由灣仔老房子說到香港面貌 劇場探索吾家變遷

《我最終死去的房子》--黎玉清(左起)、陳秄沁、鄭綺釵分別游走於女兒、母親和祖母三代人的角色，如何尋覓容身之所。（概念：Reframe Theatre，YC Kwan攝，主辦單位提供）

【明報專訊】大館SPOTLIGHT連結本地新進藝術家與觀衆熟悉的面孔，而今個表演藝術季的兩部作品，皆力圖探討人與地有何關連。《我最終死去的房子》編劇陳筠而，從自身經驗出發，思考「家」不單存在心理層面，更是物理空間；《未境進行曲》概念、劇本及藝術總監李沛榮和李淑雯從整個香港自然歷史來觀察，香港物種並非恆久，隨時代更迭，人有如物種流動遷徙。

家在何處？有些人認為家在心安之處，但劇場《我最終死去的房子》編劇陳筠而認為家不止牽涉心理層面，亦意指物理空間。她從小到大都住在灣仔一間房子，跟母親關係良好。但她一直懼怕母親若離開人世，只遺下這間屋存放母女回憶；同時面對城市發展，舊屋最終難免被清拆。陳筠而故感房子亦有「生與死」之時，先莫論清拆，如果連居住的家庭也不在了，房子還算「活着」嗎？陳筠而的劇本多從自身出發，而家庭恰是個人在生活中最核心的空間，故事便從她的舊居展開。

舊屋怪談看灣仔前世今生

故事中的房子串連起從戰時至今不同的人，反映灣仔的歷史發展。屋內有不屬於當下時空的鬼魂，「但我視它為一些還留在世上的一些靈魂，我們還跟它們有連繫」，而屬於當下的人會與它交流。無論戰時抑或當下，人們都聚首於「家」，「其實他們也在找一間可以容納他們居住的一間屋」。

故事圍繞着3個人物：女兒、母親和祖母。劇本以新文本形式寫成，「我覺得她們的命運好像牽連在一起，所以有時候她們的名字有一點重疊了」。「（劇中）是不是真的只有一個女兒呢？其實未必，因為我們人都有很多身分，譬如母親是別人的女兒，又是一個母親。」角色之間的身分與命運糾纏不清，映照灣仔百年。

從灣仔擴展到整個香港，劇作源頭竟是澳門。環境劇場《未境進行曲》概念、劇本及藝術總監是澳門跨媒體藝術家李沛榮和香港藝術家李淑雯，他們最初以澳門古蹟盧家大屋為題，舉辦《大堂巷7號睇樓團》的環境劇場，以賣樓團的形式還原歷史，重探澳門傳奇人物盧九的故事。來到香港，於前作《牆邊練習曲》以礦石歷史重新講述香港這片土地——花崗岩為城市發展提供優勢，不再是「小漁村」、「陸地邊陲」等老調。

走進香港史 反思去與留

《未境進行曲》講述土地之上的人和物種。香港現時有多達40%土地為郊野公園及特別地區，其實背後有不少人勞心勞力——我們所看到的物種，很多亦非自然而生，而是經周詳計劃而來。香港經歷過不同面貌，誰又想像過香港昔日是小漁村之前，還有綠洲、原始森林的模樣？活在香港的人亦如是，不停來回進出：先有原居民，再有英國人和內地移民，以及其他少數族裔等。有些人像候鳥，是時候就會走，有些人來了便留了下來。

環境劇場中有兩條路線讓觀衆遊歷，分別走進兩個不同背景、立場的人，面對荒蕪或相對穩定的香港。他們起初對立、衝突；但兩者終仍合流，共同走過歷史起伏。劇場希望讓觀衆反思去留和遷徙，思考人有否選擇去對抗自然，選擇走或留。●

大館表演藝術季：SPOTLIGHT

我最終死去的房子

日期及時間：4月21至23日（晚上8:00）；4月22至23日（下午3:00）

地點：中環大館F倉展室

票價：$280

網址：bit.ly/3KD4eLA

未境進行曲

日期及時間：4月28至5月1、3至6日（晚上7:00、9:00）

地點：中環大館各處

票價：$280

網址：bit.ly/3mneGgK

文：嚴嘉栢

編輯：文顥孜