料理分子：大啖東方漢堡包 暫忘通脹苦惱

【明報專訊】「一直漲、一直漲，雞蛋現在要80塊一斤，還要排隊購買。」前天一位熟客跟我們抱怨說。今天那位媽媽客人再度光臨，「聽說雞蛋將再漲價，雞肉價格應該還好，因為也有進口的所以價格不會影響太大。但真的捨不得吃雞蛋了，很難購買得到」。幸好我們的雞蛋供應商還有貨源供應，但價格真的上漲得有點誇張，明明半個月前一大盤雞蛋售新台幣920元，剛剛送到的這盤已經升到1200元了，有夠誇張。

物價漲 工資不漲

台灣物價瘋狂上升，各行業的朋友都抱怨說工資卻原封不動，好幾年都沒有往上調整，想轉工也不容易，工作不太好找。全世界的經濟環境都不理想，我們賣吃的也沒有太大優勢，可能是地區關係吧，我們主要做街坊生意，逢連假人流都較少，這區的消費力亦比較弱，手掌般大的炸雞髀飯配3款配菜只售新台幣110元，要是在新北市板橋區售價至少上調15%至20%。當然消費力較強的地區租金是天價，例如台北市松山區民權東路旁相隔兩條小巷的內側，一個15坪的店面，約535呎，月租新台幣50,000元，小巷內的人流可想而知，業主還開這個租金，的確對前景充滿信心。

台灣的最低工資已從2023年1月1日起由新台幣25,250元上調至26,400元，即約6790港元。從2017年至今，台灣政府每年都調高基本工資和最低時薪。有機構於2022年度調查台灣人月薪平均收入為新台幣約34,000至45,000元，工種包括全職便利店員、飲食從業員、油站職員、辦公室助理等，當然某些集團或機構的店長或主管級人工可能比45,000元更高。其實能夠領40,000元或以上的工資已是非常不錯。有一位從澳門依親來台定居的客人，在一間專門製造及維修鋼鐵閘門的公司打工，他在該公司任職了13年，除了頭兩年有上調過幾百元工資外，之後都沒有調整過。「做生不如做熟啦，雖然有好幾個台灣同事都幾『揸流攤』，但可能因為我肯做啩，老闆對我又幾好，我咁嘅年紀，有份穩定嘅工作已經好好。」其實我理解為何台灣的公司大部分都不會主動上調工資，因為除了員工的基本工資，還要替自己及員工每月繳交健保和勞保。

入工會 分擔健保費

健保是全民健康保險的簡稱，是強制性的。需要繳交的費用按薪資多少而定，計算方法大約是：收入×5.17% ×負擔比例。所謂的負擔比例是一般的員工健保保費負擔比例都是30%，但職業工會會員、外僱船員和其他地區人口（外國人）需要負擔60%。而自己創業當老闆的，需要100%負擔自己的健保保費。其他特殊身分如軍人、遺眷、受刑人、榮民、榮民遺眷，則完全不用負擔保費，100%由政府來出。

我加入了新北市餐飲業工會，好處是工會幫忙分擔部分勞保及健保的費用，不用自己全部獨自負擔，工會的每月月費約新台幣500至800元內，絕對比起自己全部支付更划算。若是一般受僱者，單身一族以最低工資的26,400元新台幣計算，健保每月為409元。每次到一般診所或牙科服務都只需付150元，當然若有特別藥物或需注射要額外付費，但都可能只需幾十元內。有朋友牙痛，牙醫建議把智慧齒拔掉，每次只需新台幣150元。雖然150元診金看似非常便宜，但看看每月供款的金額便知當中的辛酸。健保被濫用的情况一直存在，例如有些市民為了領取藥物而去診所看病，但領藥後又不按時服用或根本不需要服用。健保面臨破產的風險一直存在。每年上調的保額也令台灣市民困擾。

少子化影響勞保

另一個勞工保險是政府為了保障勞工生活所辦理的社會保險制度。當勞工不幸發生意外事故時，政府可提供各種援助，以安定勞工的生活。勞工保險就是在職保險，有實際從事工作並領有薪水的勞工才有勞保。在僱用員工5人以上的工廠、公司、行號上班的員工，僱主必須在員工上班第一天就加勞保，否則會被罰款。自願加保對象指在僱用不到5個人的工廠、公司、行號及其他各業以外上班的員工，僱主則可以自願投保方式申報他們所參加的勞保。企業要負擔70%的勞工保險費，勞工負擔20%，政府負擔10%。勞保內的金額可於65歲後申請月領或一次過領取。但台灣少子化愈來愈嚴重，好快領取勞保的人數比供款的人多，「入不敷支」的情况不禁令人擔心。

分租套房捱貴電

另一個必然開支便是住屋。住宿方面可選擇雅房、分租套房、獨立套房或公寓。以衛浴設施來區分，有衛浴就是套房，沒有衛浴而要和室友搶廁所的就是雅房。套房設有專屬衛浴，但租金較高，又可分為「獨立套房」與「分租套房」，基本上除了牀之外，都會附加桌椅、冰箱、電視等設備，更高級的甚至會有流理台和電磁爐可以煮食，不過租金就會更高。通常以同一間房或同一層樓有沒有其他套房出租來判斷，有獨立進出門戶、帳單以獨立水電表計費的通常是獨立套房；而一間房子裏隔出多間，或是屋內有走廊和其他鄰居出入的多半是分租套房。獨立套房：就是縮小版的整層住家，擁有獨立產權、獨立門牌和自己的電號，坪數也稍大一點。水電費計價會依照帳單計算，不過租金也較高，這種房型也較少。

分租套房的租金比獨立套房低，但比雅房高。需與其他「室友」共用大門和門牌，有些會採取輕隔間，可能會聽見隔壁房內的聲音。而分租套房只是透過「分電表」計算各房間的用電，最後還是匯入同一個電表計費，加上公共設備的用電，所以電費多會以一度新台幣5至6元來計算，與一般公寓一度電約2至3元比較起來貴很多。幸好我丈夫的親戚願意以非常合理的價錢出租他們家的一個公寓給我們居住，兩口子一貓咪住800多呎單位，非常幸運。

自家製肉夾饃

雖然在台灣掙錢非常不容易，但至少很多方面都有選擇，維持最基本生活需求是沒有太大問題，甚至多花一點錢已經可以享受一些比較優質的產品，這一點在香港不容易。這次的菜式好吃和飽足感滿滿，而且成本非常低。自家製肉夾饃及配肉類一流的醬汁，肉夾饃是由白吉餅夾着鹵肉碎和青椒粒而成，陝西的最為有名。在台灣吃過外省人做的肉夾饃，烤至微微金黃外脆內軟的白吉餅，夾着入味的肉碎和炒香的青椒，這個「東方漢堡包」絕非等閒之輩。這次廚豫以較簡單的餡料、自家製的白吉餅和醒胃的泰式醬汁，為自己和阿賢帶來一個忘憂的下午茶。

新式肉夾饃 配 泰式魚露蒜香汁

◇泰式魚露蒜香汁

【材料】

•橙汁……60毫升

•紅椒碎……20克

•魚露……8毫升

•紅糖……10克

•蒜蓉……1茶匙

•芫荽……少許

•洋葱碎……20克

【做法】

將所有材料放入碗中攪拌，完成後放入雪櫃備用。

◇肉夾饃內餡

【材料】

•五花豬肉……1片

•青椒碎……30克

•車厘茄（切半）……8粒

•麵粉……30克

•鹽……1茶匙

•糖……1茶匙

•黑椒碎……1/2茶匙

【做法】

1.首先在五花豬肉的兩面撒上麵粉。

2.把豬肉泡在水中，用手輕輕按刷豬肉的表面，再用清水洗淨豬肉表面。

3.煎鍋加熱，加入少許油，把五花肉煎至兩面金黃色，加入青椒碎炒香，關火。把鹽、糖和黑椒碎均勻撒在豬肉和青椒上稍作調味，備用。

◇白吉餅

【材料】（4件）

•高筋麵粉……125克

•鹽……1克

•低筋麵粉……125克

•水……120毫升

•泡打粉……2克

【做法】

1.先把三種粉和鹽混合拌勻。倒到墊上，用小閘刀在麵粉堆自轉，形成一口井。

2.加入水。以打圈形式把麵粉和水混合。

3.形成麵糰後，重複把麵糰向內摺入，形成一個表面不太光滑的麵糰，以小碗蓋着，靜止10分鐘。

4.再次以同一個方向，重複把麵糰向內摺入，形成一個表面光滑的麵糰。以小碗蓋着，靜止1小時。

5.以木棍把麵糰上下擀開。若有麵機，把麵糰壓至薄片；亦可以木棍，把麵糰平均擀成薄片。

‧最理想的厚度是麵糰薄透見底

6.在薄皮的頭端至中段塗上油並捲起成卷軸狀。

7.把剩下的薄皮𠝹成條狀。

8.再在條狀上塗上薄油。這樣的次序，條紋才會清晰不黏。

9.把卷軸左右兩邊交替捲入，防止中段過厚及左右兩側不平均。

‧卷軸完成的狀態

10.用手把中間扭斷。

11.用手按着中心點，同時輕輕把卷軸壓扁而圓紋理沒有歪掉。

12.以木棍把麵糰平均壓扁。

13.以小火把白吉餅煎至微金黃色。

14.再以230℃煎烤10至12分鐘至熟。

15.材料完成準備組裝。

16.酥脆香口的肉夾饃完成。

文、圖˙ 廚豫

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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