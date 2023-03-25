水滴狀鉸位 關節更耐用 OPPO $6999摺機 特大外屏搶灘

方便自拍--手機設有FlexForm模式，用家可把手機打開至45度至110度之間，並保持打開狀態，放到桌上自拍或視像通話。（品牌提供）

磨砂鋁邊框--Find N2 Flip機身採用磨砂鋁邊框，並設有防指紋玻璃蓋和微刻浪紋紋理貫穿鉸鏈，外形設計不遜於旗艦級的智能摺機。（品牌提供）

【明報專訊】自從Samsung推出智能摺機後，不少品牌如Motorola、Huawei、OPPO等都跟隨步伐。隨着技術進步，智能摺機不但在功能上日新月異，價錢亦慢慢回落，由當年甫推出時開價近兩萬元，到現在有生產商推出六七千元的中階智能摺機。對於一眾用家來說，買手機亦更多選擇。

有一定「機齡」的手機用家，應該還記得當年在功能手機末代，摺機差不多佔據整個市場；但踏入智能手機時代之後，屏幕大小成為操控的主要關鍵，大屏幕手機當道，機身變得愈來愈大。雖然生產商不停從輕量化方向着手，但始終不及當年摺機般輕巧。

直至柔性屏幕出現，智能摺機才得以面世。而經過多年發展，柔性屏幕的生產成本開始下降，智能摺機的售價也開始下滑，例如Samsung Galaxy Z Flip4的開售價為$7798起，而最近推出的OPPO Find N2 Flip更只需$6999，對於愛摺機的用家，相當具吸引力。

智能摺機其中一個關鍵點，在於摺合鉸位，若鉸位做得不好，除了令摺機壽命大減外，更有可能令柔性屏幕破裂。而Find N2 Flip採用了第二代Flexion Hinge鉸鏈關節技術，廠方宣稱此技術通過TÜV Rheinland獨立認證，在室溫下可承受超過40萬次摺疊和展開，相當於持續10年每天摺合手機100次以上。另外鉸位在摺合後會形成水滴形狀，令屏幕摺合後不易出現摺痕，加強手機的耐用度。

Find N2 Flip機內設有6.8吋2520×1080像素AMOLED觸控式屏幕，提供21:9的顯示比例，更新率最高為120Hz，減少打機睇片時出現殘影。另外屏幕面設有防反射膜，並支援最高1600尼特亮度，在戶外也能清晰地觀看屏幕。機面的外屏幕可說是現代智能摺機必備品，Find N2 Flip機面設有特大3.26吋720×382像素AMOLED觸控式屏幕，並採用垂直設計，一次最多可顯示6個信息通知，同時用家也可利用外屏幕來回覆信息、更改設置、接聽電話等操作。

4300mAh電池 支援44W快叉

至於拍攝功能方面，手機機面設有5000萬像素f/1.8光圈主鏡頭及800萬像素f/2.2光圈廣角鏡頭，而當打開手機後，屏幕上方另有3200萬像素f/2.4光圈鏡頭。配合FlexForm模式，用家可把手機打開至45度至110度之間並保持打開狀態，然後放到桌上自拍或視像通話。廠方也特別針對WhatsApp和Zoom等應用程式而改良，提升影像及通話質素。雖然摺機的內部空間有限，但Find N2 Flip亦內置4300mAh容量電池，以摺機來說都算夠用，也支援44W快速充電功能，可在23分鐘內將電量由0%充至50%，而充滿100%電量亦不用1小時。●

OPPO Find N2 Flip規格

作業系統：Android 13（ColorOS 13）

處理器：MediaTek Dimensity 9000+ 5G八核心

內屏幕：6.8吋2520×1080像素AMOLED

外屏幕：3.26吋720×382像素AMOLED

雙主鏡頭：5000萬像素f/1.8、800萬像素f/2.2超廣角

內屏幕鏡頭：3200萬像素f/2.4

記憶體／容量：8GB RAM／256GB ROM

體積：166.2×75.2×7.45mm（開）

85.5×75.2×16.02mm（合）

重量：約191g

售價：$6999

查詢：800 900 070

文：吳一鳴

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳

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