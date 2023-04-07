應用程式推介：暫停流動網絡 GPS定位更準

【明報專訊】記者幾乎每星期都行山，也會使用智能手機的地圖定位，卻經常遇到定位偏差問題，Sunny說與流動網絡信號微弱有關。他解釋，智能手機定位時除會利用衛星信號，還同時使用流動網絡商的多個發射站台作三角定位，但當身處位置的信號微弱，便會影響定位準確度。他建議用智能手機定位時，在地圖或其他行山應用程式下載及顯示地圖資訊後，可手動暫停手機的流動網絡，便可提升定位的準確度。經記者多次測試，使用上述方法的確可準確定位，但提醒大家之後記得重開流動網絡，以免家人因無法聯繫而報警求助。

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應用程式可於地圖上繪製行山路線，完成後可提供高度圖、距離及攀升幅度等數據。用家亦可輸入自己在平地及上坡移動速度，系統便會推算出所需時間，更易計劃行山路線。Sunny提醒用家可在設定頁面將坐標格式轉為KK制式，即一般標距柱上所採用的六位元坐標制式，當發生意外需要報警求助，可讀出身處位置的坐標，更容易讓搜救人員鎖定位置。他提醒，參考別人分享的路線時須留意，即使高度圖顯示形狀很平緩，也不代表該路線易行，因為有些需要技巧的路段很短，在高度圖上未必反映出來，仍需上網蒐集更多資訊。

作業系統：iOS、Android

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由地政總署開發的地圖應用程式，地圖資訊準確，並可下載離線使用。Sunny說此應用程式最大好處是內置SOS求救功能，可經短訊或WhatsApp向聯絡人發送包含KK六位元坐標的求助信息。

作業系統：iOS、Android