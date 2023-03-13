醫言有理：長者患血癌 溫和化療控病情

【明報專訊】香港人口逐漸老化，長者數目逐年增加。年紀大一般患癌機率較高，因此長者患癌人數有上升趨勢。幸好隨着醫療治癌技術近年迅速發展，尤其血癌，療效顯著，副作用可控，較健壯的長者亦可受惠。

配合標靶藥 反應良好

89歲的陳婆婆身體一向健康，頭腦尚算靈活。一天發燒入院，發現全身淋巴結及脾臟腫大，活組織檢查確診高毒性瀰漫性大B細胞淋巴癌（diffuse large B cell lymphoma），屬三期。陳婆婆心肺功能正常，醫生建議考慮標靶藥物利妥昔單抗（rituximab），加上溫和化療，估計她的身體應該可以應付。家人反覆考慮，最後決定一試。陳婆婆接受治療後，病情好轉，體溫下降，淋巴結縮小，脾臟回復正常大小；經過大半年治療後，正電子掃描沒有淋巴癌迹象。5年後，陳婆婆94歲，大便有血，最終確診大腸癌。正電子掃描顯示大腸腫瘤未有擴散，淋巴癌亦未見復發。陳婆婆順利接受大腸腫瘤切除手術，估計治癒機會仍高。

80歲王伯老當益壯，每天運動，身體健康，頭腦反應敏捷。有天因肺炎入院，同時發現有貧血現象，白血球及血小板數量亦下降；骨髓穿刺確診急性淋巴細胞白血病（acute lymphoblastic leukaemia），癌細胞含異常的BCR-ABL融合基因。醫生先用抗生素治療肺炎，然後處方對付BCR-ABL的標靶藥達沙替尼（dasatinib），加上溫和化療，反應良好；肺炎逐漸康復，白血病亦受控。急性淋巴細胞白血病一般復發機率高，建議年輕患者接受異體造血幹細胞移植，增加治癒機會。王伯較年長，不宜接受移植手術；除溫和化療外，建議長期服用達沙替尼控制病情。

80歲的李婆婆身體狀况一向良好，近日有貧血現象，骨髓穿刺確診急性髓細胞白血病（acute myeloid leukaemia），醫生處方去甲基化治療（hypomethylation therapy）阿扎胞苷（azacitidine），加上標靶藥維奈托克（venetoclax），病情逐漸受控。

文：梁憲孫（血液及血液腫瘤科專科醫生）