地下藝術走入殿堂 塗鴉超越街頭 畫布上創作

【明報專訊】這是一堵濃縮了半世紀塗鴉藝術史的照片牆,中間偏右那張拍的是紐約地下藝術傳奇人物Dondi White,他跨站兩架列車間,把握時機快速將所想表達的噴繪在車廂外,讓流動的列車帶着不知何時將被抹除的塗鴉穿梭城市……1980年,攝影師Martha Cooper捕捉了這極具張力的一刻,將速閃的塗鴉過程記錄下來。照片牆是大型塗鴉及街頭藝術展覽City As Studio的其中一部分,正好將場內展品未被看見的創造過程呈現,那是塗鴉藝術的核心美學——將城市空間化為畫布,創造及顛覆新意義。

City As Studio展覽由塗鴉及街頭藝術之父Jeffrey Deitch策展,是第3屆Art Karnival的亮點節目,涵蓋逾30位塗鴉及街頭藝術家,包括先驅者Fab 5 Freddy、CRASH、Lee Quiñones、Jean-Michel Basquiat、Keith Haring和FUTURA,還有新世代的KAWS 、AIKO與Timothy Curtis等人。展覽分為5個區域,其中以地區劃分的「紐約」、「洛杉磯」、「三藩市」與代表香港的「本地藝術家」,橫向展現塗鴉文化於紐約集大成,傳播至美國西岸城市,再流轉影響歐洲與其他地區。以時代劃分的「新世代」區域,則呈現時間線上的變化,包括由早年融合次文化與先鋒藝術轉至近年結合時尚與消費主義,加上裝置藝術、攝影及錄像等媒介的作品,多面向呈現50年來塗鴉文化的發展。

速度與熱情 由街頭轉戰地鐵車廂

塗鴉是速度與熱情的藝術,街頭是畫布,亦是競賽場地。當1960年代末塗鴉出現在費城後,便迅速吸引紐約前衛青年,Fab 5 Freddy、FUTURA和Jean-Michel Basquiat等創新藝術家在這階段相繼爆發創意,多個住宅區域、荒廢停車場冒起多樣化塗鴉風格,並很快由固定街區場景轉戰移動的地鐵車廂。

他們與時間競賽,急欲在被發現前完成作品、急欲在作品消失前讓更多人看見,漸漸佔用更多空間,無論是車廂內外還是多列車廂。歷史時刻不止Dondi White跨足兩列車廂間,還有Lee Quiñones將反差主題在兩列列車上創作,如Earth is Hell及Heaven is Life。今次展品中正有Quiñones 2021年作品《出於眾多蘋果》(Born of Many Apples),繪出絢爛星夜裏少年人於數列列車上空獨行鋼線,恰如當年塗鴉記憶的註腳——浪漫又危險。

那喜歡用粉筆在地鐵空白海報欄上塗鴉的Keith Haring就試過失手被捕,今次的展品中有他在廣告欄上的兩幅塗鴉之作,分別以「快樂的臉孔與閃耀嬰兒」(1980年)與「核子電視與猴子外形」(1984年)為主題。初創時代爆發的速度與熱情,使得塗鴉藝術這種非正規的視覺語言成為當代藝術的討論熱話,塗鴉藝術家因此從偏峰稍稍涉足主流,有了展出的機會,很多藝術家亦嘗試在畫布上創作,將街頭帶入studio。比如今次展出Basquiat於1984年創作的《情人》(Valentine)、Haring與LA II合作的3米巨幅木面噴漆《無題》(Untitled, 1983),及KAWS的個人收藏——FUTURA於1985年創作的《復仇惡魔》(El Diablo)等。

由1971年主流媒體《紐約時報》首次公開談論城市的塗鴉現像,報道青少年藝術家TAKI 183,到1980年代中後期紐約市長決定掃蕩塗鴉角落,抹除數千輛列車的塗鴉痕迹,塗鴉總在被接受與拒絕之間搖擺,但渴望創作的熱情早已向外擴散,塗鴉亦如列車四通八達。

美國西岸最早被熱潮波及,「洛杉磯」及「三藩市」區重點展出最具標誌的加州藝術家作品,包括Chaz Bojórquez的《幸運先生》(Mr. Lucky,2019年,復古模板1969年),而意大利攝影師Gusmano Cesaretti 1973年的照片《查茲在奔跑》(Chaz Running),記錄在塗鴉建築物前快步跑過的Chaz,是那一代年輕人快速迸發的創意。

廣度與滲透 糅合藝術時尚與廣告

「新生代區」訴說另一些變化:多年後與主流文化的緊密結合。於日本出生、現居紐約的AIKO擅於融合日本版畫、歐美漫畫及塗鴉風格於一身,深受時尚品牌歡迎。KAWS的《無題(妮可.米勒)》(UNTITLED (NICOLE MILLER,1996)),糅合藝術、時尚與廣告語言。年少時的KAWS總將海報偷出加工再送回原位,職員見一張換一張,但其Skull與Crossbones的超平面圖案,結合時尚世界的萬花筒,變出另一種城市視覺風景,不乏商家主動邀請他在廣告海報上塗鴉。如果不糾結於究竟是塗鴉顛覆既定意義,還是消費主義吸納一切,就會發現塗鴉藝術總像當年那些列車般駛入不同生活場景。

法國藝術家JR可移動的「眼神接觸系列13之《對角線列車》」裝置亦增添思考空間:簡約的5條小軌道上有可移動的列車模型,車身印上人臉不同位置圖案,移動列車時,有不同組合的錯置人臉,叫人想起當年紐約地鐵車廂裏看着塗鴉作品的臉,他們或覺新奇、或覺煩厭、或覺衝擊,那時一切正在發生。●

City As Studio展覽

日期:即日至5月14日

時間:中午12:00至晚上8:00(最遲入場時間:晚上7:30)

地點:K11 MUSEA 6樓K11 Art & Cultural Centre Kunsthalle

門票:成人$100,優惠票$50

網址:www.k11experience.com/zh-hk

文:Chor

美術:謝偉豪

編輯:陳淑安

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com