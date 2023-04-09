【明報專訊】不知讀者會否也像我，看過最多的冰球片段便是木村拓哉擔演的日劇，印象中這項運動既危險又刺激，網上搜資料更發現原來有些比賽會有毆鬥。近日「冰協事件」愈鬧愈大，坊間看冰協與港協亦有如連場隔空拳來腳往。國際體育賽事一而再發生播錯國歌事件，確實叫人沮喪，到底出錯背後最大緣由是什麼？專研體育與政治的理大講師李峻嶸嘗試回答，並呼籲官員叫停兩會之爭，介入調停。李峻嶸更透露了事件的一個前傳。

天文台前台長林超英也在召喚冷靜。「明日大嶼」交椅洲人工島諮詢結束前後，他一直據自己專長提醒注意地球暖化水平線上升的隱患。既是隱患，也就不在眼前，而是藏在數字算式和數學模型中，市民唯有靠專家和政府正確掌握形勢及預測，作出最明智及合乎市民福祉的決定。林超英文章劈頭卻要指出，發展局搞錯了IPCC（聯合國政府間氣候變化專門委員會）的科學推算，今期文章圖文並茂，讀者不妨也挑戰一下自己，讀完有沒有搞明白聯合國建議按推算的防災標準，實則定於0.5-2%的概率而不是（局方主張的）平均或中位數幅度。

復活節出遊人潮不絕，本地景點食肆冷清，又見納稅人數目大減，提起人工島很容易生起有出無入的憂慮，熟諳公共財政的專家近日也開腔；但專家未有觸及長者二元乘車優惠應否被開刀。林康琪文章談日本「銀髮民主」及相關社會矛盾，寫日本爭議電影《75終生計劃》（假想日本以集體安樂死解決人口老化問題），法國反退保改革示威現場剖析今期刊出下篇，當地暫時回歸平靜，但終局如何難以逆料。

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編者話˙黎佩芬

圖•吳浚匡

編輯•王翠麗

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