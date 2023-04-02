無定向學堂：跳高／墮樓／損風水 解讀公共藝術 勿人云亦云

【明報專訊】隨着3月過去，疫後首個藝術月亦告一段落，你有無從中帶走一些藝術氣息呢？若然你並非藝術狂粉，對付費展覽不感興趣，或許免費的公共藝術更加吸引你，例如到尖沙嘴看看法國藝術家JR於亞洲首件GIANTS系列作品。此巨型裝置展出後引起藝術以外的討論，有玄學家批評作品看似有人墮樓，不利全港風水。公共藝術應如何詮釋時有爭論，我們從JR的作品說起，探討一下公共藝術的意義。

JR將社會議題形象化

GIANTS: Rising Up展示一名跳高運動員在半空中輕盈的姿態，以背越式跳離地面。JR首次在作品用上香港傳統竹棚，成為香港獨有的藝術品。創作的靈感源自他為2016年巴西里約奧運會設計的作品，當年以運動員英姿為題的攝影藝術裝置備受公眾喜愛。今次在香港展出同系列的公共藝術卻遭遇批評，公眾反應的落差應如何解讀？

我們先從何謂公共藝術開始，香港藝術學院兼任講師、本地創作人俞若玫指，公共藝術最籠統的定義是「在公共空間、人人都可以看到的作品」，早至古人在洞穴繪畫，以及常見的紀念碑、大型雕塑等等。「公共」二字可以僅指藝術品放置的地點，但近代亦有藝術家希望將其重新定義。

「1980年左右開始，有一班artist去反、去重新定義公共藝術，想佢係engaging（介入式），帶出咗（作品）要有公共議題喺度。」

俞若玫在藝術學院教授公共藝術課程時，經常會引用JR的作品，因為這位藝術家經常觸及公共議題。「佢能夠用視覺符號，以美感、shocking（震驚）、playful（調皮），去將個社會議題放大和形象化，對我來說係好犀利。」JR以巨型黑白攝影裝置以及錯覺藝術聞名，例如把人物的照片組合，拼貼在牆壁或地面上。2006、07年，以巴衝突啟發JR創作Face 2 Face項目，分別為相同職業的巴勒斯坦人和以色列人拍照，並將二人的照片並列展示。創作理念源於觀察，JR發現從外觀上兩國的人根本是「在不同家庭成長的雙胞胎」。其中一些攝影作品在巴勒斯坦城市拉姆安拉展出，JR邀請民眾分辨相中是巴勒斯坦人或是以色列人，結果大部分人都答錯。俞若玫很欣賞JR透過攝影模糊化極端的差異，「在以色列及巴勒斯坦生死咁重要，他都可以用攝影把區分模糊化，好有趣」。

雕像被指似企跳

不論是否源自公共議題，公共藝術總會佔用公共空間，因此如何詮釋作品經常引發爭辯。俞若玫憶述幾年前中西區多幢大廈天台展示由英國藝術家Antony Gormley創作的人像雕像，有市民抨擊作品令人感不安，因為雕像好像要企圖跳樓的真人。藝術家如何理解觀者的不同解讀，甚至是偏離創作原意的詮釋？「每一位artist唔同，如果你問我，我梗係覺得唔係餵嘢畀你食，希望有更多的想像、更多可能。」曾創作公共藝術的俞若玫覺得不需要畫公仔畫出腸，「我會睇你點解咁演繹，而唔係你演繹成點」。說回GIANTS: Rising Up破壞風水的論述，她強調每個人都有詮釋作品的自由，但同時她好奇這種解讀為何會出現。「這種意見的出現體現緊香港一啲嘢。以前唔會用（藝術品）風水嘅角度去講，現在似乎精神上的象徵意義變得咁重要。當然好多詮釋啦，跌落海、海呢樣嘢都可以係好政治同社會嘅閱讀。」

公共藝術的創作者有時並非來自作品展示的地方，例如JR是在法國巴黎出生。由非本地人創作公共藝術，會否導致藝術家與觀者對作品解讀有落差？「我們有我們的context（語境），JR沒有的。（解讀有差異）絕對正常，所以唔係問題。問題是大家會不會都欣賞JR本身藝術的理念，定覺得他嘩眾取寵，跟住第二日就唔記得。」JR今次是在海港城邀請下來港展示作品，俞若玫認為當中牽涉商業成分，與以往JR的作品有些不同。JR着重與當地社區互動，聆聽人們的故事後才創作。譬如他曾經到訪美國加州一座監獄，親自與囚犯聊天，創作前了解他們來自何方、為何犯罪、有沒有改過自新及原因。除了一貫把囚犯的肖像照放大並貼在監獄地面，JR亦研發應用程式（JR:murals），讓公眾聽到他們敘述自己的故事。「他很有心去產生公共對話，這種對話是經過（他與囚犯）長期對話、溝通。」

粉紅公園值得反思

俞若玫說公共藝術創作者之所以要了解社區，亦因為藝術品的介入可能對社區造成影響，例如一件龐大或者具破壞性的作品會侵佔公共空間，而所用物料會留下痕迹。「你就必需要諗清楚該作品，喺客觀環境、當時文化脈絡內是什麼……如果你是想善意，想做一些溝通性嘅work，是必需要（思考）。」砵蘭街休憩花園2021年經過翻新，其中一區的設計全然用上粉紅色，成為一時熱話。俞若玫說自己會想問居民想要的美學是什麼，作品那種光亮、帶來的人流會否影響民生。若創作者只是把作品視作個人標誌、創意的展示，就可能忽視了作品帶來的永久影響。「就算是油、畫一些東西，都可能產生介入，可能油唔返轉頭。尤其是大型建築，做咗就做咗。」她個人主張創作輕巧的公共藝術作品，除了出於金錢考量，亦因為更方便移走，減少對社區的影響。

JR作品的公共性不只在其展示的地點和關注的議題，他甚至會邀請非藝術家參與創作過程。官方網頁指，JR創作的是「infiltrating art」（滲透藝術），當地社區會參與拼貼這個創作程序，亦沒有舞台隔開創作者與其他觀眾。譬如在上述加州監獄中，囚犯和獄卒親手用膠水把巨大的拼貼作品固定在地面。另一個例子是2019年有400名義工參與巴黎羅浮宮的項目，剪貼共2000張紙條，組合成JR有史以來最大型的拼貼作品。俞若玫指出創作過程在公共藝術中相當重要，「有些時候過程比作品更重要，如何捲動參與的人一齊完成作品。參與過程都變咗happening，變咗一件突發嘅artwork（藝術品）」。

公共藝術並不拘泥於形式，JR是塗鴉藝術家出身，後來改用攝影述說人們的故事。其中俞若玫最喜歡「女人就是英雄」（Women Are Heroes）這系列，顯示出JR作品富有身體性，把邊緣化的人物形象化。2008年，JR從新聞上看到巴西里約幾名貧民窟的小孩被軍隊槍殺，他隨即前往當地為死者的母親、祖母、朋友拍照，把照片放大展示在房屋牆壁上。「戰場最有人性嘅可能真係人的眼耳口鼻，直面對着你。」俞若玫認為JR擅用攝影的真實性，作品比起一些抽象的公共藝術更為深刻。JR希望透過「女人就是英雄」系列強調女性在社會上有關鍵作用，不只是戰爭和罪案下的受害者。

多角度欣賞 啟發思考

每件公共藝術品都包含創作者想帶出的信息，不過俞若玫說「當代藝術」（contemporary art）「好受制於係邊個想畫、邊個想同邊個講嘢」，當公共藝術作品由政府、宗教組織或商業機構委託藝術家而形成，作品的信息難免受影響。她觀察到很多企業以公共藝術作品作建立品牌形象的工具，出現大量被商業化的作品，而創作者很難在這些受委託的項目中表達具爭議的主題，「一定係和諧或者靚，吸引你打卡」。此外，展示公共藝術作品的地點亦會受到委託方的限制，例如JR今次是受海港城邀請，所以無可避免需要在商場範圍內展示，「擺嗰個空間好奇怪，對我嚟講幾突兀」。俞若玫特別提到選址經常體現公共藝術的意義，如果把GIANTS: Rising Up放在其他海邊，意義可能會有所不同。

JR自稱擁有全球最大的美術館，因為他只要利用攝影拼貼技巧，在世上任何一幅牆上都可以免費展示作品，吸引不常去博物館的人們注視。香港近年不難發現公共藝術的蹤影，例如康文署的公園、商場的中庭或是西九文化區。除了引來打卡熱潮，這些近在咫尺的藝術品有沒有啟發更多思考？俞若玫認為很多人只是留意有爭議的作品，「因為一個女人扭晒咁跌落嚟，就覺得唔OK。而不是諗藝術品可以係咁？原來藝術可以咁挑釁性，或者簡單（留意到）佢利用番我們最叻的竹棚喎」。一年一度的香港藝術月已過，看畢博物館內外林林總總的作品，「藝術有無印喺心入面，同生活發生關係呢？」

JR「GIANTS: Rising Up」公共藝術裝置

日期︰即日起至4月23日

時間：上午07:00至凌晨00:00

地點：尖沙嘴廣東道3-27號海港城海運觀點

網址：www.jr-art.net

文˙ 朱令筠

{ 圖 } JR官方網頁、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 朱建勳

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