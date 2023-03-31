沙發薯：要你虛偽出術的電視節目

【明報專訊】英國特別多問答遊戲節目，晚飯前的時段總有一兩集。人總希望增長知識，而測試個人知識亦是百試不厭的娛樂，所以不難理解為何問答遊戲長做長有，還會不斷有新formula，像Netflix的Cheat。

講大話遊戲 虛有其表成贏家

Cheat有兩個賣點：首先是喜劇元素，由因演出EastEnders而入屋的Danny Dyer及喜劇家Ellie Taylor主持，兩人一唱一和，不斷擠出冷笑話，與參賽者有說有笑，氣氛輕鬆搞笑；第二個賣點當然是節目形式：雖然基本上還是一貫的問答遊戲節目，參賽者要答問題來贏取獎金，但勝負關鍵不止是你答對多少問題，更重要是你可否看穿其他參賽者的大話。

Cheat中，參賽者如果不懂答案的話，可以選擇「出貓」（cheat），而「出貓」後其他參賽者就要估答案是真還是假。要殺入最後環節，最重要的不是你答對多少題，而是你估其他人「出貓」有多準確。最後環節規則就更嚴，參賽者一對一輪流答題，答錯就會輸。所以如果不懂答案的，你就一定要「出貓」，而對手有一次機會指控對方「出貓」，估中就贏，估錯就輸。

Cheat可說是正宗的Netflix式guilty pleasure，trashy但充滿娛樂。它最吸引人的地方是看到不同參賽者講大話如何叻：有些人表現信心淡定，讓人以為他們真的很有知識，但原來虛有其表；有些人更厲害，基本上10題有9題不懂答，題題出貓，卻仍然成為最後贏家，好不公平。然而正好反映現實，因為現實社會中就是充斥着一些虛有其表、滿口大話的人，而這些人往往都有不錯的事業，有不錯的社會地位——這與Channel 4另一新節目Rise And Fall所探索的主題很相似。

管治勞役真人騷 政治縮影

Rise And Fall是創新的真人騷，參賽者分兩陣營，6人為管治者（rulers），住在豪華閣樓，過奢華生活；其餘10人就是勞動者（grafters），住在地牢，吃麵包湯水過活。管治者不需要工作，但需要決定勞動者要工作多少，而工作量與遊戲獎金成正比，所以管治者要小心決定他們工作多少，不可過火。

標榜是社會實驗的Rise and Fall，確實是社會——又或是更準確地說——是政治的縮影。節目開端參賽者們要決定究竟誰當管治者，不少人自薦而得到其他人支持，但同時有人不理旁人眼光，自己決定自己是管治者，懶理其他人反對。這已經很反映現實，現實就是大多情况下，只要你夠厚顏，就會特別容易奪得權力及地位。

節目之所以叫Rise And Fall，是因為管治者有可能被移除，勞動者亦有機會走上上流。形式很簡單，每兩集管治者就要舉行一次投票，選出哪一人被踢出局；另一邊廂勞動者就會選兩個代表，嘗試晉身成為管治者。不過，最後決定誰是新管治者的還是管治者。這很有趣亦很真實，勞動者要走上上流，除了要贏得勞動者的擁戴外，亦要贏得管治者的支持。所以整個節目基本上是政治遊戲，讓參賽者體驗現實社會中有權有勢的人，是如何靠關係獲得權力。

近年有這麼多電視節目探討社會的醜惡及人性陰暗面，或多或少與現代人文世界愈來愈複雜有關吧。

文：陳Damon（chandamon.com）

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