《肩膀與手臂給了我暗示》——作者：倪鷺露；創作年份：2022；規格：油彩、麻布（82×60厘米）；估價：5萬至7萬港元（拍賣行提供）

【明報專訊】在富藝斯亞洲新總部舉行的首場二十世紀及當代藝術拍賣日拍當中，也有亞洲新進藝術家作品亮相，部分拍賣收益將撥捐香港藝術學院。