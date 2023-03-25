Samsung屏幕抗跌力強 「快手指令」多功能

【明報專訊】作為智能摺機產量最多的韓國生產商，Samsung推出的Galaxy Z Flip4也是不錯的選擇。機體配備Armor鋁合金邊框隱藏式鉸位，機面屏幕亦用上Corning Gorilla Glass Victus+玻璃，廠方聲稱其耐用和抗跌度程度提升12%，更可提供IPX8防水等級防護。另外，雖然機面的輕觸式外屏幕維持1.9吋，但為了提升手機摺合時的操作感，因而升級了「快手指令」應用程式，用家可直接撥動外屏幕來開啟藍牙、Wi-Fi、飛行模式、手電筒等設定，也可利用預設的表情符號或文字來回覆信息，更可新增常用聯絡人直接打出電話。

機身輕巧 耗電量低

當打開Galaxy Z Flip4，可使用6.7吋FHD + Dynamic AMOLED 2X內屏幕睇片打機，並提供120Hz更新率。拍攝方面，機面f/2.2光圈123度超廣角鏡頭及f/1.8光圈廣角鏡頭，同為1200萬像素；內屏幕上方的1000萬像素f/2.4光圈鏡頭，主要用來自拍或視像通話。由於手機使用Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1八核心處理器，耗電量較低，所以廠方只在手機中加入3700mAh電池，但支援快速充電及無線充電。電池較小亦換來輕巧機身，只重187克。●

Samsung Galaxy Z Flip4規格

作業系統：Android 12

處理器：Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1八核心

內屏幕：6.7吋2640×1080像素Dynamic

AMOLED 2X

外屏幕：1.9吋260×512像素Super AMOLED

雙主鏡頭：1200萬像素f/1.8廣角、1200萬像素f/2.2超廣角

內屏幕鏡頭：1000萬像素f/2.4

記憶體／容量：8GB RAM／256GB或512GB ROM

體積：165.2×71.9×6.9mm（開）

84.9×71.9×17.1至15.9mm（合）

重量：約187g

售價：$7798（256GB）、$8798（512GB）

網址：www.samsung.com/hk