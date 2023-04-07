專訪《花都友奇緣之拯救音樂鄉》導演 遵從本心 追逐動畫夢

「禁樂」國度--動畫電影《花都友奇緣之拯救音樂鄉》受著名法語童書Ernest and Celestine啓發，創作出主角之一Ernest的家鄉，是一個禁止音樂的荒謬國度。（Folivari提供）

【明報專訊】音樂使人自由，在一個荒誕國度裏卻被禁止，只允許奏出Do音。一切只源於一場家事——兒子為了音樂而不肯繼承父親的法官一職。幸然，荒誕國度暫未於現實出現，只出現在一部動畫電影裏。本片的法籍導演陳靜仁（Julien Chheng）身上，同樣映照着熱情與現實的爭鬥，他是法國已故大導伊力盧馬的御用剪接師雪美蓮（Mary Stephen）的兒子，遺傳了母親的藝術基因，成為法國影圈的亞裔異數。

鋼琴手只要演奏出色的Do音，已叫觀衆拍案叫絕——誰又想到這個奇特國度，曾是仙樂飄飄處處聞？Julien與另一名導演Jean-Christophe Roger受法語童書Ernest and Celestine的角色——大熊Ernest和小鼠Celestine啓發，在動畫電影《花都友奇緣之拯救音樂鄉》（Ernest and Celestine: A Trip to Gibberitia）創作出大熊Ernest的家鄉Gibberitia——那沒有音樂的國度。

法語童書的無音樂國度

電影首集講述熊鼠兩族衝突，大熊Ernest和小鼠Celestine卻成為好友；今集再續兩者友情路，Ernest返回家鄉修復愛琴，同時要重新面對强迫自己繼承法官一職的父親。在Gibberitia，子從父業儼如鐵則，一代代傳承下去，然而Ernest不想跟隨父親的步伐，決定離鄉別井，踏上音樂之路；父親一怒之下，頒令全國禁止音樂，就連小鳥歌唱也要以水喉射水驅趕。

「我們覺得每一個孩子都值得選擇自己的路，如果他可以的話，跟隨他的熱情所在。」Julien說，Ernest的法官父親本身也愛好音樂，甚至將音樂興趣傳予Ernest；但亦是他强迫自己按傳統當法官，又禁止Ernest成為音樂家。「所以這部電影很核心的部分，是你如何讓自己做回自己。」

Julien認為Ernest或多或少與自己相似。他本身是一名成績優異的理科生，但最後遵從內心所想，入讀世界前列的動畫學院Gobelins School。「當選擇了藝術，我需要證明這條是正確的道路，我所做的也是正確，所以有這種無形的壓力在我身上。」就算Julien曾經在華特迪士尼動畫工作室工作，「我需要表現得好，而不是單單靠它來餬口」。

母親為伊力盧馬剪片

這種自我要求，可謂來自同樣投身電影藝術的母親Mary。她在香港出生，隨家人移民加拿大，後來在法國留學時獲伊力盧馬招攬，便決定留在法國發展，落地生根。然而1990年代的法國電影工業都是白人主導，其他膚色的人在影圈立足絕非易事，「但伊力盧馬就是稍微站在系統之外」。

Mary投身影業，最初不太得到家人的理解和支持，她唯有證明自己，讓家人心服口服。也許是藝術基因遺傳，3個孩子都投身了藝術行業，她叮囑：「如果你想投身藝術的話，就要盡你所能做到最好，因為這很難、很難餬口。」Julien回憶道：「我們看着她以一己之力撫養我們。以剪接為生非常困難，她接了很多工作，就是為了養活整個家庭。」

Julien指，法國動畫工業為全球第三大，緊隨日本和美國。法國政府提供資金不少，因此產出不少原創作品，並形成完整生態，乃至對外輸出。《花》用上兩年半時間製作，全數手繪，Julien與另一名導演先用4個月時間畫出分鏡圖，最高峰時逾100名畫師參與製作。

音樂連結電影節奏

音樂在劇中佔重要一席，除了電影音樂常用的大提琴、鋼琴等，亦網羅不少民俗音樂，譬如巴爾幹半島、黎巴嫩和土耳其一帶的民俗音樂。「作曲家混合了不同元素來創作這部電影的音樂，音樂同時令到電影的節奏愈來愈快，直至結尾。」

音樂與電影最大的關係莫過於節奏，但Mary剪接時，反而未到最後也不會放上音樂。她提到，有些人剪接時會用上導軌（guide track）來提供剪接的節奏，但她認為非常「危險」，因為總會譜出完全不一樣的節奏。「我教學時總是跟學生說，不要放太多音樂，或者當你剪接時先不要放音樂。」所以Julien成長時，其實早在家裏看過母親製作電影，有着「先天優勢」。

Julien創作動畫時，就如在腦海以攝影機拍攝真實演員。他覺得動畫與電影的最大分別，在於動畫在最開頭已想好如何剪接；因為每一格動畫得來不易，避免浪費資源，分鏡圖往往已是最後定案。Mary聽罷，也認為部分導演拍攝電影和製作動畫相似，例如老拍檔伊力盧馬，「他在拍攝之前，在腦海裏就已經拍好自己的電影」。

當《花》在香港首映，有人問起Mary會否為Julien自豪？她說或多或少會，因為他們這個「不知從何而來」的亞裔家庭，竟然打入封閉的法國影圈，躍身成重要一員，於世界代表法國電影。●

花都友奇緣之拯救音樂鄉

預告片：bit.ly/3M5qQ8r

文：嚴嘉栢

編輯：文顥孜