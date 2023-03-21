估價半億 拍賣收益捐博物館 神配搭南瓜 推廣藝術使命

《道路》——作者：王俊傑；創作年份：2018；規格：油彩、畫布（178×152.4厘米）；估價：2400萬至3500萬港元；特色：作品的橙色鮮明卻不刺眼。構圖看似簡單，細心看會發現筆觸極多元化，由點陣組成的線條精細無比（拍賣行提供）

《南瓜》——作者：草間彌生；創作年份：1991；規格：壓克力、畫布（22.7×15.8厘米）；估價：350萬至550萬港元；特色：日拍也有草間彌生的作品。有草間彌生就有南瓜。每幅南瓜的構圖都是獨一無二，代表作者在特定時空的獨特想法（拍賣行提供）

【明報專訊】3月香港有很多藝術盛事和活動，Art Basel展覽以外有拍賣行選擇在這段時間，為位於香港西九文化區的亞洲新總部舉行揭幕禮。當中的二十世紀及當代藝術拍賣會，亦會於本月底在新總部的拍賣大堂舉行，並以草間彌生首登拍場的天價作品領軍。今次她的「南瓜」帶有藝術使命，意義非凡。

富藝斯香港的二十世紀及當代藝術拍賣會，一向受現當代藝術愛好者關注。今季春拍在新總部的拍賣大堂舉行。草間彌生作品為這場春拍領軍，她的作品亦和拍賣行亞洲新總部的所在地西九甚有緣分。草間彌生在日本以外的亞洲最大回顧展「草間彌生：一九四五年至今」正在毗鄰的香港M+視覺文化博物館舉行。富藝斯一向和草間彌生「合拍」，其作品拍賣屢創佳績。去年5月的紐約春拍締造了草間彌生的世界拍賣紀錄，今次藏家對她的作品亦抱以厚望。

美國資深藏家珍藏23年

晚拍重頭戲、草間彌生的畫布作品《南瓜》（1995）是她在拍場上歷來估價最高的作品之一。畫作來源清楚且大有來頭，曾由美國資深藏家Robert & Karen Duncan珍藏23年，其後贈予愛荷華州的Clarinda Carnegie藝術博物館，今次首登拍場。

這幅《南瓜》今次有崇高的藝術使命，拍賣收益將撥捐給Clarinda Carnegie藝術博物館，作為向全球藝文愛好者推廣藝術的資本，支持藝術及青年發展項目。商業考慮中亦兼收文化考慮，可見策劃者滿有智慧。《南瓜》匯集了草間彌生創作最具標誌的3個元素：南瓜、圓點和無限網。她在為人熟知的「無限網」背景下，以鮮黃色的南瓜配以大小不同的圓點，圖案對稱圓潤飽滿並光彩奪目。這些神配搭是刻意計算還是感悟？可能只有作者才知道。

晚拍有另一件草間彌生的標誌創作《無限的點（HTI）》同場亮相。這是一幅罕見的巨幅三聯作，同樣從未現身拍場。它曾在2005年澳洲悉尼Roslyn Oxley9畫廊的個展「草間彌生：Dots Obsession」中展出。畫面上的圓點是作者經典「無限網」畫作的延伸，圖案繁複、無窮無盡的圓點一發不可收拾地爆發和積累，正好和《南瓜》互相呼應。

在視覺上，圓點和網紋可以消弭物質的實體感覺，用畫筆像魔法般把觀眾對幻覺的恐懼勾勒出來，筆觸節奏有着無盡的感覺，展示作者自創的「藝術療法」。這幅以草間彌生標誌圓點主題創作的巨作，利用厚塗顏料繪製的圓圈彼此疊加、滲透，建構出具層次的透視感。細心看，會發現某些圓點較通透，彼此交織出漣漪，好像被上帝吹了一口氣般開始有呼吸、活起來。這些包羅萬象的圓點構成起伏動態的景致，向畫框外不斷張牙舞爪，編織出一幅精緻、純粹的銀色網，把觀眾吸進當中。

王俊傑《道路》首登拍場

晚拍另一焦點是已故加拿大華裔藝術家王俊傑的作品《道路》。藝術家於2018年紐約Karma畫廊舉辦的重要個展，曾展出該作品，今次首登拍場。這是作者最受讚揚的大尺幅風景畫，和他同樣於2018年創作的作品《夕陽之河》 有異曲同工之妙。《夕》於2020年富藝斯香港拍賣以逾3770萬港元成交，刷新作者當時的世界拍賣紀錄。兩幅作品都採用引人注目的秋季琥珀色調，畫中的樹林繁茂、山丘連綿，讓畫面有如從地平線開始延伸，帶着磅礴氣勢。王俊傑的作品透過夢境般的靜物畫來吸引全世界的觀眾眼球，並常被拿來與梵高的作品相提並論。

Loie Hollowell於2018年創作的《尖峰輕柔地觸碰》同樣值得留意。2018年是作者創作生涯中重要的一年，作品當年在英國首場個展中亮相，當中描繪的幾何形狀與藝術家自身身體部位的大小成正比。她在醞釀作品的同時正經歷懷孕，無疑為畫作增添多一重意義。

■富藝斯香港二十世紀及當代藝術晚間拍賣

日期：3月30日

■富藝斯香港二十世紀及當代藝術日間拍賣

日期：3月31日

預展日期：即日至3月31日

地址：九龍西九文化區柯士甸道西8號西九文化區管理局大樓G/F

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文：呂一心

編輯：朱建勳

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