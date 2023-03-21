虛擬新世界：人工智能在Web 3.0的發展

【明報專訊】■鄒：鄒健宏

■蔡：蔡永中

蔡：鄒sir，科技界近來最熱門的話題，應該是Poe App在iOS上架，手機用戶可以更方便使用ChatGPT。身邊朋友頻頻發功，在社交媒體大曬有趣對話內容，有人圍繞自己或他人名字瘋狂問話；有人把它當作百科全書或搜尋引擎；更有搗蛋鬼提出齊齊以某信息訓練或誤導人工智能，百花齊放，相當熱鬧。

鄒：沒錯，ChatGPT對於大部分人來說，是一個較為有趣的聊天機械人，但在我們科技人眼中，卻有截然不同的理解。

我們驚歎當中快速高效的內容創作能力，不論是寫詩寫歌、編寫代碼、撰寫論文，還是日常聊天及市場分析等，ChatGPT均能提供與人類高度接近的語言互動模式，它甚至擁有驚人的生產潛力。當中最大創新是通過學習和理解人類的語言來對話，也能根據上文下理互動，真正像人類一樣交流；它甚至會承認自己的錯誤、質疑人們預設提問的錯誤，並拒絕不當的請求。

蔡：說的也是，ChatGPT跟以往的電話智能助理例如Siri，或坊間的聊天機械人，確實有着更多截然不同的強勁功能。你認為人工智能ChatGPT和Web 3這股數碼洪流會否擦出火花？

AI生成音樂 保護版權收入

鄒：這個是肯定的。在不久將來，人工智能不單與個別用戶互動，更將在Web 3之間產生許多有趣的互動應用及可能，例如通過在區塊鏈上運行及實現分散式AI模型，藉着Web 3去中心化的數據市場，提供去中心化的身分認證機制，確保個人數據的安全。人工智能可以通過區塊鏈上運行的智能合約，獲取用戶授權的數據，從而提供更加個性化和準確的服務，並為數據安全、資產管理和交易等領域帶來更多的創新和進步。

蔡：有沒有具體例子可以參考一下？

鄒：現時已有一些實際應用例子，Amper Music和AIVA均是使用人工智能生成音樂的平台，透過蒐集用戶的音樂偏好和創作目的，生成符合用戶需求的音樂。它同時也通過區塊鏈技術，保護用戶的版權和收入。又例如SingularDTV和Storj讓創作者在平台上發布自己的作品，並通過智能合約保護版權和收入。

港產的Muxic也正在創作歌曲及音樂表演上發展人工智能和Web 3技術，為表演行業創造更多收入來源及保護機制，同時為用戶提供更好的音樂及演唱會體驗。

蔡：人工智能擁有深不見底的發展潛力，看來會令很多昔日不可能的事也變成可能。

鄒：你說得對，好像我這篇文章有幾多是用人工智能寫成的，建議讀者可以複製出來問問ChatGPT，但其實這又有何問題呢？最近有大學宣布禁止使用人工智能工具，發現了更會被當作抄襲處理。

我認為這樣做只會令相關的AI發展更為緩慢，當學生連接觸的機會都沒有的時候，如何談什麼技術發展或改善AI？相比起禁止，我鼓勵學生善用AI，讓它輔助寫出更好而內容更豐富的論文，以成就未來。

文︰香港數碼資產學會理事鄒健宏×特約記者蔡永中