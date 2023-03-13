醫賢心事：血清素低一定會患抑鬱症？

【明報專訊】大家可能聽過，情緒病跟腦內傳遞物質有關。其中一種廣為人知的傳遞物質是血清素，還有其他如去甲腎上腺素、多巴胺等。

病人會問，我是否因為缺乏了血清素而抑鬱？其實這是一個複雜問題。首先，在日常臨牀應用上，我們不能透過量度血液裏面的血清素水平，來診斷病人是否因為血清素過低而患上情緒病，因為血液裏的血清素水平不能反映腦內水平；即使我們量度腦部液體的血清素含量，亦不能反映在神經末梢的血清素活動水平。因此，除了研究層面外，在診斷和治療情緒病過程中，我們不會量度血清素水平。

情緒病是壓力反應

現今醫學界對血清素這傳遞物質和情緒病的關係還未完全了解。過去數十年，醫學界一直認為腦內血清素活動水平跟抑鬱症等情緒病有關，繼而研發出血清素類藥物以治療抑鬱症。這些藥物都經過臨牀實證有效，我們相信這些藥物是透過調節腦內血清素以達到療效。但血清素跟情緒病關係我們還未完全明白，背後會否有其他原理使情緒病好轉，我們還未完全了解。對我們更重要的，是要明白情緒病是一個壓力反應。不能用一個好像「缺乏維他命」的概念，去理解缺乏血清素便會導致情緒病。當中，這些傳遞物質的混亂可能只是壓力反應其中一個表現。當藥物幫助調節了傳遞物質，紓緩情緒病徵狀，但如果沒有找到背後壓力來源，情緒病便可能再出現。

先服藥處理徵狀 再找成因

值得一提的是，當情緒很差的時候，我們沒有能力處理壓力。因為處理壓力需要心力，過程並不容易。所以當情緒使我們感到辛苦的時候，先用藥物把情緒徵狀處理好，然後再探討背後壓力成因，便會事半功倍。

要記住，壓力來源不止是說外間的壓力，思想和價值觀亦影響着我們感受到的壓力。最出名例子是半杯水：看到半杯水，有人感到放心，可以慢慢喝；有人卻感到擔心，怕喝完了這半杯後便會渴死。為什麼有些人比較悲觀，有些人卻樂觀一點？這跟我們成長和過去有關。我們過往的經歷都會影響着我們的價值觀，繼而微妙地影響着我們對人的反應和對事情的選擇，這些正正是壓力來源的重要因素。

簡單而言，情緒病不止是生物層面傳遞物質的混亂，它其實是一個壓力反應。當壓力太大或持續，身體承受不了便會出現情緒病徵狀。藥物可以透過平衡腦內傳遞物質改善徵狀，使我們回復狀態，但探討壓力成因也是重要的。

文：何浩賢（精神科專科醫生）