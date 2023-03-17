牛頭角站行10分鐘即玩 易學平板賽艇玩轉觀塘海域

【明報專訊】在香港，要學習賽艇（rowing）並不容易，一來可供學習地點不多，二來修長狹窄的艇身極易翻艇，容易令人卻步。新興的平板賽艇（board rowing）就親民得多，速度高、平衡易、上手快。有團體更在風平浪靜的觀塘避風塘水域開辦新手班，從港鐵牛頭角站行10分鐘就可落水試玩，認真吸引。

雖然興趣多多的記者也試玩過多種水上運動，例如獨木舟、直立板、滑浪風帆……但對平板賽艇還真是一頭霧水；向「學識淵博」的AI聊天機械人求教，它竟回答是「一種室內辦行的陸上競賽運動」，可見相關資訊真的不多。事實上，香港首個平板賽艇比賽將於下月在觀塘避風塘舉行，主辦單位香港藝土民間有限公司（下稱藝土民間）現正為新手舉辦賽前訓練班，還趕得及考取證書參加新手賽；否則亦可體驗在避風塘內划艇，從海路暢遊啟德發展區。

艇板較闊 新手不易翻艇

試玩當日，記者先到觀塘海濱公園內的VESSEL發現號水上活動中心集合，由藝土民間高級項目主任兼中國香港賽艇協會教練鄧荻（Judith）介紹不同的賽艇。她先由傳統賽艇說起，「學習難度較高，因為賽艇的設計要減低水阻，所以艇身比較修長，落水後的穩定度較低，需要運動員控制肌肉群去平衡艇身，做錯一個動作都會翻艇」。她說傳統賽艇一般只能在靜水區域如城門河練習，出海要轉用海岸賽艇（coastal rowing），否則容易被海浪冲翻。

平板賽艇則相對簡單，採用較闊身艇板，例如可以在滑浪板或直立板上加裝槳架、座位等組件（見「構造睇真啲」），Judith說新手學習也不易翻艇，「可能好多人以為，平板賽艇的航行速度跟直立板、獨木舟差不多，但其實後兩種運動每次只用單槳划水，平板賽艇則用雙槳划，所以速度快得多」。平板賽艇玩熟後，可直接划出開放海域，她便曾在觀塘避風塘划到將軍澳跨灣連接路，來回距離差不多12公里。她建議若有興趣繼續玩平板賽艇，大可選購一塊充氣式直立板搭配槳架等組件，日後便可揸車或叫車運載，去到邊玩到邊。

須穿助浮衣 15米長繩連浮台

經一輪講解，我們便跟着Judith到觀塘碼頭，搭乘接駁艇登上設置於避風塘內海中心的訓練浮台，將槳架及座位等組件安裝到賽艇板上，再由Judith示範划槳口訣（見「新手教學」）。講解完畢，記者急不及待落水試划。為了安全起見，學員除了要穿上助浮衣，還要用一條約長15米的繩將平板賽艇連接浮台，確保不會漂遠；直至教練確認學員已充分掌握前進、後退及轉彎等基本技巧，才會解繩讓學員划到較遠位置練習。其間教練會持續監察附近有否船駛近，確保學員安全。

考驗四肢動作身體協調

藝土民間經理楊永舜（Nelson）說，機構主席楊肇珊多年前已計劃在市區開辦水上活動中心，因為香港三面環海，玩水上活動毋須走到偏遠郊區。今次便活用了VESSEL發現號的地理優勢，不單處於有安穩水流的避風塘內，而且距離港鐵牛頭角站只約10分鐘路程，交通方便。他說選擇平板賽艇作為首個推廣項目，除了因為它是一門新興水上運動，較獨木舟、直立板等已為大眾熟悉的運動更有新鮮感外，還跟傳統賽艇給人難以參與的感覺有關。「很多人覺得傳統賽艇技術要求高，運動員為了勝出比賽而刻苦訓練，落場就要搏到盡，不會將它視作一般康樂運動」。他希望透過推廣技術要求較低的平板賽艇，讓大家體驗箇中樂趣，了解到賽艇其實與一般康樂運動無異，日後繼續挑戰其他賽艇運動。

記者體驗了大約半天課程，起初自以為有划獨木舟經驗，應可極速掌握划槳技巧，誰不知竟完全無法協調身體及四肢動作，錯誤頻生，例如拉手變推手，槳葉應垂直入水卻變成水平拍水等，左手打右手更是時有發生。可幸平板賽艇一如Nelson及Judith所說較易平衡，記者總算力保不失，不至於翻艇落水。後來當熟習划前動作後，便可運用獨木舟及直立板經驗「舉一反三」，很快做到倒退及原地轉向動作，約2小時後已獲教練解繩，可自由漫遊於避風塘及觀塘海濱公園之間，感覺相當舒適，實在未有想過可在繁華的工商區划艇。據知九龍東賽艇節過後仍會繼續舉辦訓練班，藝土民間亦計劃開辦可欣賞日落景色或遠航的活動，有興趣可關注VESSEL發現號計劃facebook專頁。●

●新手教學

划平板賽艇口訣：手身腳、腳身手

「手身腳、腳身手」這口訣代表在回槳及拉槳時，身體各部分的活動順序。只要賽艇手先擺好準備姿勢，再慢慢逐一完成回槳及拉槳動作，便可重新回到準備姿勢，重複步驟便可令平板賽艇持續前進。

準備姿勢

身軀微微向後，雙腿蹬直，手腕放平，腰肢挺直及鎖緊，雙手收起至胸前，用力壓下令槳葉離開水面。留意左手全程都要保持在右手之上。

回槳動作—— 手身腳

雙肩放平，身體坐直，保持腰肢挺直及鎖緊。(1)先將握着槳杆的雙手推前及伸直，其間保持槳葉與水面平行，(2)身軀隨髖關節前壓，(3)雙腳曲起將滑動槳架拉貼胸口。

拉槳動作—— 腳身手

(1)保持手腕放平，將槳葉轉動至與水面成直角，(2)提手讓槳葉入水再拉槳，力量主要由蹬腿帶動，雙腿用勁向前蹬，膝蓋下壓，保持手臂直伸，(3)腰肢保持挺直及鎖緊，並隨着蹬腿向後挨，雙肩及手臂順勢發力及往後拉。(4)當雙手拉近胸前，用力壓下雙槳令槳葉離開水面，同時將槳葉扭平以免增加水阻，完成拉槳動作。之後重複回槳及拉槳。

長繩保安全

在學習過程中，新手的平板賽艇會先用一條15米長繩索連接浮台，直至學員掌握基本技巧才可甩繩練習。

文：周群雄

美術：張欲琪

編輯：梁小玲

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