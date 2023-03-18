$5000消費券升級家庭音響 型格喇叭 營造沉浸全景聲

自由組合--Era 100有黑色及白色機身選擇，而將2隻Era 100連上，即可變成立體聲喇叭。（朱安妮攝）

【明報專訊】新一期的電子消費券在下月發放，又心思思想升級家中的影音系統，提升聽歌睇戲的體驗。不過今期合共為5000元，會否不夠budget？不用擔心，Sonos、Apple、Bose等美國品牌都不約而同推出5000元樓下的高質家用喇叭音響，值得大家考慮。

Sonos美國小霸王 聲音立體澎湃

成立於2002年、專注無線串流音樂技術的Sonos，最近發布了2款家用無線智能喇叭，包括入門級的Era 100（$2499）及高階版本的Era 300（$4499），同樣是機身細細卻聲音澎湃。其中Era 100是熱賣型號Sonos One的後繼版本，採用新一代聲學設計，通過左右各一組斜向放置的高音單元，帶來清澈且豐富的雙聲道聲效；而面積加大的中低音單元，則能提供飽滿的低音。

Era 100機身細小，無論放置在書架、廚櫃、書桌或牀頭櫃都十分適合。如果配合一對Era 100來使用，除能夠為房間注入立體音效，更可加入Sonos soundbar建立環迴立體聲系統，安坐家中享受震撼的電影聲效。

單一喇叭仍支援Dolby Atoms

至於體積和重量都大一倍的Era 300，除配備6個強大的驅動器，還罕有地能夠單獨地支援杜比全景聲音效（Dolby Atmos），沉浸式環迴立體聲效，讓用家恍如置身於電影世界或表演現場之中。獨特的沙漏形機身裏濃縮了精密複雜的聲學架構。每個角度、比例和打孔，都增強了聲音的方向和擴散效果，讓用家感受被聲音四面環抱的效果。此外，Era 300亦可配對Arc或Beam（第二代），變身為多聲道環迴立體聲的後置喇叭，一物多用。

Sonos與不少藝人歌手和創作者緊密合作，兩款Era喇叭都經過歌手和工程師精心調音，讓聽眾直接感受到來自創作者最真實的表現。通過更多元化的連接選項和Trueplay技術，將沉浸式聆聽體驗提升至全新水平。●

Sonos Era 100規格

音訊：1個中低音單元、2個高音單元

連接：Wi-Fi 6、藍牙5.0、USB-C、AirPlay 2

體積／重量：182.5×130.5×120mm／2.2kg

售價：$2499

Sonos Era 300規格

音訊：4個高音單元、2個低音單元

連接：Wi-Fi 6、藍牙5.0、USB-C、AirPlay 2

體積／重量：260×185×160mm／4.42kg

售價：$4499

查詢：2175 6224（TC Acoustic）

註：現接受預訂，3月28日推出

文：JJ

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳

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