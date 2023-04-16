【明報專訊】有說香港最重要的文化生產，都發生在流行文化。4月由紀念巨星張國榮逝世20年順勢打開一浪流行文化熱，街頭巷尾可見完美顛峰的「哥哥」，對內對外勾引不少香港黃金歲月的甘美記憶。一邊是為期逾半年的官辦首屆香港流行文化節，另邊廂紅館剛完場的Sam Hui演唱會，亦成功吸引不少內地遊客親臨，欲一睹歌神風采。

Sam Hui是大前輩，成名於從前，今日的出道故事卻不像以前單一。從前人人大講娛樂圈，說想做歌星影星就是「入娛樂圈發展」，今日很難再有巨星，但只要在網上找到知音，便可眾籌出歌出MV。女團也不用在街上等星探等唱片公司發掘，熟悉財務和企管的奇夫，便從新晉女團Lolly Talk的發展見出一個成功的初創案例，8個輸了比賽的女子，因緣和合之下卻走出了更遠的路。據說訪問要集齊8個在學在職的女成員也好不容易，現場分前後排對住個MON聽奇夫長氣講（財）經，雖呈疲態但無半點脾氣，十分難得。

近日上映的《尚未完場》，則是上溯至更早的「第一個娛樂大亨」、「演唱會之父」的故事，家明今期有影評，陳廣隆則拉闊到電影以外，思考為何鮮少有人記得歐德禮，他對今天的香港有什麼啟發等。

今晚電影金像獎頒獎，得到最多提名的電影《正義迴廊》，導演何爵天新作《死屍死時四十四》現正上映，今期有同學訪問同學，講戲中的李尚正的搞笑保安角色，他會不會是下一個周星馳？

今期先熱身，下期我們推出新系列，探討香港的流行文化如何再起風雲。

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編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

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