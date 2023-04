關注女性視角 改變不平等規則 鞋的旅程 踏出更美好世界

【明報專訊】一款波鞋的旅程,或許能說清這個時代國際企業該如何經營、管理與宣傳,尤其是進入日常生活、影響潮流的時尚品牌。比如說一款波鞋在製作前就規劃好如何在各環節減少工序、減少產生的廢棄物。波鞋壽終正寢後,更可回收重用修建社區裏的球場,然後給不同階層、擁有同樣運動機會的女生與男生,一同在場裏運動……Nike日前剛發布2022財政年度的《影響力報告》(Impact Report),說的就是這樣的故事,該報告全面回顧了品牌在減少環境足迹,激勵孩童運動、打造多元社會等領域的努力和成效。

Nike集團總裁兼首席執行官John Donahoe在報告裏點明願景,「運動改變了我們對自我的認知,也改變了我們看待世界的方式」。品牌以此精神來指引如何經營各種關係,包括與內部員工、供應鏈的關係,與顧客、社會及地球環境的關係。這份報告正是以People、Play與Planet三個範疇來回答以上的問題。

People:只要有身體,人皆平等

多年前Nike創辦人Bill Bowerman說:「只要你有身體,你就是運動員。」(If you have a body, you are an athlete.)說明了不分階層與性別,平等和包容的核心價值。為女性創造平等、友好企業環境和支援亦成為品牌多年來的焦點。西蒙・波娃早在1949年就指出「人等於男人」,社會以男性為基準去定義世界如何運作。來到今日,充滿影響力的企業一起改變這局面,只要有身體就同樣平等。

2022年,Nike全球員工中,女性員工佔比達51%,而領導層女性達到44.1%,比對上一年提升1.1%。過去兩年間,品牌更投入約7.77億美元(約60億港元)支持多元化供應商,其中包括眾多女性領導的企業,以此促進社會進步,為不同性別人士提供友好、平等的職業環境與支援。品牌為女性締造友善的工作環境,讓不被看見的女性被看見,讓她們重新歸於「人」的類別下。社會上由公共交通、工作場所到休閒場地,也有各種關於性別的隱形歧視。有足夠女性代表的企業,不只以男性需求為默認選項,而能看見每種身體的不同,能在營運各環節所需的數據收集與分析時,加進缺失了的女性視角。

Play:遊玩空間與世界規則

《影響力報告》中的Play正是以此女性視角,改善女孩運動、玩樂的機會,同時亦是改變不平等遊戲規則。Nike發現 9 至 14 歲的女孩退出運動的比例是同齡男孩的兩倍,這是因為女孩被男孩更弱嗎?2019年Caroline Criado Perez的《看不見的女性》(Invisible Women)推出後迅速翻譯種多種語言,此書列舉多種數據去說明世界的傾斜,揭露無處 不在的隱形歧視,比如女性在車禍中受重傷的風險比男性高47%,主因非駕車技術,而是多數汽車根據男性身材設計。女孩在運動也面臨更多阻礙,1990年代的維也納,10歲以上的女孩到公園運動的比例急跌,當局發現,只設計一個開闊的場地,會迫使女孩需要跟男孩競爭場地,只要把場地分割成小區域,女生比例就提高了。

Nike亦調查出女生運動面臨多種阻礙,包括害怕被評價的心理、缺乏榜樣的引領等。2022年,品牌投入1.49億美元(約11.7億港元)支持社區發展,進一步提高女孩參與運動的機會,尤其支援女孩和教練的運動訓練計劃和資源,在與合作伙伴共同努力下,全球超過375,000個女孩獲得了更好的運動機會,17,000多個教練得到有效資源支持,為不同性別的孩子創造更包容的運動體驗。

Planet:在同一運動場上築夢

每個身體皆可平等地運動,前提是愛護好地球這個共同運動場。將可循環理念融入到生產經營的各個環節是企業良心與趨勢,一步步實現「零碳排、零廢棄」的目標。品牌推出創新環保材料平台Nike Forward,通過使用環保型材料,去年Nike減少了超過18.2萬噸碳排放,減量比上一財年提高48%。

Nike自產品設計之初就考慮終端回收利用的效率,當中「Reuse-A-Shoe舊鞋新生」計劃回收舊鞋轉化成顆粒原料Nike Grind,再運用到運動場、服飾、球鞋生產等不同層面。比如修建了22個Nike Grind球場,包括2個位於香港葵涌石籬邨和觀塘以Nike Grind鋪設的多用途運動場,幫助及鼓勵更多兒童及社區居民將運動變為日常習慣,其中石籬Grind主場獨特的尺寸和適合兒童的籃球框,更打造了適合兒童的遊戲體驗,改變遊戲規則來容許更多有不同差異的身體發展夢想。●

文:Chor

編輯:陳淑安

美術:謝偉豪

