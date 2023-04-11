80後學藝開班 創作入屋霓虹燈飾

【明報專訊】大型霓虹招牌一個接一個熄滅，五光十色的街景不再，除保育之外，還有什麼方法讓東方之珠不熄不滅？ 80後霓虹燈製作師劉浩輝（Jive）逆流而上，投入這夕陽工業。他運用霓虹燈製成室內燈飾、藝術品、開工作坊，近期又聯乘電影《燈火闌珊》與本地小店辦霓虹展覽，發掘霓虹燈的無限可能。

燈光柔和 適合家中使用

霓虹燈主要靠氖氣（Neon）發亮，Neon在希臘文中是「新」的意思。「霓虹燈光的美感無可取代，單是這一點，我就相信可以發展下去」，頂着一頭熒光粉紅頭髮的Jive堅定地說。可是，香港的霓虹燈總是「高高在上」，與商業招牌密不可分，如果不是用來招生意，還有什麼用途？Jive指，霓虹燈光柔和、舒服，而且結合玻璃工藝，很適合做家中燈飾。而且霓虹燈與夜生活息息相關，「在家中裝霓虹燈，可以帶來一種氛圍和共鳴」；五光十色街景也是多代人的集體回憶，「它的光線散射在牆上，紅紅綠綠，就令我想起那個時代見過的事物」，例如兒時經過的牛頭角酒樓、少年時遛躂的旺角街頭。

Jive把設計圖放到工作枱上，拿出玻璃燈管在圖上比對位置，思量一番後用筆在燈管上畫記號，接着設置好火槍，踩下腳踏，火槍冒出逾800℃的熊熊火焰，他把玻璃燈管燒軟後，隨即屈曲塑形，並吹氣入連接燈管的長長軟膠管中定形，再放回設計圖上對位，動作一氣呵成。他正為一個法國客人製作一款室內中文字燈飾，用霓虹燈做燈飾以至藝術品，在外國都並非新鮮事，他指英美在1960、70年代就已發展招牌以外的霓虹創作，還設有霓虹博物館。

挑戰「寫中文」 傳承老師傅工藝

「創作絕對可以幫助霓虹燈延續下去。」Jive說霓虹招牌一般是從遠距離觀看，我們鮮有機會近距離觀賞霓虹作品，「我的角色就是透過創作，開拓人們的想像力，體驗到霓虹燈可以用很多不同方式呈現出來」。因此，他嘗試挑戰不同藝術創作，如glowing home系列，把霓虹燈做成立體的耳機、平底鑊、熨斗、掛鈎及衣架等，他說「生活是最大的靈感來源」，亦幫霓虹燈名副其實地「入屋」。近期，他創作了2米×1.2米的大型霓虹燈管作品《龍鳳呈祥》，將傳統酒樓中常見的龍鳳圖案細緻地勾畫出來，巧妙地融合這兩個代表香港的符號。

Jive自言，以往對霓虹招牌一直沒多加注意，就連它們漸漸消失也沒有察覺。直至2014年參觀M+博物館舉辦的網上大型霓虹招牌展覽，才認識到霓虹燈文化，還萌生親手製作的念頭。他兩次跑到台灣，參加霓虹燈老師傅的工藝課程，學習基礎技巧，包括設計、分析設計圖、燒管、接駁電極、抽真空、入氣體及接電安裝。然而短期課程只能囫圇吞棗，他回港後還要反覆看示範影片並不斷練習，才漸漸掌握製作技巧。

在九龍區成長的Jive，受到攝影師Keith Macgregor的老香港照片所震撼，「整條彌敦道有很多不同的霓虹招牌」，因而開設「九龍霓虹」IG帳號，拍攝並上載在街頭剩餘的霓虹招牌，同時分享自己製作霓虹燈的點滴。後來有朋友向他訂製霓虹燈，作品受人肯定，加上原本從事的多媒體設計工作在疫下遭辭退，促使他在2021年初決定當全職霓虹燈師傅，成立「九龍霓虹」工作室。

在碩果僅存的本地霓虹燈師傅中，Jive算十分年輕，他一方面想跟香港老師傅學習，尤其是難度十足的中文字製作，希望接棒傳承下去；另一目標是繼續創新，開辦工作坊讓更多人接觸這門工藝。「因為一個人的能力不足夠，不同人有不同能力和風格，就會有更多可能……搵出路愈多人愈好！」