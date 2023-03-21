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亞洲藝術新勢力
文章日期：2023年03月21日
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《肩膀與手臂給了我暗示》——作者：倪鷺露；創作年份：2022；規格：油彩、麻布（82×60厘米）；估價：5萬至7萬港元（拍賣行提供）
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【明報專訊】在富藝斯亞洲新總部舉行的首場二十世紀及當代藝術拍賣日拍當中，也有亞洲新進藝術家作品亮相，部分拍賣收益將撥捐香港藝術學院。
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