高CP值Bose全方位音響 串流音樂專家

【明報專訊】如果預算相對鬆動的話，可考慮Bose最新款家庭娛樂揚聲器600。它搭載了杜比全景聲及獨家的TrueSpace增強原音技術，帶來極佳的音效體驗。喇叭內建5個發聲單體，與杜比全景聲完美配合，讓每個聲音精確地傳遞到房間的左右側和正上方。

其中，2個向外的跑道形發聲單體，可將聲音水平地投射到房間的各個角落，中間的高頻發聲單體則帶來清晰的人聲效果，其餘兩個向上的發聲單體，通過天花板反射，可以模擬出頭頂上方的聲音。這樣一來，用家在睇戲或聆聽音樂時，就可以感受到真正的環繞音效，好像置身於現場一樣。

自由搭配變身家庭劇院

Bose 600採用了品牌標誌的黑色配色，並環繞金屬格罩。機身精緻小巧，放置在電視下方也不會遮擋屏幕。即使是非杜比全景聲內容，Bose 600也可以通過其TrueSpace增強原音技術，重新合成聲音信號，讓用戶感受到身歷其境的空間感受。

Bose 600設置簡單，只需1條HDMI eARC線或光纖線即可與電視連接。此外，它還提供了多樣的串流媒體選項，可使用Wi-Fi、Spotify Connect或Apple AirPlay即時連接串流媒體音樂服務，或通過藍牙連接手機或平板電腦來播放裝置上的內容。用家可以搭配Bose低音箱和環繞喇叭，組合出更強大的家庭劇院。●

Bose家庭娛樂揚聲器600規格

音訊：4個低音單元、5個高音單元

連接：HDMI、光纖、USB、藍牙4.2、AirPlay 2

體積：694×104×56.1mm

重量：3.13kg

售價：$4999

查詢：2123 9000