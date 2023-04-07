學習求生知識 意外應對 上山藝課 安心擁抱郊野

不時之需--平常行山，Sunny均會帶備地圖、指南針、短繩、急救包、水袋、過濾器、頭燈及點火器，以備不時之需。（賴俊傑攝）

胸式安全帶--雖然用扁帶及攀山扣組合而成的胸式安全帶（chest harness）看似簡陋，但Sunny說合規格的扁帶承重力很高，例如圖中這條便可承重22kN（2.2噸）重量。（賴俊傑攝）

勿胡亂跟--不少地圖上看似平坦的行山路線，途中可能會有幾步較難行，胡亂跟着其他人放上網的路線出動，好易出事。（周群雄攝）

提供協助--當遇到某些艱難路段，修畢三級山藝課程人士便可活用繩索、繩結及攀山扣，設置防護點及輔助保護繩索，協助沒有信心的同行人士走過相關路段。（賴俊傑攝）

【明報專訊】一連4天的復活節長假期今日展開，相信不少人都會走入山野，親親大自然。

事實上，近年不少人愛上行山，部分山友更愈行愈刁鑽，遠離主要山徑，發掘出「一樹洞」、「雙三角石室」、「火星洞」等打卡熱點，繼而吸引大量山友爭相前往。惟部分路線頗為隱密，難度亦不低，並不適合新手或未受過攀爬訓練的人士挑戰，以致迷路或奪命事故頻頻發生。以2022年為例，警方共接獲811宗行山人士求警協助個案，平均每日2宗。

要安全行山，點解唔報班？

近年行山意外不少，二級山藝教練何偉明早在廿多年前，已開始記錄及分析相關意外的成因，作為山藝課程的意外處理教材。新冠疫情期間眼見更多人上山，意外數字隨之急升，於是他將多年資料整理成「歷年山難意外事件簿」及「獨自行山意外事件簿」，放上自家的「山藝友」網站（www.fna.com.hk），希望加強公眾的行山安全意識。據他觀察，近年意外主要分為3類：單獨行山、途中身體狀况有變及向高難度挑戰。

三大問題：獨行、身體變化、低估難度

何偉明解釋，「單獨行山」的問題在於即使是遇上輕微意外如摔倒，傷者也可能因無人在旁協助導致傷勢惡化甚至失救；「相反就算發生較嚴重的事故如心臟病、中暑等，友人在旁報警求助，便能增加化險為夷的機會」。而「途中身體狀况有變」，除與年紀有關，他說行山人士如帶備不夠飲用水、食物或保暖衣物，或勉強自己追上同行朋友的步伐亦容易出事。

至於最後一項「向高難度挑戰」，何偉明說主要與行山人士抱着輕視的心態有關，例如看見別人在社交平台分享靚相或影片，自己都想快人一步去挑戰打卡，「他們以為別人做得到，自己應該也能成功，卻沒有考慮對方與自己在體能、行山或攀爬技巧上的差距，很多時意外就是這樣發生」。

香港山藝協會總教練梁梓浩（Sunny）也認同，不少人出發前高估了自己的能力，低估了路線難度，「有些人跟行山隊或朋友行過幾次山，便以為所有山徑的路况都差不多。之後在網上見其他人分享有趣路線，便毫不猶豫出動，完全不考慮上山的時間是否合適，所需裝備是否充足。（我）見得最多是下午3、4點才出發卻不帶頭燈，結果被困山上或看不清路况而受傷」。

Sunny說要確保行山安全，首要了解路線難度，「如果連自己將行哪條路也不清楚，便無法就路線難度、距離及需時，去評估要帶備多少食物、飲用水，以及選擇哪些裝備」。他認為除了領隊有責任提供清晰行山路線及路况說明，同行者亦有責任了解路線難度，「以前搜尋路線資訊可能較困難，但疫情期間不少港人走上山頭郊遊，不少KOL亦積極發掘新的行山路線放上分享平台，所以現時在香港地圖上可見的山徑，幾乎都可找到介紹影片，不應再以麻煩為藉口而盲目跟行」。何偉明亦認同出發前要先睇片，更建議多看由不同人士拍攝的相同路線影片，「如拍攝者只是一人出動，當經過一些須使用雙手攀爬的高難度或危險路段便無法拍片，就算他在影片中用說話交代，觀眾都有可能錯過，結果低估了路線的難度」。

勿單靠手機導航 紙本地圖、指南針傍身

對於現時很多人倚賴電子地圖App搵山路，甚至利用智能手機或手表導航，Sunny認為是無可避免的趨勢。「20年前我們怎可能想像到，一部手機可以做到地圖顯示、定位及語音導航？」他認為部分手機應用程式確實值得推介（見〈應用程式推介〉），但他強調電子器材及應用程式並非百分百可靠，最常見是手機無電、損毁或遺失、沒有網絡信號、衛星定位出錯等，「如果走的是香港主要山徑，尚且有望依靠指示路牌離開，否則面對縱橫交錯的小徑，迷路風險便大增，所以我每次上山也會帶備合規格的紙本地圖及指南針」。他認為如有興趣繼續行山，最好報讀山藝課程（見〈山藝課程簡介〉）。

雖說意外是意料之外，但翻查過往資料，發現很多行山意外其實可以避免。何偉明說山藝其實就是學習野外知識和生活技巧，讓學員日後有計劃地行山，盡量減少不可預估的因素。而倘若在郊野遇上意外，亦能應用山藝知識和技巧，無論對自己或其他行山人士都肯定有幫助。●

‧山藝知識及技巧

人手定位：學習使用指南針及地圖定位，並找出山徑入口、目的地方向，減少迷路風險。

評估難度：學懂閱讀地圖資訊如等高線的形態，推算山坡的斜度及上落高度，領隊在設計路線時可更易掌控難度，隨行人士亦可評估自己有無能力應付。

繩索保護：三級山藝班會將一二級課程學到的繩結組合使用，當遇到一些稍有危險或同行人士缺乏信心的路段，便可用隨身攜帶的攀山繩索、扁帶、攀山扣設置保護點，協助同行人士安全越過艱難路段。

意外應變：學懂各種急救知識、意外處理方法及步驟。例如面對炎熱或寒冷狀况，如何製造一個安全的環境以救助傷者。

野外露宿：萬一未能依時落山，可運用山藝課程教授的露宿技巧，利用背囊中現有的裝備野外露宿，安頓同行人士並等待救援。

文：周群雄

美術：謝偉豪

編輯：王翠麗

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