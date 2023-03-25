同場加映：OnePlus $6599享旗艦手機規格

軟件合作--OnePlus 11 5G與Hasselblad的合作雖大部分在於軟件上，但當中的Hasselblad Natural Color Calibration可將影像以10-bit輸出，能減少色斑問題。（品牌提供）

【明報專訊】雖然智能摺機更細更輕便，但礙於結構問題，部分功能始終不及普通智能手機。如果想用消費券補貼換一部更強效能的新手機，最近推出的OnePlus 11 5G也值得考慮。作為品牌今年的旗艦機款，它內置Qualcomm Snapdragon 8 Gen2處理器，配合Cryo-velocity VC散熱系統、LPDDR5記憶體及UFS 4.0儲存元件，均能提升手機效能。6.7吋的QHD+ Super Fluid AMOLED屏幕，支援LTPO技術，更新率將因應使用情况由1Hz至120Hz自動調節，例如睇片及打機時提升更新率令顯示更流暢，觀看網頁或電子書時則下調來省電。此外，屏幕能在特定尼特亮度顯示時使用雙色校準，於低光顯示下，色彩準確度可提升50%。

哈蘇加持減拍攝色斑

拍攝能力方面，機背設有3組鏡頭，分別是具有光學防震的5000萬像素主鏡頭、4800萬像素超廣角鏡頭及2倍光學變焦的3200萬像素人像遠攝鏡頭。廠方繼續與相機品牌Hasselblad合作，支援Hasselblad Natural Color Calibration，可為影像注入64倍色彩資訊並以10-bit輸出影像，能減少色斑問題；配合Accu-spectrum光色識別符，能減少色調差異及改善白平衡效果。此外，手機內置TurboRAW HDR演算法，可於同一場景中拍攝多幅相片，再以RAW檔輸出，配合電腦運算影像處理AI，能選取不同相片中最好的元素，組合成1張相片。●

OnePlus 11 5G規格

作業系統：Android 13（OxygenOS 13）

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Gen2八核心

屏幕：6.7吋3216×1440像素120Hz Super Fluid AMOLED

3主鏡頭：5000萬像素f/1.8、4800萬像素f/2.2超廣角、3200萬像素f/2.0人像遠攝

前鏡頭：1600萬像素f/2.45

記憶體／容量：16GB RAM／256GB ROM

體積：163.1×74.1×8.53 mm

重量：205g

售價：$6599

查詢：3106 3338（Qool）