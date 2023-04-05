經典型號變陣回歸 提升駕乘感 重塑家用座駕

前輪帶動——雖然披上了SUV的外觀，但來港版本是相對斯文的前輪帶動型號（並非四驅），不妨視之為一部升高了車身的家庭車。（莊達民攝）

【明報專訊】相信不少車迷或車主，都不會對豐田（Toyota）旗下的Corolla車系感到陌生，但原來此經典車款已有一段頗長日子沒有新型號來港，直到最近代理引入Corolla Cross，才重新喚醒大家對這經典系列的關注。最新成員不再是香港人熟悉的4門3箱房車格局，換上貼近車壇大趨勢的SUV造型，引擎排氣量也升級至2公升水平（高級版更設有混能系統），整體感覺是經過明顯提升的新派家用座駕。

豐田Corolla車系是行銷全球數十年的經典型號家族，第1代型號可追溯至1966年，之後發展出10多代，而且衍生出多種外形不同的車款，包括最「元祖」的4門3箱房車、在歐洲持續熱賣的掀背車、提升了實用程度的旅行車，甚至曾經來港發售的小型多用途車（compact MPV）。不過正式掛上Corolla之名的SUV，Corolla Cross應該是第1款，故此當在香港再見到這款經典車系的最新成員，新鮮感絕不比被冠以全新名字的新車低，同時也因其取名而多了一分親切感。

變身SUV 符合市場趨勢

雖然Corolla已有一段不短日子沒有新型號來港，但在日本本土以至其他主要新車市場，卻是持續有新款供應，除了「老本行」4門3箱房車，還有滲入了動感線條的「運動型旅行車」Corolla Touring，此外在歐洲市場更有掀背車型號Corolla Sport。至於首度以SUV姿態示人的Corolla Cross，則於2020年率先在泰國登場，後來陸續在台灣、日本等地開售，直至不久前才終於抵港亮相。

如前所說，由於Corolla新車已久未來港，加上Corolla Cross是較切合當下市場趨勢的中小型SUV，故此據聞開售不久已錄得頗為理想的銷量。當中以車價較高的混合動力版本較受歡迎，甚至連原本供傳媒試車用的測試車亦已「名花有主」，故此今次試車目標在不得已的情况下轉為車價較低的「純引擎」型號，但想不到的是，得出的感覺竟然仍有驚喜。

引擎升級 穩定感勝預期

除了外形令人感覺耳目一新，Corolla Cross另一容易令人留下深刻印象的是其動力系統。以往來港發售的Corolla不同型號，主要配置1.5公升級自然吸氣引擎，最大馬力約在100ps水平，以今時今日的標準衡量，無疑欠缺吸引力。今次Corolla Cross全面升級動力心臟，即使是不設混合動力系統的入門型號，自然吸氣引擎的排氣量亦已提升至1987c.c.（即2公升級別），令最大馬力與峰值扭力都達到更高標準。

引擎動力有此提升，當然與Corolla Cross車身較大、車種非輕有關（車重由1380kg起跳）。但即使如此，2公升級引擎帶來的加速效率與順暢程度，始終比1.5公升級引擎優勝得多；再加上廠方在設定懸掛系統以至車架剛性時，明顯比以往的Corolla更為講究，故此當開着車身較高的Corolla Cross在多彎的郊區山路前進時，竟然不太感受到明顯的車體搖曳（body roll），穩定程度甚至帶有貼近中級房車的討好感覺，這點着實有點令人意外。

尺碼適中 實用程度高

Corolla車系一直予用家實用的觀感，這與其善用車廂空間的一貫優良傳統有關。翻查資料，Corolla Cross與同時在港有售的C-HR採用同一設計的GA-C底盤，但C-HR一直被詬病其車廂空間狹窄，乘坐感不夠寬敞舒適，這與其車身偏向流線形的仿跑車設計有關。再回看Corolla Cross，由於它不再是一部「扮跑車的SUV」，故此能夠以較方頭方尾的傳統越野車造型示人（那怕它只是前輪帶動，而不是四驅型號），這設計絕對有利營造較闊落、乘坐感較舒適的車廂空間。

誠然，Corolla Cross提供的實際車廂空間，以至感覺到的闊落感都及不上同廠另一經典車系RAV 4，但尺碼大增後的RAV 4在行車時會令人感覺有點「論盡」，行車動態以至平穩程度都及不上尺碼相對適中的Corolla Cross，故此在實際試駕及衡量各項要素後，相信任誰都不難發現哪一部才是最符合香港大部分用家要求的豐田SUV。●

■Toyota Corolla Cross Luxury規格

車型：5門5座位SUV

引擎：1987c.c.，直4，自然吸氣

馬力：171ps/6600rpm

扭力：205Nm/4600-5000rpm

傳動：無段變速自動波箱（CVT，附10段轉檔功能）

驅動：前輪帶動

耗油：16.3km/L（NEDC模式）

長闊高：4460×1825×1620mm

軸距：2640mm

售價：$269,220*

查詢：2884 7999

*同時供應HEV混能版本，綜合馬力198ps、最大扭力206Nm，車價$319,998。

文：莊達民

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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