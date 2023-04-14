爵士樂「最緊要好玩」 自由翻騰跳入未來

一手包辦——由於欠缺政府資助，翻騰的場地投資、選址、裝修、翻新、清潔一律由成員包辦，這也是他們出於對爵士樂的愛。（楊柏賢攝）

【明報專訊】談到爵士樂的印象，大眾可能會認定是咖啡室、高級餐廳和酒店的背景音樂，或是上流社會的飯後娛樂。香港爵士樂普及團體「翻騰三周半」，既是爵士樂隊，亦是場地提供者，他們於年初租用4500呎場地，建立首個爵士樂教育平台，希望帶給香港觀眾更貼地、更親民的爵士樂。

演奏色士風的Brian既是舞者也是樂手，中學時開始跳舞，大學考入教大修讀音樂，參與爵士樂團（jazz ensemble），導師是爵士色士風樂手，當時獲介紹Kenny Garrett的Wayne's Thang，一聽傾心，於是開始學習爵士樂。

即興合奏匯聚同路人

Nelson是工程師出身，小時候在音統處學習低音大提琴，當時接受古典樂訓練，及至大學時期，大學大樂隊長期欠缺低音大提琴手，就去管弦樂團借人，從此他便踏入爵士大門。談到他的爵士音樂啟蒙，是本地爵士傳奇人物Eugene Pao和丹麥樂團Mads Vinding Trio的My Foolish Heart，讓他意識到原來低音大提琴不止可以拉，更可以彈到如此動聽。

鍵琴手Bowen中學時貪玩彈流行曲，那時聽的是方大同，編曲也有爵士元素，當時報了作曲班，在導師介紹下開始聆聽爵士樂，當時醉心於爵士樂隊Medeski Martin＆Wood與爵士結他手John Scofield聯乘的大碟。

Timothy則是在中學時的「一生一藝」接觸色士風，當時在網上討論區認識志同道合的爵士愛好者，並上網自學，大學時赴新西蘭留學修讀爵士樂，回港後於爵士即興合奏（jam session）活動認識其他成員。

談到「翻騰三周半」的緣起，Bowen坦言在疫情下沒有工開，感到生活沉悶因而萌生創立一個爵士樂分享平台的想法，起初沒打算舉辦實體活動，純粹在部落格分享資訊。他指對爵士樂有興趣的人想找節目欣賞，但資訊不流通，因此他們創立平台，告訴大家每個星期有何爵士樂表演。誰知後來舉辦了第一次即興合奏活動，匯聚了一班爵士同路人，活動一不離二，於是擴展規模，由4名始創成員拓展至8名核心成員。

杜象「尿兜」為名 拒墨守成規

「翻騰三周半」的命名，源自好青年荼毒室《跟住四哥去旅行》，其中一集四哥和鹽叔到訪倫敦泰特現代藝術館（Tate Modern），當時他們談及馬塞爾．杜象（Marcel Duchamp）的達達主義（Dadaism）藝術品《噴泉》（Fountain），鹽叔就開玩笑，問到是英文的「Fountain」還是中文的「翻騰」，這「爛gag」教Bowen哭笑不得。說回藝術品本身，杜象現成買了一個尿兜，在上面簽名就說「這個是藝術品」，某程度上背後有一種反動，極度衝擊當時的藝術圈子。他用一個行為去叩問何謂藝術，而翻騰兄弟亦希望以行動叩問「何謂爵士」。

翻騰三周半的外語名稱為Fountain de Chopin，他們認為Chopin（蕭邦）與「周半」諧協，而蕭邦作為一個古典樂代表人物，在翻騰轉體難度系數極高的動作過後，希望跳入未知，擁抱自由。他們在文章寫道：「練習時有古典訓練的一絲不苟，表演時有punk band的打死罷就，就是我們想玩的爵士音樂。」

肯冒險通往未知道路

爵士樂（jazz）一詞與「jasm」一詞有關，是一個早在19世紀出現的俚語，有「鼓起精神、能量」的意思。Bowen說：「蘋果公司會reward一些敢去改變世界的人，Fountain reward敢去take responsible risk的人。」Nelson認為爵士樂手和一般樂手最大的分野在於音樂的態度——「肯去take risk」，一般樂手表演時就要演奏出練習所得，但爵士樂猶如玩火，強調即興，往往需要在現場調整，也不怕彈錯，甚至乎像Herbie Hancock般有時會刻意彈錯，從而通往一條意想不到的音樂路線。Bowen補充：「Pop就是玩得同原本CD version一樣就叫玩得好，但Jazz反而是大忌，如果同一首歌玩到一樣就死得。」爵士樂希望用不同方法詮釋樂曲，就如去同一個目的地，但每次都走一條不同的路，因此他們有着「聽爵士，彈爵士，翻騰三周入未知」的口號。

自由地在框架內游走

上月底病逝的坂本龍一曾著有《音樂使人自由》一書，翻騰兄弟亦覺得爵士樂的精神貴乎自由，「有自由的心態，同時有某些框架，爵士樂的自由就是在框架以內做什麼也行」。他們的樂隊Fountain Collective嘗試搣走框框，選擇以自由爵士樂（free jazz）作為音樂類型。自由爵士樂起源於1950至1960年代，當時樂手極盡所能去改變、延展、解離爵士樂的音樂傳統，變更固定的和弦變化方式或節拍速度，亦是對咆勃爵士樂（bebop）、硬咆勃樂和莫達爾爵士樂（modal jazz）的不滿，被視為前衛運動的一部分。自由爵士樂沒有樂譜，樂手之間也沒有預先商量如何演奏，而是在台上讓音樂自然發生，是一種危險、即興和充滿變數的音樂類型。

Bowen亦指出，爵士樂經常被視為對主流的反叛。綜觀爵士樂的歷史發展，每個爵士樂分支的誕生，都是起始於對上一個主流產生的反叛。咆勃爵士樂的出現是對大樂團年代（big band era）的不滿，冷爵士樂（cool jazz）亦是對咆勃爵士樂的不滿。要令音樂前進，就要思考現有音樂的限制、前設和盲點。爵士樂是一個有機體，它永遠不會墨守成規，不斷推翻從前定義。

推爵士樂課程薪火相傳

Bowen曾看過一集TED Talks，指出一個成熟的音樂場景（music scene），需要有不同程度的表演場地，其次要有樂評、音樂教育、媒體、唱片公司的結合，缺一不可。「不能只有大會堂，否則年輕樂手不會有機會表演。」因此他們斥資在新蒲崗工廈租下4500呎表演場地，一手一腳搞裝修，平時用作排練室及舉辦教育工作坊之用，亦與伙伴分間出錄音室，將來或有機會籌組唱片公司。此外，他們接下來的重頭戲是推出爵士樂教育課程，Bowen指香港的爵士樂教育欠缺系統，因此他們會一站式教授合奏、樂理和歷史，做到薪火相傳令爵士普及。

今次翻騰「刀仔鋸大樹」，投資約60萬元租下場地舉辦表演，目標是嘗試可否在商業世界做藝術同時賴以生存。Bowen說：「即使脫離香港的脈絡，藝術一向被視為權貴的產物，文藝復興也是Medici family fund資助，莫扎特也是打政府工。香港的藝團亦很倚賴政府資助，（不靠資助）也是其中一項反叛之處，與其在某些不想要的框架底下做，倒不如多點自由做自己想做的事。」

翻騰三周半2021年組成，直至今年1月1日場地正式啟動，由翻騰開幕音樂節打響頭炮，邀請11個爵士樂單位及年輕樂手表演，得到300人入場支持，座無虛席。他們亦曾舉辦「翻騰舞廳」，邀請本地搖擺舞者隨音樂起舞，他們笑言當晚沙塵滾滾，觀眾以為是煙機效果，怎料是各人跳舞跳得太起勁，跳到地板批盪剝落。

除此之外，Nelson亦曾經以現代爵士樂為編曲，配合黃衍仁朗讀本地詩人飲江的作品《22個一分鐘》，強調其中的speech melody，一洗過往詩歌音樂會中詩歌淪為陪襯的尷尬局面。

盼成為本地爵士樂樞紐

Nelson表示，翻騰三周半希望「做大個餅」，長遠而言期望能養得起自己，以及一班樂手「退休靠佢」。他亦提到東京和紐約有很多爵士樂地標，希望日後要向外地樂手介紹香港好去處，翻騰三周半會成為代表本地爵士樂的樞紐或地標。Bowen則指出「最緊要好玩」，除了維持生計以外，若在過程中發掘到一些有趣事物，讓其他香港人能夠參與，亦已經問心無愧。他指香港的情感教育相對缺乏，若大眾能用實惠價錢接觸到高質素的藝術，是一件重要的事。

Nelson說爵士樂改變了他的人生，香港人很多也循規蹈距，做工程師的他表示很多同學也是鐵板一塊，畢業、考牌、結婚、生仔、買樓……他原本也走在這條道路，但爵士樂改變了他的軌迹。他重提爵士樂的精神在於反叛，這是香港人很缺乏的質素。他現在教的學生，可能未必能成為一流的樂手，但若在學習音樂過程能夠比常人更加享受音樂，且得到人生啟發，也是音樂的無用之用，是其他事物無可取代的。

爵士樂作為一種技術門檻高的即興音樂，除了需要樂手及聽眾有一定水平之外，更需要有享受面對未知的態度。要玩好爵士樂，不單要不懼怕未知，更要擁抱未知，享受未知。Bowen說爵士樂訓練出樂手應對未知以及重新創造的能力。在這個變幻莫測的時代，科技或地緣政治上也有很多變化接踵而來，爵士樂訓練給予一種心態，去應對不可知的未來。●

文：蘇麗真

編輯：朱建勳

美術：張欲琪

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