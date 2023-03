通識導賞：好青年荼毒室Rap《愛是…2.0》 由哲學談愛情本質

【明報專訊】「你問點解佢愛佢唔愛你/你問點解佢愛你就要愛上你/你再問點解愛你但你愛理不理/蘇格拉底話愛你不如愛真理」,鄭秀文為歌曲《愛是…》製作2.0,邀請「好青年荼毒室」重新譜寫rap詞討論愛情這個哲學問題,大家有沒有聽到陷入苦思?我們找成員鹽叔從這首詞出發,暢談不同哲學家如何看待愛情,究竟愛是糊塗、愛是另一種alone定令人feel at home?定還是當你愛到唔知自己做緊乜,好迷失,先算體驗到愛情嘅本質?

愛是……一場假象

《愛是…2.0》由荼毒室成員豬文、阿泉、鹽叔親自rap出他們的創作,豬文的聲音先登場,一開口就提到「柏拉圖對話錄Symposium」,鹽叔解釋即《會飲篇》,這本對話錄是記述柏拉圖思想的著作,裏面常常以柏拉圖的老師蘇格拉底說話來表達內容,其實「你的老師就是你」,書中蘇格拉底之言實是柏拉圖之言,「《會飲篇》是關於一班哲學家、劇作家、藝術家喝醉了就在討論什麼叫愛,核心想法是愛一個具體的人很危險,因為你愛上一個人,其實是愛其擁有的特質,例如聰明、漂亮,但你卻以為自己愛上了這個具體的人,而這只是欲望的展現。它是偶然而非永恆的,例如他愛不愛你並沒有保證,然而(你所追求的)特質本身卻是永恆的」。

相信大家都看過不少「最GF-able女生10個特質」、「學做完美男友」的文章,在柏拉圖眼中的世界,所有東西都有它的理型,最完美的模樣,眼前這張桌子不是桌子,「柏拉圖會認為桌子具有table-ness,桌子之所以為桌子的特性」,亦即桌子是有它的完美版本,我們看到現實的桌子與之相比都有些差別,可能缺個角,或表面不夠平,而桌子會腐朽,桌子的理型才永恆,不變的才是真理。「他有個洞穴的比喻」,人就好像一生都活在洞穴中,只看着洞穴的牆,「後面有人做皮影戲,舞動一隻狗的角色,影子打在牆上,你便以為那影子就是狗,突然有一天某人逃出去了,才明白那只是仿照狗所製作的玩偶,原來狗是有毛的」。

點解佢唔愛我呀?點解佢要同我分手呀?鹽叔形容柏拉圖提出一個人類救贖計劃,不必再為五時花六時變的愛人而苦惱,「救贖的方法就是離開我們平時所說的愛情,將你愛的對象投向永恆的真理,而不要再愛那些人」。

愛是……現代人的宗教

唔係喎,有哲學家提出,愛情就是人生的救贖。歌詞到下一段,又換了一種看法與前段交鋒:「Life is a crisis/modernity rises/living in the romance is the only thing that saves us」,講到生存危機咁嚴重?「現代是一個上帝已死的時代」,一些現代哲學家這樣看,「上帝已死的意思不是說沒有上帝存在,而是無論上帝是否存在都好,已沒有以前中世紀那種影響力,因為科學興起,我們發現了解釋世界不再需要上帝,上帝慢慢不影響我們的人生規劃」。那就大件事了,「沒有宗教的時候,現代人就開始有價值的迷失,那我應該做些什麼呢?人生有什麼意義呢?他們形容,愛情就是現代人的宗教,人生的意義就是找到另一半,所謂的真命天子,找到之後去組織家庭,一生一世走下去,就像宗教的角色賦予我們生命的意義」。

愛是……一場冒險

一邊說愛是一時一樣無謂去追,一邊說愛令人生有了方向與歸宿,鹽叔在歌中出場時,又帶來另外一套看法,別談什麼救贖不救贖,「如果你問愛情其實係點/羅蘭巴特話係迎來他者嘅一場冒險」。咁即係點?

先從「他者」這個精彩的顛覆想法說起:「歌詞沒寫進去的是,列維納斯『他者』的想法。他不是說愛情,而是說道德倫理(ethics),他是猶太人,說納粹的問題就是他們沒有去理解他者是什麼一回事,納粹認為可以單從自己出發就決定猶太人的意義。他反對整個西方的哲學傳統,都是嘗試將他人看成是我自己理解下的某樣東西。」用列維納斯的看法,他者是不能被「我」控制的,「我」只能尊重這個「我」以外的人。

愛情之所以咁正,鹽叔從「他者」概念去理解羅蘭巴特《戀人絮語》描述的各種戀愛細碎,「因為愛情就是涉及他者,你不能夠把握,無法完全控制」,如果你在曖昧中,應該最懂,「為什麼他突然約你吃飯、約你去看電影,你覺得很開心?因為你不確定他對你有意思,而他似乎展示了某些喜歡你的證據」。怪不得有人說婚姻是墳墓,關係一確定,愛情便死了?「有人說這樣更浪漫!對方沒有了熱情還這樣願意向你報到,即使你結婚已30年,他是可以選擇不報到的,但依然這樣做!他可以選擇不找你,可以選擇沒有交帶,卻仍每天穩定地跟你說愛你」。你不知道對方會否永遠忠誠,忠誠才有了讓人想要追求的價值。

終極浪漫

你唔知佢廿年後或明日會點,對方何嘗不是無法肯定你下一刻還愛不愛,又無法知道明天你會否不同了而「愛唔落」?於是愛情,「本質是你永遠不知道,有機會找到救贖、有機會找到垃圾、有機會什麼都找不到、有機會找到自己,什麼都有可能,問題是你去不去找,所以我為什麼說,那是一場迎來他者的冒險,要問自己值不值得與這個人一起出海」。那是終極浪漫了,不因一個人的條件、性格令「我」預計到能組成一個美滿家庭,只相信這一刻二人同行會很快樂,所以願意攜手展開一個美滿旅程?「正是,哈哈哈哈。」

愛是……一場革命

鹽叔送多幾個歌曲以外的bonus track,勁浪漫以後,他再介紹另一個超轟烈的想法。「在法國哲學家Alain Badiou眼中,他覺得世界有些『事件(event)』,那是他的特別用語,會突然發生而改變了整個世界的意義,甚至在舊的世界觀中爆發出新的意義,例如1968年法國的學運,你可以想像1968年前後的世界已不再一樣。」日常理解的愛情有3種可能,但只有最後一種才稱得上是一場革命。「有一種愛是我嘗試控制你,變成我的一部分,這不是愛情,只是我擴大了我自己;另一種是我完全服從你,也不是愛情,只是我成為了你的一部分。只有兩個平等的人共同組成了一個新的世界,才像他想說的政治革命,這很有趣也符合很多人的愛情經驗」。隨口舉例都一堆,「例如我放假去草地攤着,原本覺得很無聊,兩個人去攤,一樣不開口說話,卻覺得很chill;又像一個人看《愛回家》覺得很垃圾,在愛情的世界頓時變得很colourful、很好看。從前覺得沒有意義的東西,整個世界來了一場變革後找到意義,他把這叫做Truth Procedure」。

愛是……因緣際會

不求轟烈,或者「佛系」一點?「佛學強調的重點是,所有事都是因緣和合而生。因緣就像種一棵樹結了果,要有種子,亦要配合其他條件如水、陽光、泥土才結果,這是佛學的世界觀,其中一個條件不配合,這個果就會『收皮』。那麼因緣怎麼來?又是別的因緣結下的果,如此一來,世界上所有事物都依賴其他事物,組成一個網絡,這就是『空』,空不是沒有的意思,而是不獨立存在,能獨立存在的是『實』。」失戀也許真是一場空,指的是因緣際會,剛巧到這一點,萬物互動之間,你與對方的愛情消失了。「你當全部都是拍散拖,其實不會苦,但我們認真對待關係時,就會『執實』它,以為是必然的。」

愛是……必先自愛

說愛情,也是說看待世界的方法。「Erich Fromm所說的Art of Loving,愛情的核心不是在愛上的一刻,他認為現代資本主義社會的種種特徵,令我們覺得愛情就是fall in love,是你控制不到的,所謂墮入愛河,你無法決定自己墮不墮,沒有自主的空間。他認為這一刻也是愛情的一部分,但絕對不是愛情的全部,甚至不是愛情最重要的一部分,重點在於之後怎樣維繫下去。」他與Badiou的想法有點相似,完全把對方吞噬,不是愛情,「他不說love而是叫loving,因為過程是持續下去的一件事,他覺得這個很可以自主。要尊重、認識、關心對方才是愛,這些是可以努力的空間」。但Fromm還回到自己身上,「他會問自愛是否愛人的條件,自愛才能讓『我』成為一個獨立的個體,愛情是個體之間的關係,有這種關係才能夠突破孤獨感,不然就是一個人吃掉另一個人,只是把對方變成另一個自己,或把自己變成對方,有一個平等的關係才是真正的愛情」。

Rapper初體驗 填詞想爆頭

今次荼毒室跨界做rapper,他們在花絮片段笑言收到鄭秀文邀請時以為是詐騙。看rap詞滲入哲學思想之餘不失韻律與玩味,好奇有否與製作團隊中Yack Studio的音樂人大仙、Novel Fergus、SoWhat一起創作歌詞?鹽叔說rap詞全由荼毒室三人創作,包括設計如兩個哲學概念交鋒,一人一句互串的部分,而Yack Studio主要在音樂、旋律下工夫,「例如大仙要求唱愛情的情字,噴氣強些才有feel」,Novel Fergus與SoWhat亦先錄demo給他們參考,三人再從中摸索演繹方法。他透露為了一句關於愛情是冒險的歌詞都好煩惱,「黑夜中行船搵到啲咩當然不可預視」,「原本我填的是『當然總係未知』,有注定是未知的意思,不過後來音樂改變後唔啱音,想了好幾天,到錄音當天我才想到『當然不可預視』,算捕捉到九成意思」。

