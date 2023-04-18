虛擬新世界：日本元宇宙大聯盟

【明報專訊】■鄒：鄒健宏

■蔡：蔡永中

蔡：成千上萬香港人趁復活節假期「返鄉下」，令成田機場水泄不通，入境櫃位要排隊3小時，但仍然無阻港人赴日的興致，鄒sir有沒有聽到這消息？

鄒：我也很關心「鄉下」消息，因為年輕時曾在日本研習轉印科技，10多年前也在大阪開設初創企業至今，對當地文化背景算是有一定認識。

蔡：原來鄒sir是日本通！日本科技一直走在世界尖端，尤其在機械人、人工智能、虛擬現實等領域，都具有很高的技術水平，可應用於元宇宙的開發中。你認為日本在元宇宙發展方面有哪些優勢？

鄒：我一直認為，日本發展元宇宙有絕大優勢，事關他們擁有先進的技術及基礎建設、深厚的動漫文化、強大的遊戲產業及社交媒體，更重要是政府大力支持。

蔡：同意，日本動漫文化深受全球喜愛，我見很多元宇宙角色和場景都帶有濃厚的動漫色彩，日本在元宇宙中確實具有豐富的創意和內容。

鄒：日本的遊戲產業在全球一直佔據舉足輕重的地位，許多網絡、手機遊戲都是由日本公司開發，可以很好地應用到元宇宙。日本也不乏社交網絡平台，例如LINE、mixi等，為元宇宙提供良好社交環境，促進用戶互動和交流。日本政府亦大力支持科技創新和新興產業，為元宇宙發展起積極的推動作用。

10日企聯手打造設施

蔡：聽聞近日有10家日本知名企業同意使用元宇宙框架PEGASUS WORLD KIT，打造名為RYUGUKOKU的開放式元宇宙基礎設施，並鼓勵其他企業共同創建「JMEZ日本元宇宙經濟區」，鄒sir有什麼看法？

鄒：這舉措不單促進日本企業跨行業的合作，共同研發出更多創新產品，甚至可以開拓出全新的產業鏈，使企業和公民之間培養出民族自豪感，更有效創造出與眾不同及具有日本特色的元宇宙，還會吸引外來投資者及崇尚日本文化的用戶，包括成千上萬的香港人。

著名Web3顧問田畑端曾經談到「如何通過遊戲的力量提升日本」，相信這一願景的核心便是RYUGUKOKU，一個尋求融合娛樂、商業和社交互動的虛擬世界。而憑藉日本尖端技術和身臨其境的遊戲體驗，同時配合包括JMEZ成員知名銀行機構瑞穗金融集團（Mizuho Financial Group），提供安全及高效的數碼支付系統，相信未來日本將會創造出一個富吸引力的虛擬世界，為包括外國企業營銷他們的產品和服務，從而增強日本的經濟實力。

橫跨娛樂商業社交互動

蔡：元宇宙的特色之一是無地域界限，日本人這個宏大的發展藍圖，相信不只限於國內發展。

鄒：對，JMEZ的另一重要成員三菱（Mitsubishi），將肩負覆蓋全球網絡的重任。這家跨國企業集團業務範圍廣泛，從汽車到能源及機械人技術、人工智能等尖端技術方面均擁有專業知識，在構建可持續的沉浸式元宇宙方面會發揮重要作用。三菱的全球網絡更有助於吸引國際合作伙伴和投資者加入JMEZ。另一大金融集團三井住友，在投資和資產管理方面也擁有強大背景，對於培育創新型初創企業經驗豐富，未來支持新企業在元宇宙中培育繁榮的生態系統具有無可估量的價值。

儘管未來元宇宙的挑戰眾多且競爭激烈，但日本領先企業堅定不移的決心和協作精神，可能會將他們的元宇宙願景推向新高度。通過匯集資源、專業知識和創造力，絕對能吸引更多企業和用戶，包括香港市民。香港可否照辦煮碗？提議先搞一個「廟街元宇宙」試試水溫也不錯。

文︰香港數碼資產學會理事鄒健宏×特約記者蔡永中