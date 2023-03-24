追逐潮流「虛火」？ 反思藝博會本質

【明報專訊】本地藝術家兼評論人阿三（陳世樂）覺得，疫後歸來的Art Basel特別矚目，場內外，皆攪動着一種異常高漲的情緒。是不是好現象？回想總遠遠闖入眼睛的大型展區「Encounters」，他說了個比喻：「一座商場大到令人迷路，所以需要一些碰面的地標。取名『相聚』——那麼大那麼高，人們離遠就望到它了。」佈局不是佈展。他警醒，如此場合的本質並非藝術，而是展銷會。換言之，你可入場觀賞或參展，但絕不可一廂情願地認為它就是至高的藝壇盛事。

受市場影響 風格突變

展銷無可厚非，畢竟人要生活。假如作品適合買賣、以繪畫為主而不是混合媒介且能按時量產，進入商業畫廊不是壞事。只是，阿三留意到一股不太健康的行業生態漸漸冒起：一些年輕人受短期名利吸引，傾向成為畫廊代理的藝術家，而大部分畫廊下達的指示，根本是工廠式的複製生產。「我認為這是件很恐怖的事。我們常強調做藝術要有自己的想法，理論上不受任何事物影響，現在，人們被市場影響，風格突變，作品變得好『核突』甚至抄襲——當然，不完全抄襲，僅是風格上。他們最後得到一嚿錢，但過程中有什麼學習、成長？我存有一大問號。」

藝評人：要知道自己在看什麼

創作者這一邊，有人追逐潮流「虛火」。拉到觀眾那邊其實也是一樣。對被鋪天蓋地的廣告迷惑而一窩蜂地擁向Art Basel的那些人，阿三表示很反感，「我不會一刀切，但藝術家、從業員和愛好者，你們必須清清楚楚知道自己在看什麼，不要關上眼睛、只顧及商業畫廊內的東西」。展場以外有什麼？如他興致勃勃抓着我介紹的場外亞洲文化協會，其陳列的桌遊「闖入藝術界」尖銳直指香港藝圈的權力與資本結構：「藝術家最叻『搵位走』。既然世界一向都商業主導，無法改變，那麼，就嘗試用創意思維去扭轉、介入。趁人流如此多，不少機構都希望讓外國見到本地藝術家的真正情况。」

香港已「重返」國際？阿三認為，眾畫廊其實從未甩脫線上生意，Art Basel人頭湧湧，是人們借這契機，實體重聚疫下多年沒見面的朋友。這場嘉年華，由灣仔區擴至一整座城市，各大藝術機構紛紛分一杯羹。M+博物館在兩大藝博會開幕前的星期一舉行了3場閉門活動，邀來數千人前來或開放日或晚宴或派對；在他觀察，九成非本地人，更有不少外國領事館人員，邀請函沒道出目的，但意圖明顯，「就是乘着Art Basel，向全世界推銷這個地方。因疫情封關，那些人很可能從未來過M＋，也錯過了它2021年底的開幕」。是發展機會還是賣場遊戲？大抵看你如何把握。

文：吳騫桐

[文化力場]