靚仔的是阿（曾）凡，也是你，願你倆、與亞里安，現在可一起快樂的相聚傾通宵。

另一個腦中浮起的畫面是在你家，與阿琛一起寫歌、編歌和練歌，一切都是從音樂出發，現在也無法想像在一個100尺的小客廳，可以容納三條友拿着結他插着擴音器嘈到爆，真是奇蹟。在歌與歌之間，我們會停下來，抽根煙，傾吓計，好純粹的快樂。今天再回想，在AMK最後的時間，因為要在錄音室完成最後的大碟，變得很task-oriented，反而少了閒談愒日辰的光景。這讓我想到，現在真的盡量不要再純粹task-oriented的生活。多謝你。

還有我們三個都好緊張聽live的觀眾可以了解歌詞，所以每次做音樂會都DIY製作場刊，我會用公司電腦做簡單排版，加上歌詞、圖，然後去影印，流流地肉肉酸酸咁，但我們每場show都真的很喜歡那些場刊。其實我已經找不到那些場刊，幸好有朋友電郵給我們，非常感謝她，還可以看到你的手寫字。緊張觀眾聽到歌詞，正正是因為好想歌的內容能夠被關注。

你是寫歌天才，真的。廣東話口語的寫法，白話又詩化的寫法，一聽就記得的音調，係堅勁。而且這些都大大的影響到後來的香港獨立音樂人。這些特點你在AMK之後都沒有改變，維港的朋友最近post你在後AMK年代的歌，真是好聽到哩……

有一天早上，呆呆的，便拿起結他玩《燦若繁星》，除了《請讓我回家》和《浪漫是你的本性》，這應該是你最好的AMK作品。彈着唱着，開始懂得哭，不只是傷心，而是純粹的被歌曲感動。純粹的感動。

往事如煙春水斷續向前

純樸的笑臉初中嘅歲月

教科書裏初次相遇撥動了我

淡淡的暖流在我心內旋轉

純樸的乳燕 匆匆嘅歲月

你筆觸裡傾訴的夢道盡了美跟善

嫩嫩的幼芽 伴你傲視雲端

溢滿了愛的心與信念 照遍著眾生

讓這個愛冰心的少年 向你問句好

是你賦予我勇氣令我繼續前行

情切的語句 詩詞中笑與淚

每當心裏感覺到累又再次相聚

淡淡的暖流藉慰苦悶愁虛

含笑的引領高聲唱與詠

決心穿過荒暗幽靜盡力去舞不停

嫩嫩的幼芽奪放耀目長青

溢滿了愛的心與信念 照遍著眾生

讓這個愛冰心的少年 向你問句好

五四把你帶上前路文字記錄人生路

永遠高雅情操照遍著眾生

讓這個愛冰心的少年向你問句好

是你賦予我勇氣令我繼續前行

多謝你。

願你安好，也願你的家人平安。

晨

2023年春

文˙許惠琛、麥海珊

編輯•王素怡

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