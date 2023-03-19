藝博會場外的清潔工藝術

【明報專訊】3月中旬，藝廊一間又一間地擠向藝博會Art Basel本周的正式展期；同一時間，港鐵大圍站的馬賽克藍磚牆上，有一格乍看惡搞、看久了又發覺教育意味滿溢的燈箱廣告悄然亮起：「清潔工：你有想我嗎？（嘴巴笑表情符號）請相信這是愛。」這兩件事，表面上沒有任何關係，但那方廣告，實是港鐵外判清潔工人兼藝術家程展緯去年在Art Basel籌錢而來的作品。

廣告裏，那個推着清潔工具車、說話附有心形圖案的戴罩男主角，正是真人上鏡的程展緯。以走遍基層勞工職場、幽默介入社會議題著稱的他，至今已在港鐵站工作了差不多一年半。他憶述，去年5月，受到本地文藝機構1a space邀請參與Art Basel，忽發奇想：不如裝一個錢箱，集資在港鐵站內刊登一則廣告。「當時其實連廣告內容都未決定好，只說是為了清潔工，結果反應好踴躍，由每人最多只可捐100元的上限減到20元、10元、1元，最後我們籌到13,000元左右。」

花逾1年與廣告公司、港鐵交涉

籌集資金比想像中容易，然而，實則打造一個符合港鐵要求的廣告極為累人。往復於廣告公司和港鐵雙方，程展緯回述，各種交涉、改動、妥協來來回回了一年多的時間。「剛開始的時候，我們設計的對白比較控訴式，大概是責問『你為何不好好丟垃圾？』。但他們說，看上去最好不要像抗議一樣，應用較正面的方向去表達、去鼓勵，所以最終改成『你有想我嗎？』，以及什麼『愛我們的人』。」不准展示港鐵站內部，所以沒有閘機；需更多更多的審核，所以放棄了鳴謝1a space和一眾默默無名的捐贈者。程展緯說，站在港鐵立場，多少理解這些限制，但又好似想不明白背後的運作機制。真的合理嗎？是小事嗎？

清潔龍×垃圾蟲造型 非刻意搞笑

即使撇開這些內容不談，港鐵的美學亦與清潔工眼中的美學有一定距離。比如，程展緯原想用清潔工慣常的memo手寫字，但被改成明晰統一的電腦黑體。而他身上，初看以為是特意搞笑的服裝，竟是無可奈何下的加工變奏，「他們給出一些參考例子，比如『清潔龍』，所以我就變身『清潔龍』囉，他們對衣服有些意見，我就把它改成『垃圾蟲』……混合在一起改，最終的荒謬影像都挺有趣」。說着說着，他忍不住笑了數聲，「幾乎全改了，不變的，只剩下我一雙眼睛和一張臉」。

被汰淨的影像結晶是：取材1970年代清潔香港運動的符號「垃圾蟲」和90年代「清潔龍阿德」，男主角清潔工以自身為媒介，在工作服外披上一件綠底紅波點的蟲衣，並在腰際接上一條綠色帶紅刺的龍尾巴；圍繞正中間的警語「請不要把未飲完的飲品丟進垃圾桶」和珍珠奶茶的插畫相片，對話框延展着話題如工具車不是垃圾車、更換垃圾袋和抹閘，以及倒翻飲品後不要逃跑等；親切的心心圖案以外，文字腔調也努力地友善，轉成粉紅色寫着「有耐性的人很吸引」、「願意承擔責任的人最吸引」。

「希望在港鐵賣廣告有效啦，希望公眾留意到垃圾背後的清潔工是如何生活。」這塊只亮燈兩周的燈箱廣告，程展緯認為，不論成效如何，它在各種意義上皆照通了未來的維權路向。他反覆囑我一定要寫下來：「我不可能憑空把廣告變出來，所以，港鐵絕對是知情下批准的。而它考慮了那麼長一段時間，最後接受我的倡議，其實表達出一個非常清楚的信息——港鐵一方也抱正面態度，同意不單止要教人如何正確丟垃圾，更需讓大眾看見清潔工作為一個人的真實生命。」這一小步，是對話的開端：「我覺得其他工友見到這則廣告，起碼會理解港鐵其實是開放的，大家應該將當下的處境說出來。而港鐵或外判公司也不用那麼害怕，因為每個人都有權利去反映自己的生活，如果他們太緊張，會嚇到其他人。」

透過藝術塑造社會

程展緯盼望，燈箱能使港鐵管理層真正參考政府制度，完善外判清潔工的薪酬和待遇。回溯，被視為當代藝術買賣場的Art Basel，或也不是個只顧數鈔拾銀的冰冷地方。就如程展緯2016年以拾紙皮伯伯的一車現成品《解款車》參展，及後打破慣例，說服畫廊分紅三分之一予車主；而去年，那個透明的小盒子，憑一張寫着「Donation for an unknown advertisement」的掌心大小繪畫，竟破格地吸引無數人前來捐款。「那集資，代表很多人都想關注、理解以至支持清潔工，只是平日沒有機會或方法，不知怎地被隱形了。」「我覺得，我們所擁有的資源，除了使自己成為一件藝術品的物主之外，更重要是塑造一個社會，而我一直都是這樣思考藝術的位置。」不一定在博覽會或博物館，把藝術帶出場外——就算只是匆匆走過的一個個鐵路月台，也可以從垃圾桶內掘出清潔工的考古美學。

文˙吳騫桐

圖•Angel Ng、程展緯

編輯•王翠麗

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