1997 時裝「佳釀」年 顛覆傳統 反問何謂標準身形

流行文化——除了時裝系列，展內亦展出不少與流行文化相合的重要設計，如（由上至下）Reebok的Instapump Fury充氣波鞋，到Fendi的Baguette手袋，和McQueen設計造型的Björk Homogenic唱片封套。（Reebok International Ltd.提供；Fendi提供；Nick Knight攝 / Björk提供）

時裝分水嶺——現於巴黎Palais Galliera舉行的1997 Fashion Big Bang的策展人Miren Arzalluz認為1997年是時裝的佳釀年，亦是時裝設計發展的分水嶺之一。（Gautier Deblonde攝）

【明報專訊】時裝展算是博物館最具票房保證的展覽類別。隨着旅遊業復蘇，不少博物館都舉辦與時裝相關的展覽以吸納遊客。如現於巴黎Palais Galliera舉行的1997 Fashion Big Bang，以及於鹿特丹Het Nieuwe Instituut舉行的Workwear，都是有趣的時裝展，分別呈現時裝的兩種面貌。

不知是代溝還是自身年齡日長，身旁不少時裝人都以「唔明」來質疑當下街頭時裝的價值。除了款式外，布料質素亦成疑。以某些奢華品牌為例，以前的針織茄士咩比現在的質地好，較少起「毛頭」，但現時仍索價不菲，可說是反映了「著嚟儲」和「著嚟睇」的兩種完全不同時裝精神。當看到LVMH集團主席兼CEO Bernard Arnault成為全球首富的新聞時，第一個反應是時裝界到底是如何壓下生產成本讓純利創下新高峰，才能「一將功成萬骨枯」地成就新首富。

難以言喻的戲劇化時裝

1997年於香港人而言別具歷史意義，那年同時亦經歷了亞洲金融風暴，但有趣的是，1997年亦是時裝界少有的好年份。是的，時裝與佳釀一樣，都講求天時地利人和，年份有好壞之別，而1997年是一個好年份。

什麼是（或不是）時裝，是一個難以文字剖析的問題，作為時裝業內人士，也只能看到某一套服裝時，才能給出是與非的答案。要硬生生下一個定義，該是時裝上應有某種難以言喻的戲劇性（類似dramatic），現時時裝周街著大都具戲劇性（傾向誇張的造型），但與時裝的戲劇性相比，該算是另一種。由Miren Arzalluz策展的1997 Fashion Big Bang展覽，選出來自1997年季度發表的時裝，該算是示範了時裝應有的戲劇性。

解構主義興起 改變傳統服飾方向

說時裝有某種特定的戲劇性，很可能會引來局限創意的詬病。自從解構主義興起，不少時裝設計都走向改變傳統服飾的發展方向，西裝軍服不在話下，而宮廷服直至現在也仍是常客。但這個年份的時裝最大特點，是少了這種「改衫」的成分。在展覽內能看到不少不以傳統服裝作參考的設計，如Comme des Garçons的Body Meets Dress, Dress Meets Body腫瘤衫，完全顛覆了服裝呈現女性體態的念頭。Martin Margiela的Stockman系列，用上做衫的人體模型作靈感之餘亦反問時裝所謂標準身形，都是針對身形這個話題。當下有不少時裝均以body inclusivity為發展方向，但鮮有如這兩個系列般一針見血。

當然這兩個極具代表的系列只算是整個1997年季度的小眾，但當中仍有不少極具紀念價值的系列，如Alexander McQueen的首個Givenchy高訂系列，John Galliano的首個Christian Dior的高訂系列，又或是Jean Paul Gaultier的個人品牌首個高訂系列，都是較貼合女性身體線條的作品。當中不單能看到各個現在已經成為「神枱大師」的風格，厲害優雅而壓場。這個年份成為策展人眼中分水嶺的潛台詞，是因為當時時裝開始商業化，但尚未成為印銀紙機器的美好年華，得到好資源而仍以創意而非巿場策略先行的良好平衡。此後，我們便走入快速時裝及集團收購戰而變質的時裝時期。

■1997 Fashion Big Bang

日期：即日至7月16日

地點：Palais Galliera 10 Av.Pierre 1er de Serbie,75116 Paris, France

網址︰www.palaisgalliera.paris.fr

文：Dawn Hung

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com