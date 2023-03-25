e新品：Leica玩長焦 拍出「奶」味生態攝影

罕見長焦鏡--Leica的長焦距鏡頭一向不多，今次推出的Vario-Elmar-SL 100-400mm f/5-6.3變焦鏡頭（左）及L 1.4x增倍鏡（右），讓用家拍攝更多不同題材的相片。（品牌提供）

【明報專訊】有玩開Leica相機的用家都知道，廠方集中推出定焦鏡頭，變焦鏡頭相對少，長焦距變焦鏡頭更是少之又少；以往最長焦距只有280mm，想拍攝出有Leica「奶味」的雀鳥、野生動物、體育等題材，未必能夠滿足要求。最近廠方為了彌補長焦段鏡頭的不足，推出為SL系統而設的Vario-Elmar-SL 100-400mm f/5-6.3遠攝變焦鏡頭，令用家可在更多題材上發揮所長。

外鏡片加塗層 防塵防水滴

Vario-Elmar-SL 100-400mm f/5-6.3鏡頭支援全片幅L接環，重量為1482克，相比相同焦段的其他廠鏡頭來說並不算重。為了保證鏡頭的質素，廠方採用16組22片鏡片設計，其中2塊外鏡片均加入具有防水和防污能力的Aqua-Dura塗層，加上鏡頭外殼也採用防塵防水滴設計，在戶外使用時更加安心。另外，鏡頭亦內置光學穩定器，減少拍攝時震動對畫面造成的影響。

而作為針對自然景觀、野生動物和體育運動拍攝而設的鏡頭，當然設有三腳架底座。新鏡頭使用的可拆卸三腳架底座，與瑞士品牌ARCA-SWISS的腳架兼容，用家可將底座直接插入ARCA-SWISS腳架的連接位，省卻安裝和拆除的步驟。三腳架鎖夾可於多角度固定鏡頭，包括每90度鎖定，方便橫向與縱向拍攝時快速切換。

1.4x增倍鏡 拍攝更靈活

如果400mm焦距亦不夠遠的話，廠方同時亦為SL系統推出Leica L 1.4x增倍鏡，配搭Vario-Elmar-SL 100-400mm f/5-6.3鏡頭使用，令焦段變成140mm至560mm。為了讓用家清晰計算拍攝數據，擴展焦段和光圈都能顯示在圖像資料內。雖然使用增倍鏡會縮小鏡頭光圈，但增倍鏡體積細小又方便攜帶，能增加鏡頭焦段的靈活度，可視乎不同情况來使用。●

售價：$17,000（Leica Vario-Elmar-SL 100-400mm f/5-6.3鏡頭）、$6850（Leica L 1.4x增倍鏡）

查詢：2385 0118