腦退化不可怕 玩啤牌練認知

【明報專訊】不少長者擔心自己患上腦退化症。研究指出，約兩成滿60歲長者出現記憶衰退，記憶力測試結果較相若年齡及教育程度者為差，但日常起居生活仍能應付，此狀况稱為輕度認知障礙。

若能及早建立健康生活模式，多參與不同活動，減少負面思想影響，可延緩認知衰退，降低患腦退化症的風險。

香港人口持續老化，預期壽命長度在世界前列。政府統計處預計，2037年65歲或以上人口將增至整體人口三成。根據精神健康檢討報告（2017年），香港的腦退化症患者高達10萬，接近長者人口的十分之一，公共醫療系統錄得的數字已清楚顯示上升的趨勢，意味着腦退化症將愈來愈普遍。

腦退化症是一個統稱，包括逾10種腦部退化病症。腦退化症人士會在注意力、執行能力、記憶力、語言能力、社交能力等出現明顯退化，甚至可能出現性格轉變、日夜作息顛倒、妄想或幻覺等情况。

先兆：善忘 思考敏銳度下降

從臨牀角度來看，腦退化症確診前並非全無徵狀，認知能力在前幾年已經退化，如善忘、思考敏銳度下降等，統稱為輕度認知功能障礙，為確診腦退化認知障礙症前的過渡階段。有些人察覺自己變得善忘，開始懷疑自己是否患上腦退化症，但因病情發展緩慢，生活上仍然能夠照顧自己，容易忽略退化情况。

患長期病、抑鬱增風險

研究指出，隨着年齡增長，患上腦退化症的風險亦隨之增加。另外，患有長期病，如高血壓、糖尿病及情緒病（如抑鬱症）等，亦會增加認知功能退化的機率。因此控制長期病的風險水平，如按時監測血壓、血糖水平，定時進餐確保腦部持續吸收營養，減少情緒不安的反應，以及避免吸煙飲酒，是預防患上輕度認知功能障礙的基本原則。

多元化活動 提升認知

另外，雖然臨牀情况或受其他因素互相交替影響，令療效不盡相同，但不少研究發現透過調整生活習慣及訓練，可減輕初期病情。例如有研究為平均68.2歲的輕度認知功能障礙患者定期覆核評估及分析生活習慣，發現約44%患者多參與閒暇活動能提升整體認知能力，甚至能回復至同齡長者認知水平；亦有研究指出長者如多參與着重認知、體能及社交的活動，可提高認知功能。

日常生活中參與多元化的活動，可預防患上輕度認知功能障礙。如透過閱讀報紙書籍、看電視或聽電台節目，培養認知能力；做家務、參與園藝活動及遠足等戶外活動，增強體能；與三五知己玩啤牌或打麻將，亦可增加社交訓練。

知多啲：玩創啤牌健腦

大家可參考以下4個啤牌練習，訓練認知能力，包括專注力、工作記憶、自我抑制能力、判斷力及策劃能力等。

1. 你說我找：提升視覺搜尋能力

隨機將啤牌放在桌面，給予指示（如︰5以下黑色花色啤牌），玩家找出相關的數字或圖案。

2. 找不同：訓練視覺記憶

隨機將9張啤牌放在桌面（圖A），玩家看完後，遮蓋啤牌並把其中2張對調（圖B），讓玩家憑記憶找不同。

3. 運指一算：增工作記憶

隨機將12張啤牌分兩行排在桌面上，然後要求玩家用心算計出每行的總數，找出哪一行的總數較大。

4. 記清記楚：鍛煉延遲回憶

隨機將6張啤牌放在桌面上（圖C），給5秒讓玩家記下卡的數字及次序，然後遮蓋啤牌，玩其他分散注意力的遊戲如算術運算（圖D）、砌圖等。完成後，要求玩家複述卡的數字及次序。

大家平日在家中也可以運用不同工具，加一點創意，自行發掘有趣的認知活動。以上活動並非有系統的治療方案，而是在日常生活中訓練認知能力的簡單參考活動。如就認知障礙症有任何疑問，或發現自己或家人頻繁善忘，並影響日常生活自理，甚或開始危及自身安全，便應立即尋求專業人士協助。

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文：譚淳（深水埗地區康健中心職業治療師）

編輯：梁小玲

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