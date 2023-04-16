民間故宮：代夫領軍 兼顧愛與責任 撐住隊波四十年

【明報專訊】梁婉雲（Wendy）戴着方形無框眼鏡、微曲的短髮及肩，聲線溫婉。丈夫在約40年前身故後，她邊帶大兩個兒子，邊繼承丈夫遺志，擔任足球領隊，帶領一班「豬朋狗友」（球隊隊員多生於1958及1959年，屬狗和豬）出賽，由二十出頭踢到今天年逾花甲，捧走多個獎盃，見證本地小型足球賽蓬勃一時。同時，她不忘發展個人志趣，特技化妝尤其了得。一個人，活出兩個人的人生，是愛，也是責任。

/創/隊/因/由/

球證自組小型足球隊

Wendy的已故丈夫曹爾揚業餘任九龍小型足球總會裁判，他的師父同時是全職足球教練，二人在1979年組織了20多人的球隊。當時由球證組隊並不稀奇，例如有隊叫「學界裁判」。一同訪問的青少年義工Leo即場說出電影對白：「裁判、球證、旁證都是我的人，你怎麼跟我鬥？」Wendy解說：「球證是看別人玩，看久了自己想玩，自己有一隊球隊就多點機會玩。」成員是平日一同踢球的波友，各有正職，抽公餘時間練習和作賽。在厚厚的相冊中，夾着從前慶功的照片、賽事報道剪報。據1980年6月的《星島日報》所寫：「由知名球證曹爾揚領導……陽明隊成立僅9個月，但經常派隊參加各項小型球賽，而戰績彪炳……全隊職球員中，大部分為足總主辦之『行政管理班』，『裁判班』及各級教練班之學員，加上一群熱愛足球之少年兵，雖然談不上質素，但每仗必全力以赴，力爭到底，拼勁殊佳之好球隊。」

「陽明」諧音「Young Men」

相冊中有兩張丈夫所繪的草圖，教Wendy憶起隊徽和隊名的緣由，是因丈夫和這群波友同遊台灣陽明山莊後，回來後萌生組隊參賽念頭，於是改名為「陽明」。Wendy幫忙想英文名，見大家都是20來歲，建議用諧音「Young Men」（年輕人），而圖案則是簡約的抽象人形和一顆足球。「陽明」二字用上篆體，設計圓潤勻稱。Wendy不清楚設計由來，「那時的男生有工科班，有藝術和設計，可能他特別擅長」，只記得要訂製藍色的棉質球衣，並用較貴的絲網印刷印上隊徽。著有《簡明香港足球史》的研究者賴文輝看過草圖後，補充說圖案風格簡單、有體育版影子；並舉巴斯基、圖毅、西青、愉園80等為例，說明香港小球隊的名字較五花八門，難以歸納取名特點。

陽明隊最初一年作賽約兩三次，多為地區盃賽，如旺角滅罪盃、東區馬拉松淘汰盃和油塘互助盃等。1980年代開始流行5人賽，人數和場地門檻都較低，「那時很流行，我們踢過一陣子，踢法不同（標準足球賽），可以扶持球員，讓大家都有機會落場」。比賽多由香煙如萬寶路和啤酒品牌如生力啤贊助，九小總、香港足球總會等舉辦，但後期政府禁止這類品牌贊助，「不讓它們藉贊助來宣傳，覺得會鼓勵人們吸煙、飲酒」。

贏過沙蟹隊 集齊大小獎盃

小型賽事蓬勃，除了有贊助商，還因盛行由球隊舉辦邀請賽，陽明隊也於1981年開始舉辦過3屆爾揚盃邀請賽。她自己最記得沙蟹足球邀請賽（沙蟹盃），由沙蟹隊主辦，隊名的意思是像沙蟹般橫行球壇，同樣由一群球證領軍，他們每年邀3隊踢足球四角賽，有次由陽明隊奪冠。沙蟹隊活躍了約10年後，由於隊員年紀漸長且缺新血而解散。這些賽事以友誼賽居多，多數只有獎盃，即使少數有獎金的，完賽後大家便用來食飯。每次捧盃，隊員都說交由她保管。現在，她家客廳的兩邊擺滿大小獎盃：「我常說，到我年紀大了，到時一人分一個給他們。」

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全盛時逾30隊員 如一家人

Wendy本是會計文員，一派斯文的她在婚後始隨丈夫觀看球賽。若丈夫擔任球證時，她便到場支持，「看多了就明白（賽規），在現場看主要享受氣氛」。丈夫於1980年因病去世後，大家不想球隊解散，於是她接手做領隊，負責出賽前後對外聯絡和預訂練習場地等行政工作。全盛時期，隊員有逾30人，但每次比賽各隊最多派出7個正選和3個後備，為了讓所有人都可落場，除了陽明隊，她另增加天湖隊和美好隊，試過踢至決賽，對壘的兩隊都是自己人。

「豬朋狗友」請假比賽

最難忘的是帶隊到廣州體育學院比賽，球員可跟體院的男足和女足對陣，而跟後者對戰的機會尤為難得。「那球場比香港大很多，有次下大雨，場地全是泥漿，但大老遠去到不能不踢，踢完滿身泥漿還要洗冷水浴，那時連熱水都沒有。」Wendy收藏的剪報提及，陽明足球隊一行30人在1980年到廣州時受到的款待，由省體委安排在廣州作數場大足球及小型球友誼賽，之後暢遊著名風景區。球員經常跟新人提及到廣州的威水史，聽得新人都躍躍欲試，「哪有這樣容易去呢？以前的熟人都不在了」。

她甚少參與佈陣，均交由教練和隊長編排，有時熟知隊員擅長的位置，會一起就出賽人選給意見。她稱許這群「豬朋狗友」十分熱愛足球，甚至特意請假比賽，平時又分擔隊務，輪流為全隊洗球衣、買水和備足球等，「各自有工作分配，不要整天踢球，有些責任給他們」。後期他們減少出賽，「有幾隊很兇，輸了不忿，想打人，試過險些被人拿刀來斬，所以後來說不要玩了，這麼麻煩」。舊照中常見到她兩個兒子的身影，大兒子9歲和小兒子4歲時，二人已常隨Wendy觀賽，球員看着他們成長，甚至常一同練習；長大後二人都另有加入球隊。Wendy覺得每次帶練習或比賽都像與一群兄弟姐妹聯誼，亦時常辦飯局和旅行，現仍每月見一次面，吃火鍋或放題。最資深的一批球員皆「登六」，新一批加入的多是他們的兒子或後輩，亦已40多歲。

/心/中/寶/物/

為大仔化龍王妝奪冠

係愛定係責任？對Wendy來說，做領隊或是責任，化妝才是她的所愛。她在1983年報讀夜間美容化妝課程，上課時兒子暫託家婆照顧，「因丈夫過身，想學一些東西看看有沒有機會轉工，還有可有些寄託」。之後進修舞台化妝和特技化妝，師承某電視台的化妝總監。Wendy解釋與一般化妝的區別，舞台化妝需依照劇場環境，「化到最後一排的觀眾都看到演員妝容。所以是誇張、濃一點」。她常到後台跟師父實習，記得有個反串男演員，為求眼睛有神采，要求用上3副假睫毛，「很重，我只懂得貼1副，3副很難貼，要師父來幫他，可能他習慣了誇張一點」。師父教她了解角色背景，如千金小姐或老人的妝扮都不同；特技化妝則可以是歷史或神話人物如慈禧太后和唐僧師徒。學習約5年後，師父鼓勵她報名參賽，一試自己的功力。「那時很多展覽會、美容美髮比賽，尤其髮型屋勝出的話，獎盃擺在髮型屋，別人會覺得較有名氣。」

1988年首度參加美髮美容大賽，她憑龍王造型贏得公開特技化妝組冠軍。相中所見，龍王鼻樑上有片片金鱗，維肖維妙。她沒誇耀自己的化妝技巧，而是歸功於「應援團」，如構想造型和教她化妝步驟的師父，「因通常是小丑之類，太普通。師父更在電視台借頂皇帝帽子給我」。龍袍、腰帶和領位由妹妹物色布料和親手縫製，而模特兒則是當時17歲的大兒子，「自己家人才容易練習，外人未必有時間， 又要學黐鬚、戴假髮。」其後同事、教會朋友和足球隊員的婚宴，有的都找她幫忙做新娘化妝。退休後她於大學校外課程任教美容，曾開辦Wendy's House，在家培訓學生。「後來那些婚紗店一條龍服務，就慢慢少做了。」

/觀/眾/問/答/

暢談足球二三事

Leo是來自社企「臨敢珍」的青少年義工，該機構旨在推動跨代共融。Wendy為訪問特意找出當年美容大賽的龍王服飾，並替Leo穿戴，Leo樂得不停拍照。Wendy跟他分享化妝蝦碌事，例如曾經漏了替新娘畫眉，到晚上補妝才加上。Leo另問及不少足球事：

Leo：假設我有女友常問我越位是什麼，我應該怎樣解釋？我看了多次球賽都解釋不了。

Wendy：即是射球者快進龍門的時候，你（進攻球員）的位置不可以比對手（防守球隊）前。有多難？你上Google逐個位置解給你聽。

Leo：以前有沒有踢開什麼陣？如「四三三」？

Wendy：沒規定的。現在踢小球多，不夠人踢大波，不然起碼要有20個人才夠換人。現在踢7人賽都只有10個人左右。有幾個做飲食業的，有時因編更關係就不能來。

文˙ 梁雅婷

{ 圖 } 黃志東

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 朱建勳

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