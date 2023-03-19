無定向學堂：香港選手 智取桌遊奧運會

York（張逸軒，左一）、Rap（左二）、阿有（中）、CT（右一）在今屆「智力運動奧運會」的多項比賽中得獎，Wing（右二）參加過以往賽事與他們結識，亦為香港人成績驕傲。（曾曉玲攝）

【明報專訊】你上一次玩桌上遊戲（board game）是什麼時候？是跟同學攤開幾元一副的象棋膠布棋盤時嗎？還是約許久沒見的一班朋友在cafe聚會時拿出來炒熱氣氛？對幾個香港人而言，桌遊亦各有回憶與意義，而他們更結成聯盟，在每年舉辦的「智力運動奧運會」為香港攻下獎牌榜的榜首席位。這項線上賽事有過百項目、超過40個國家及地區選手參加，香港選手們介紹幾個遊戲，讓我們感受一下桌遊世界之大，記者亦體驗了5分鐘「入坑」的快樂﹗

各國選手參與過百項賽事

「智力運動奧運會」（Mind Sports Olympiad，MSO）由1997年開始在倫敦舉辦，涵蓋傳統的象棋、圍棋、西洋棋，亦有經典桌遊賽事如Ticket To Ride、Puerto Rico，自2020年起因為疫情移師網上，吸引世界各國玩家參與，官方資料稱該年共有來自超過100個國家及地區，共6000名選手比併。今屆的線上比賽剛在本月中結束，香港在獎牌榜上以15金、18銅、12銀贏意大利、英國、美國等國，高踞榜首。這背後有一眾香港選手在發功，一直希望在本地推廣桌遊「冷戰熱鬥」（Twilight Struggle）的Wing曾奪下2021年這項遊戲項目的冠軍，雖然今年沒設此項，他仍為香港成績驕傲，邀請選手York（張逸軒）、CT、Rap、阿有受訪，5人本來並不相識，因比賽中互相留意到有港人參加而聯絡結識。

賽事共分8大類

比賽有咩好玩？賽事分8大類，Imperfect Information、Multiplayer、Abstract、Chess（西洋棋）、Poker（啤牌）、Backgammon（雙陸棋）、Draughts（西洋跳棋）、Mental（心算），他們主攻頭3個範疇，Rap解釋象棋、圍棋等都屬Abstract類別，Imperfect Information就是指包含運氣成分的桌遊，例如遊戲需抽任務牌會影響勝算，與純鬥技巧不賭運的棋類有別，3人或以上對戰便再分出Multiplayer一類。

每人各自有5至6項獎牌在手，Rap笑言參賽免費，只是要得獎後付出郵費寄來獎牌，很鼓勵所有人玩埋一份，餘下的參賽門檻就是弄懂遊戲規則了。Wing解釋桌遊依複雜程度分為輕策、中策、重策，與其費盡唇舌說明，不如直接落場玩一鋪來體會，York即擺好他取得金牌的遊戲Quarto棋盤：

Quarto：5分鐘「入坑」

Quarto絕對是輕策遊戲代表，從理解規則到玩完一局，只用上不到10分鐘時間。棋盤上分16格，棋子亦有16個，外形各分深色與淺色、圓形與方形、高矮、虛實（頂部凹或平），只要玩家能先對手一步，將具有以上其中一個元素的4隻棋子排成一列就勝出，例如橫排4隻深色棋子，或斜排4隻方形棋子，亦算達成條件。這個遊戲有一個特別之處，是由對手為你選哪一隻棋放在棋盤，即玩家每走完一步棋，隨即要為對方選哪一隻棋走他的下一步。

只玩了約5分鐘，棋子幾乎放滿時，York在棋盤放好他的一步棋，就宣告記者落敗，他稍加說明，記者才發現沒為意同一高度的棋子已連成一線。這個猶如複雜版過三關的遊戲，打和機會很高，York說比賽時會限每人在整局各有共7分半鐘思考時間，用盡時間亦會輸。他認為Quarto取勝之道在於熟能生巧，初學者易只集中留意一兩個元素而走漏眼敗陣，不過他給予一個貼士，「有研究發現頭5步不用太緊張」，並非開局一子錯會注定勝敗。CT就介紹另一款他在擂台制賽事取得銀牌的棋Lines of Action，別具另一套哲理：兩名玩家分黑白子，棋子開局時置於棋盤四邊，要贏就要將全部黑子或全部白子相連，在這個遊戲中，吃掉對方的棋不一定有好處，因為對方餘下的棋愈少，有時反而愈有利相連，吃到剩下一隻更讓對手自動勝出。

Number Drop：可靠「bug」取勝

5人當中年紀最輕的Rap說比賽其中一個開心之處，是認識到其他智商高的高手，他們會「覆盤」互相檢討策略，「可能對手沒你走的那步棋好，但人總有盲點，當別人分享他的觀點，也會給你insight」，他甚至說這些交流對於面對人生、處事都有啟發。

比賽較遷就歐洲時間進行，所以他們在一個多月的賽事中，往往要半夜凌晨3時作戰，York會打電話叫醒Rap作賽；一些比賽時間會重疊，他們更試過在屏幕上同時進行兩個遊戲。為了香港的名字可首次在獎牌榜擠到最前，Rap抱着一試無妨的心態，賽前半小時才摸索Number Drop的玩法，這個遊戲比他獲得銅牌的另一遊戲7 Wonders共76個選手冷門，有12人參賽，結果他成為最後贏家。他說這個遊戲如俄羅斯方塊，由底往上層層疊，不過方塊裏有數字，每次系統會隨機分給玩家一個形狀及4個數字，疊下方塊後，順序或相同數字就可賺取分數。他發現一個「bug」，就是一般玩家避之則吉的炸彈，也可成為取勝秘訣：當被對方啟動炸彈，就會多出一堆沒數字、只佔位的方塊，令方塊更快升到盡頭而完結遊戲，Rap就突破盲點，「但如果我拿的分已經夠多，我被炸讓遊戲快點結束更有利」，不因被猛攻而驚慌失措，亦為面對生活的淡定態度與抗逆力儲下經驗值。

Ticket to Ride：唔贏都開心

這個項目的銀、銅得主阿有和Rap都說，經典遊戲Ticket to Ride是他們初接觸桌遊的起點，阿有拿出一盒簡化版本，盒子上寫8歲或以上就可以玩，遊戲版圖設在紐約，上面有市內各地點及火車路線，這個遊戲的玩家要抽任務牌及車卡顏色牌，任務牌指定了要連接的兩個地點，如Chelsea到Soho，路線是4格粉紅色組成，玩家就要獲得4張粉紅色車卡牌，把車仔鋪滿路線便能得分，相反失敗就會扣分。由於玩家要對自己的任務保密，就像打麻將那樣，進階玩家早熟記所有任務牌的路線，一直觀察及猜測對手要砌什麼線，使計堵路就能令對手失分。

遊戲自2004年推出之後，衍生出火車改為巴士的倫敦版、改為馬車的阿姆斯特丹版，當然還有歐洲版、亞洲版……Rap說因為最初版本的版圖是北美，令不少人認識了美國不同地名，「玩到尾段時路線上鋪滿車會很壯觀，即使沒有贏，有時砌出某些路線，如海邊的鐵路，也會有成功感」。

雖然比賽在網上進行令各國選手數量大增，不過5人異口同聲認為，桌遊還是實體最好玩。他們的歲數橫跨23至40歲，為何不打機卻愛桌遊？阿有提到他接觸Ticket to Ride的2000年代初，「並沒有那麼多桌遊，是近10年才高速發展」。Rap打破桌遊式微的設想，「20年前沒網絡時，創作一副棋要肯定賺到錢好難，現在設計一副棋，放上Kickstarter、眾籌網站，或放上論壇網就有人給你意見，大約知盤棋有冇得做落去、有沒有廠商願意接來生產，甚至沒人幫你出，都可以自己寫程式放在網上平台賺錢，有渠道發布，所以是爆發性增長」。Wing補充每年更有桌遊博覽會德國艾森展在10月舉行。

冷戰熱鬥：複雜玩法學歷史

這個「奧運會」集合很多桌遊愛好者，Wing因今年MSO沒搞手舉辦「冷戰熱鬥」項目而無緣參賽，但他與同好組成「冷戰熱鬥香港聯」在本地推廣這個遊戲，玩起來是個學習冷戰歷史的過程，玩家分美國、蘇聯兩邊，在全球版圖上比併影響力，開始時會各獲派一手牌，牌上是不同的歷史事件，如蘇聯方打出WARSAW PACT FORMED一張就可觸發《華沙公約》軍事聯盟出現，可以選4個東歐國家移除所有美國的影響力（點數），或在東歐國家加5點蘇聯影響力，但每個國家不可加多過2點。這個「重策」遊戲設定非常仔細，分冷戰早期、中期、後期，又有「太空競賽」可把一些不想發生的歷史事件「射上太空」，還加上核戰危機元素，記者聽Wing講解一小時仍未全盤掌握玩法，然而實際上，遊戲自2005年推出後，在權威桌遊資料庫BoardGameGeek的排行榜長期佔一席位，至2021年才跌出十大。

遊戲的意義

遊戲的意義是什麼？5人的工作來自藝文、IT、地盤等各行各業，亦各有人生故事，Wing偶然在書店認識「冷戰熱鬥」，透過遊戲再為自己補課，滿足對歷史的好奇；阿有與Rap喜歡約朋友親身較勁，Rap形容遊戲是聚會中的「配菜」，「如一些局約中學同學，最重要是大家出來吹吓水，一邊玩一邊update吓，錦上添花，大家開心就得」。不過當CT提到中學曾在象棋學界比賽獲獎，「我都有打機，但不算是眼明手快的人，桌遊就更適合我」，York深有共鳴，說出遊戲對他與別不同的意義：「我小時候讀書成績不好，自我形象低落，那時有套動畫叫《棋靈王》，我出身基層家庭，電視播乜就玩乜，播陀螺就玩陀螺，播圍棋就捉圍棋，第一次出去比賽，戰勝了香港一個著名老師的學生，老師說我捉得好，就邀請我坐下覆棋，研究怎樣捉得更好，我覺得那是我人生第一次被尊重。」二人分別在MSO象棋及圍棋賽事得到金牌，延續着對自我的肯定。身為圍棋棋手的York過去曾代表香港作賽，在MSO這個競技場繼續認真參賽，還希望來年聯繫更多擅長其他範疇的香港選手，保持今屆成績，甚至搞本地比賽。畢竟遊戲還是愈多人玩愈開心，如想試試多款遊戲，他們推介網上平台Board Game Arena，若發掘到自己的才能與智能，下屆你或許會成為這個香港隊的隊友？

文˙ 曾曉玲

{ 圖 } 曾曉玲、受訪者提供、網上圖片

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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