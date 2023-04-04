奈良美智以音樂家命名作品 小女孩透視MJ內心世界

《女孩與小動物》--作者：六角彩子，創作年份：2009，規格：壓克力、畫布（150.3×100.7厘米），估價：150萬至300萬元，特色：此作以豐富大面積的色塊和線條建構童話森林般的情景。線條和顏料構成的肌理散發吸引力，令觀眾不得不仔細品味當中細節（拍賣行提供）

【明報專訊】各大拍賣行春季拍賣會陸續登場，只要做足功課，大概可揣摩各收藏領域的風向。以現當代板塊為例，會發現來自日本的畫作被大力吹捧，除草間彌生外，還有奈良美智和六角彩子。最近一場現當代藝術專場，便以上述3位東洋大師的作品作為「三頭馬車」，究竟哪一位能贏得最高成交價？

奈良美智是本港藏家和普通市民都熟悉的藝術家，其小女孩畫像入屋、充滿親切感。奈良美智可算是引領當代藝術的先驅者，其出眾的作品是透過自我經歷和情感，經真誠內省創作出來。保利香港2023春季拍賣專場其中一幅領軍作品是2009年的畫作Acid M. J.。畫作的小女孩被作者描繪成「流行音樂之王」Michael Jackson。Michael Jackson標誌的波浪鬈髮和小女孩crossover，無論在藝術或市場角度都相當特別。此作是奈良美智唯一明確以音樂家命名的壓克力畫布作品，極為珍罕，吸引不少熱愛音樂的藝術家注意。

透過藝術尋找人生答案

作者描繪Michael Jackson帶給自己和世人的感動，2009年亦是這天王級歌手離世的一年。奈良美智透過自己的畫筆和顏料把他在舞台上最美的一刻重現。奈良美智的畫作與Michael Jackson的音樂本質上相似，都是從孤獨的人生旅途中走出來。藝術家在作品中強調Michael Jackson成名背後的孤獨，以及如何透過表演宣泄，這正與奈良美智自己的成長及創作路途一致。兩人均透過各自的藝術領域找到人生答案和解脫。Acid M. J.引導觀眾進入Michael Jackson和奈良美智的內心世界。奈良美智透露，觀眾可透過其描繪的單一肖像畫去明白其內心世界，故此作具備多重意義。創作巧妙之處，是刻意把頭髮遮蓋主角的其中一隻眼睛，令觀眾不期然細心觀察和探索，最後會借助女孩另一隻露出的眼睛去推斷其心情。

專場中另一幅奈良美智的作品是《茶杯小孩》，於1995年創作。1988至2000年是奈良美智於德國杜塞道夫藝術學院留學及定居科隆的時期，正是其創作標誌小女孩的雛形階段，故《茶杯小孩》有極高參考價值，可追查小女孩系列的起點。小女孩大概在1990年代早期為人熟悉，奈良美智在此作中透過雕塑，以光滑的玻璃纖維質感深入探究蘊涵當中的精神。不過，無論記者如何細心看，也不易找出和後來的小女孩作品相似之處，可能《茶杯小孩》的大耳朵阻礙了我們的聯想？所謂「女大十八變」，她的成長確是令觀眾讚歎。《茶杯小孩》和另一件小女孩爬樓梯的Over the Topper的作品，都是奈良美智以玻璃纖維製作的大型雕塑，同屬其關鍵的初試啼聲之作。

六角彩子繪出奇思妙想

「紙皮畫家」六角彩子的《女孩與小動物》是今次值得細看的小品。六角彩子的藝術語言獨特，展示孩趣童心，成功躋身當代藝壇一席之地。2009年創作的《女孩與小動物》用豐富大面積的色塊和線條創作童話森林般的情景。畫面中的標誌女孩利用黃色頭髮搭配強烈對比的花朵頭飾，斜眼凝望的紫色大眼睛及白色為基底的洋裝，將她從背景的繽紛色彩中「彈起」；另外作者亦運用線條和色塊堆疊把前後遠近的視覺感呈現出來，細心觀察可看到樹木和動物不同的層次。畫面每個部分都充滿奇思妙想，即使沒完整的具體形象，單從線條和顏料就讓每個區塊散發吸引人細味的細節。

拍賣行專家今季徵集珍品，當然不會放過草間彌生的《無限之網》和《南瓜》。1999年創作的《無限之網》以手繪而成，白底金銀的無限網印證作者不斷挑戰自我的決心。粗細不一的筆觸交織是高超之處。金色顏料為畫面增加維度，當人從不同角度觀察時產生微妙變化。《南瓜》可算是《無限之網》的「最佳拍檔」。南瓜系統最早可追溯到1948年，這幅2005年的《南瓜》是其中一件非凡之作。

明成化圖碗 藏琴棋書畫

除現當代專場外，保利香港的中國古董珍玩亦甚有分量，今季以明成化青花仕女琴棋書畫圖碗及清雍正青花纏枝番蓮托壽字六方貫耳瓶領軍。後者來自日本私人收藏，呈扁六方形、長頸、折肩，頸部有對稱貫耳，造型莊重威嚴，盡顯宮廷風貌。通體青花裝飾繪滿纏枝蓮紋，花心捧一「壽」字，意頭極佳。同類型青花六方瓶多見於乾隆朝，這款雍正朝作品甚少見，可參考台北故宮博物院藏的清雍正青花雙管六棱瓶。

明成化青花仕女琴棋書畫圖碗則是來自歐洲私人收藏。作品外壁用青花描繪仕女撫琴、對弈、開卷、賞畫的場景，組成「琴棋書畫」四藝。青花一改永宣御窰的敦睦厚重，風格恣意豪放。青花發色穩定、色澤濃艷，畫面勾勒得流暢，筆觸細膩。此外，一款來自比利時貴族家庭的清乾隆琺瑯彩御題詩芝蘭雙耳小瓶同樣不容錯過，作品器形規整俊秀、瓷胎細膩，高度不足10厘米，體現工匠的高超製作技巧。這類琺瑯彩瓷是乾隆皇帝特別燒製的賞玩器，適合放在掌中把玩。●

保利香港2023春季拍賣

預展及拍賣日期：即日至4月6日

地點：灣仔港灣道1號香港君悅酒店

網址：www.polyauction.com.hk

文：呂一心

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳

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