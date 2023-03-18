e之選：Amazfit 24.6克超輕運動表 精準GPS遊歷世界

簡約外形--GTR Mini採用不鏽鋼表身，金色或銀色表身搭配黑、藍綠或粉紅色矽膠表帶。手表能夠智能識別7種運動，包括戶外單車、跑步機、步行等，協助用家建立運動習慣。（品牌提供）

【明報專訊】提到Amazfit這個智能穿戴品牌，最令人印象深刻的可能是旗下「暴龍級」強韌的運動表。不過未必人人都喜歡硬朗稜角的風格，品牌日前發表全新作GTR Mini，配備旗下最細小的1.28吋高清解像度圓形OLED屏幕。手表僅厚9.25毫米、重24.6克（不連表帶），機身按鈕亦只得1個，最適合喜歡無拘無束做運動的用家；不過它仍內置280mAh電池，一般模式下可連續使用14天，用省電模式甚至可延長至20天。

作為智能運動表，GTR Mini的另一賣點是擁有專利技術的GPS天線，廠方宣稱比一般手表接收多1倍的信號，從而減少高樓或樹木引致的信號干擾，增強定位精準度。它亦支援5款定位系統，覆蓋全球大多數地區的定位需求。

上載照片自製獨特表面

手表可承受相當於50米的水壓，在泳池和開放水域游泳都適合佩戴。內建的Zepp OS 2.0智能系統，提供逾120款運動追蹤模式，並會智能偵測7種常見運動。其他健康追蹤功能還包括心率和血氧監測，睡眠質素和壓力水平追蹤等。

GTR Mini支援Android和iOS系統，能接收手機信息。通過專用手機程式，除了可同步記錄手表蒐集的健康和運動數據之外，還可在商城下載80多款屏幕畫面。如果喜歡自訂個人化的屏幕圖案，你亦可以上載3張相片，每次喚醒手表時會自動更換。●

Amazfit GTR Mini

售價：$998

網址：weareready.hk